Îl așteptam pe un scriitor de romane SF din Italia, în sala cea mare a aeroportului din Chișinău, unde trebuia să sosească cu o cursă din Milano, când am auzit un tropăit de cizme afară, un tropăit care se apropia, un tropăit care dădu buzna prin ușa de sticlă și răsună în spatele meu. O răsuflare de gheață îmi amorți ceafa. Mi-am întors instantaneu capul. Încolonați în două șiruri nesfârșite, soldații traversau în fugă sala cea mare a aeroportului, unde eu așteptam să vină dintr-o clipă în alta un scriitor italian de romane SF, pentru a participa la lansarea traducerii ultimului său roman, la Librăria din Centru.

Erau soldați ruși și erau așa de mulți că eu nu mai știam pe unde să-mi scot cămașa. Oare ocupaseră aeroportul?

Îi priveam îngrozit cum treceau prin stânga și prin dreapta mea, ca într-un coșmar. Împânziseră întreaga sală, dar, totuși, am reușit să mă strecor printre ei și să mă ascund în baie. În baie nu erau soldați ruși. Nici în budă, unde m-am ușurat. Și nici în zona chiuvetelor, unde m-am stropit cu apă rece pe față.

Un domn cu părul înspicat se spăla și el pe față, cu apă rece.

- Ați uitat să vă trageți șlițul, atenționat el și mi l-am tras imediat.

- Au ocupat aeroportul? l-am întrebat cu o voce pierită.

- Ei niciodată nu ocupă, ei eliberează.

- Am uitat.

- Ei zboară în Kazahstan.

- Da de unde vin?

- Din Transnistria.

- Sunteți sigur că zboară în Kazahstan?

- Da, sunt sigur.

- Și atunci de ce vă tremură vocea?

- Cum să nu-ți tremure vocea când îi vezi atât de aproape?

- Of, exclamai eu și mă apucai cu mâna de chiuvetă. Ameții și mă țineam să nu cad.

- Cred că deja au plecat.

- Atunci ieșim afară?

- Poate să mai așteptăm un pic, ce ziceți?

- Haideți să mai așteptăm.

- Mie îmi spune Gheorghe.

- Iar mie Nicu.

- Dumneavoastră zburați undeva sau ați venit să întâmpinați pe cineva?

- Am venit să întâmpin.

- Și eu. Acum putem să ieșim de aici, mi-a spus domnul cu părul înspicat și l-am urmat cu picioarele muiate. Da, într-adevăr, nu mai era nici picior de-al lor în sala de așteptare. Am urcat la etaj și i-am văzut cum dispăreau unul după altul în burta unui avion uriaș.