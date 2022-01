În sfârşit!

În sfârșit au trecut și sărbătorile de iarnă la moldoveni! O bună parte a moldovenilor au chefuit chiar și acum două zile. Să fiu înțeles corect: nu am nimic împotriva celor care sărbătoresc pe vechi. Mă doare absolut în cot. Fiecare sărbătorește ce vrea și cum vrea. Dar trebuie să înțelegem un lucru simplu. Felul în care celebrați sărbătorile de iarnă e un marcher în lumea creștinismului. Unul din mai multe, dar totuși unul destul de important: există creștini care serbează „pe nou” (căutați cine sunt ei și deduceți o listă de atribute, dacă doriți) și există creștini care serbează „pe vechi”. Nu vreau să supăr pe nimeni și vă voi lasă să duceți la un bun sfârșit exercițiul logic.

Există totuși și o latură bună în această schizofrenie națională: pe durata acestei orgii gastro-etilice mai amorțește puțin „țeara” și beneficiem și noi, editorialiștii, de puțin răgaz. Iată că și de această dată evenimente nu prea am avut, iar cele care s-au întâmplat s-au intâmplat departe, cam pe acolo pe unde își avea ceva interese economice clanul Stați.

Să vedem ce noutăți au mai zguduit mult-pătimita și mult-docila societate dintre Prut și Nistru:

SCUMPIRI – SCUMPIRI – SCUMPIRI! Ce scumpi ne-am făcut! Presa ne relată că asistăm la scumpirea cea mai mare din anul 2006, fiind chiar mai mare și decât în 2015, atunci când prețurile au crescut ca urmare a așa-numitului „furt al miliardului”. Impresionant, nu? Aici e exact momentul pentru ca să facem o pauză pentru reflecție. Dar vom alimenta și noi puțin această morișcă generatoare de întrebari:

FACTURI – FACTURI – FACTURI! Plouă pe net cu facturi pentru gaze. Toate au menirea să stârnească indignarea maselor populare. Exact ca într-un orășel din îndepărtatul Kazahstan, cam pe acolo pe unde își avea niște interese economice clanul Stati, interese care inițial trebuiau să deservească interesele tânărului stat „Republica Moldova”. Dar asta a fost demult. Să trecem peste legendele urbane și să revenim la zilele noastre. Faptul că Moldova Gaz împreuna cu Gazprom vor face tot pentru a exacerba la maximum situația și să ațâțe spiritele nu ar trebui să ne mire. Ceea ce ar trebui să ne mire (și poate chiar mai mult decât mire) este însuși faptul că Republica Moldova are astăzi contract cu Gazprom. Apropo, a fost oare contractul cu Gazprom făcut public (dacă e să presupunem că există unul)?

Nu știu care a fost obiectivul operațiunii „furtul meleardului”, nu știu dacă a fost operațiunea o reușită ori dacă a fost dejucată așa cum au încercat unii să ne convingă pe vremuri. Vom constata doar anumite similitudini.

AREST CU NĂBĂDĂI A fost reținut Vasile Costiuc, președintele partidului „Democrația Acasă”. Vă mai aduceți aminte de tractoarele din PMAN? Era o persoană foarte vizibilă la acele proteste... Reținerea respectivă este curioasă din mai multe puncte de vedere, ţinând cont de faptele incriminate, departe de a fi „demne” de atenția unui grup operativ de mascați ca în filme. În primul rând, Costiuc a fost un aliat al actualei majorități. În al doilea – foarte curioase sunt declarațiile lui Costiuc. Iată o mostră: „Problema-i mult mai amplă și e politică. Pe 11 ianuarie am primit propuneri să particip la destabilizări în masă și am refuzat și pe 12 am fost luat de acasă. În izolator am primit propuneri ca să recunosc vinovăția și să trec de partea unor grupuri obscure pentru a participa la formarea unui nou Guvern.”

Habar n-am dacă sunt aceste (şi celelalte) declaraţii ale lui Vasile Costiuc adevărate. Ar trebui organele abilitate să ancheteze. Da, dar oare nu „organele abilitate” l-au arestat?...

Uite-aşa un impas, dragii mei...

OLIGARHUL Iată acum nu glumim deloc. Prestigioasa revistă „Time” a publicat un articol (plătit, cel mai probabil) despre Trans-Oil Group, cel mai mare grup industrial din Moldova, condus de Vaja Jhashi. Iată deci un adevărat oligarh în carne și oase (chiar el se lăuda că reprezintă 7% din PIB-ul Republicii Moldova!). Îmi veți spune că totul e ok cât timp nu sunt încălcate legile, dar să știți că nu-i chiar așa de simplu. Nu ştiu cum ceilalţi, dar eu unul am învățat la scoală că o situație de monopol sau oligopol într-un sector economic duce inevitabil la declinul sectorului respectiv. Apropo, cum stăm noi cu lupta cu oligarhia? Așa și stăm: cineva-i cineva, iar cineva nu-i cineva.

CIREŞICA DE PE TORT din această săptămână o vom trimite din nou... vameșilor (pe care îi vom felicita fără nicio ironie)! Și de această dată vameșii au anunțat că au arestat viori. Tocmai patru! Transportate de un cetățean moldovean în vârstă de 35 de ani, care nu pare să fie laureat al concursurilor internaționale de vioară. Transportate la bordul unui microbus care venea din Marea Britanie. În huse pe care pot fi citite inscripțiile „Antonius Stradivarius Fecit Anno 1705”, „The Maidstone”, „Meisten-geige geb. 1824”. Nu în zadar aduc aici toate aceste detalii. Pentru că există o mare diferență între acest caz și cazul vioarei Alexandrei Canunova de acum câteva săptămâni.

Și totuși trebuie să fie ceva în spatele acestor povești cu viorile...