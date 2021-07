În barul unde mă făcui muci bând bere după bere, intrară o tipă cu burta la vedere și un tip fioros, cu niște ochelari fumurii pe nas. Oricât de topit aș fi fost, dar nu am putut să nu observ că cei doi s-au așezat la mese diferite, de parcă nu ar fi fost împreună. Ba mai mult decât atât, tipul se așeză cu spatele la fată, care își comandă o sticlă de coniac și un singur pahar. Impresia pe care mi-o lăsa tipul e că nu-l interesa ce face tipa cu care a pătruns în bar, altfel nu ar fi stat cu ceafa la ea și ar fi văzut că fata mă privea languros și că primi, atunci când am invitat-o, să vină la masa mea.

Flirtul ne apropie foarte repede și atât de strâns, că eu uitai că ea nu veni singură. Îmi amintii de asta când el se luă după noi atunci când am ieșit împreună din bar și ne-am îndreptat spre casa mea.

- Cine-i tipul care ne urmărește?, am întrebat-o eu, ușor indispus.

- Nu-l lua în seamă.

- Bine, dar de ce ne urmărește?

- Eu de unde vrei să știu.

- Dar nu ați venit împreună în bar?

- Am intrat odată în bar, dar nu suntem împreună, mă asigură ea. Eu nu-l cunosc.

Am crezut-o și ne-am continuat drumul. Până nu am intrat la mine nu mi-am mai întors capul înapoi, dar, în timp ce mă dezbrăcam, am aruncat o privire pe fereastră și l-am văzut pe individ mutându-se de pe un picior pe altul în fața casei mele. Despre asta, nu i-am mai spus nimic fetei, care se dezbrăcase și se lungi goală în patul meu.

Când m-am lipit de ea, fata îmi spuse:

- Cincizeci de dolari pentru o singură dată.

- Cum?

- Cum ai auzit, mi-a repetat fata.

Eu o priveam uluit.

- Dacă nu ești de acord, mă îmbrac și plec chiar acum, îmi spuse fata și se uită pe fereastră, unde în fața casei mele tipul acela fioros se muta de pe un picior pe altul.

Am plătit-o și am făcut dragoste și nu o singură dată, pentru că fata chiar se pricepea și eu aș mai fi ținut-o la mine, dar nu mai aveam nimic în portofel.

Fata se îmbrăcă și eu am condus-o spre ușă, regretând că nu sunt mai bogat. M-am apropiat de fereastră. Tipul nu plecase. Fata s-a apropiat și s-au îmbrățișat călduros. Fata plângea și el îi ștergea lacrimile. Coborau strada ținându-se de mâini.

Azi însă m-a telefonat din nou și mi-a zis că duminică va fi liberă și că ar putea să vină la mine, ca să facem dragoste.

- Dar eu încă nu mi-am primit leafa.

- De data asta, fără bani.

- Fără bani?

- Da, fără bani.

- Înseamnă că ți-a plăcut și ție?

- Da.

- Dar mai repede nu poți veni?

- Nu.

- Și nu vrei?

- Vreau, dar nu pot.

- De ce?

- Pentru că el e mereu cu ochii pe mine.

- Și duminică nu va fi cu ochii pe tine?

- Nu.

- Dar cum de?

- Simplu. O să-i spun că mă duc la marșul socialiștilor, dar o să vin la tine.

- Și nu o să vină și el la marșul socialiștilor?

- Nu.

- Adică el nu e cu socialiștii?

- E, cum să nu fie, dar duminică se duce la vânătoare.

- Și nu te ia și pe tine cu el?

- De regulă, mă ia, dar duminica asta m-a rugat să merg la marșul socialiștilor, și eu i-am promis că o să mă duc, dar o să vin la tine, mi-a mai spus ea și a închis.

Am pus și eu receptorul în furcă, extrem de fericit că socialiștii vor organiza duminica asta un marș prin centrul Chișinăului.