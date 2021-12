Joi, 9 decembrie, am încheiat colaborarea cu Deschide.MD. Nu pentru că între mine și editor ar fi apărut vreo ruptură, ci pentru că, așa cum este cunoscut, am fost numit într-o funcție publică, fapt ce-mi face imposibilă continuarea scrierii editorialelor pe site.

Este momentul în care trebuie să adresez mulțumiri tuturor: în primul rând cititorilor care au avut în față, de două ori pe săptămână, un editorial de politică internă și unul de politică externă. Apoi colegilor de la Deschide.MD care au îngrijit publicarea materialelor. Celor care au criticat sau aplaudat aceste analize ale noastre, fie că au citit sau nu materialele despre care vorbeau și pe care le criticau.

A fost o experiență inedită, cu 725 editoriale scrise în circa 7 ani. O încercare în sine, mai ales că, cetățean român fiind și locuitor al Bucureștiului, a trebuit să analizez un stat pe care l-am înțeles și cunoscut în cei circa 32 de ani de când circul regulat pe ruta Iași-Chișinău, apoi București-Chișinău, nu ca un locuitor constant al Republicii Moldova. Am scris tăios, direct, alteori blând și împăciuitor, dar de fiecare dată așa cum am simțit-o. Într-o variantă corectă și deschisă. Pentru că mi-am îndrăgit întotdeauna actorii, cei care au jucat pe scena politică din Republica Moldova. Că am reușit mai mult sau mai puțin o poate spune fiecare, așa cum o apreciază. Și tuturor le mulțumesc.