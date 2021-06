Săptămâna aceasta s-au împlinit 31 de ani de la adoptarea Declarației cu privire la Suveranitatea Republicii Moldova. S-a întâmplat în îndepărtatul an 1990, cu un an întreg înaintea imploziei imperiului sovietic. În ultima tentativă de a salva URSS-ul Gorbi s-a gândit să le acorde republicilor o iluzie a libertății ca mai apoi să le priponească cu un „acord federal”. Planul nu a funcționat, după cum bine vă dați seama. Dar să nu ne amăgim cu „trecutul glorios”. Din cele 14 „republici-surori” (că doar nu vom număra și Rusia aici!) doar țările baltice i-au jucat o fentă urâtă lui Gorbatchev și au fugit din „închisoarea popoarelor” la prima ocazie. Geaba a băgat Gorbi OMON-ul peste ei, era prea târziu. Balticii au scăpat și de atunci nici nu s-au uitat înapoi. Astăzi sunt membri NATO (securitate militară) și membri UE (prosperitate economică). Noi am executat docil ce ni se poruncea de la Kremlin.

Dar să deschidem DEX-ul şi să vedem ce fel de ciorbă de peşte e şi „Suveranitatea” asta:

SUVERANITÁTE, suveranități, s. f. Calitatea de a fi suveran, de a dispune liber de soarta sa; independență; putere supremă. ♦ Atribut inerent, inalienabil și indivizibil al statului, care constă în supremația puterii de stat în interiorul hotarelor sale și în independența ei în relațiile cu alte state.

Hmmm... Ce frumos sună: „de a dispune liber de soarta sa”!... Are cineva impresia că am avea ce sărbători sau celebra? Eu unul – nu. Apropo, planul lui Gorbi ar fi reușit dacă nu ar fi fost trădat de... propriii săi locotenenți. Nu, noi nu am luptat acerb pentru Independență. Ea ne-a căzut din pod. Oare ce am fi fost astăzi fără câțiva indivizi fără principii morale și avizi de putere din... Rusia?

ÎNALTĂ TRĂDARE Astea fiind spuse, data a fost oarecum celebrată, în cel mai macabru şi perfid mod posibil: Ion Iovcev, directorul unicului liceu cu predare în limbă română din Tiraspol, liceul „Lucian Blaga”, a fost demis din funcție de catre autoritatile din Chisinau! A fost, fără îndoială, bomba săptămânii, poate chiar a anului!

Orice nu ar invoca Ministerul Învățământului (cică au respectat legea, căci Iovcev depășise vârsta de 65 de ani), dar domnul director a publicat un mesaj pe o rețea de socializare care nu lasă umbră de dubiu despre faptul că anume a fost înlăturat din funcție. Geaba merge Lilia Pogolsa la Tiraspol, geaba se acoperă cu prevederi legale. Trădarea intereselor statului „Republica Moldova” este evidentă. Concesia, una gravă de tot, acordată separatiștilor de la Tiraspol este mai mult decât simbolică...

Eu am doar o mică nedumerire: am tot văzut în ultimii ani „combatanţi” mobilizându-se pentru apartamente gratuite, pentru partide politice, apărând orașe de corturi improvizate, luând cu asalt primării și chiar parlamentul... Dar nu am văzut mobilizare masivă pentru a protesta împotriva concedierii lui Ion Iovcev... Nu e o țeapă aruncată cuiva pentru că nu a făcut ceva anume. E mai degrabă o avertizare pentru noi, ceilalți, să fim atenți atunci când apar în prim plan „eroi” în uniforme militare noi-nouțe, înzorzonați cu tinichele.

Ion Iovcev va fi bine. Europarlamentarul Eugen Tomac îl va lua la Bruxelles în calitate de consilier. Iar noi? Noi vom celebra și alte aniversări ale vasalității de neclintit a statului „Republicii Moldova” așa precum o facem și în acest an, fără ca să uităm să amintim iarăși și iarăși că am fost „Republica Sovietică Socialistă Moldoveneasca”. Ori poate că mai suntem?...

150 DE SECŢII ÎN STRĂINĂTATE Până la urmă socialiștii au pierdut bătălia pentru secțiile de vot. În străinătate vor fi deschise 150 de secții! Socialiștii de la CEC în frunte cu Lebedinski au fost nevoiţi să cedeze. Noutatea mă privește în cel mai direct mod: în regiunea pariziană vor fi deschise 6 secții! (Aici găsiţi toate adresele!) Sper că nu vom mai avea de stat 4 ore în ploaie pentru a vota. Dar să nu ne culcăm pe o ureche: Lebedinski e încă șef la CEC... Carele Lebedinski împreună cu Cimil au participat, în perioada 13-14 mai, la Conferința științifico-practică „Tehnologiile procesului electoral și monitorizării alegerilor” – eveniment organizat la... Sankt-Petersburg! Cum organizează Rusia scrutinele o știe toată lumea, așa că... păzea! Observatorii vor trebui să dea dovadă de vigilență pe tot parcursul procesului electoral. Printre altele, această „acumulare de experienţă” s-a făcut pe bani publici. Și soțiile sus-numiților au acumulat experiență în domeniu. CEC zice că „persoane terţe” nu au beneficiat de finanțări publice. Dar oare pot fi considerate mult-stimatele doamne niște vulgare „persoane terțe”?...

TOŢI DOAMNE ŞI TOŢI 23! A fost publicată lista finală a concurenților electorali. Sunt 23! Cred că nici nu mai sunt necesare alte comentarii. E suficient să citești lista. Hilar! Să mori de râs, nu alta!

11 MLN PENTRU PROIECTUL DODON Tabloidul german Bild publică un material curios care ar trebui să ne intereseze în cel mai serios mod. Cică Rusia a cheltuit 11 mln de dolari pentru a-l face pe Dodon președinte. Din fericire, nu toți moldovenii trăiesc în Moldova. Planul nu a funcționat. Eu zic că și mai mare ar trebui să fie curiozitatea SIS-ului pentru asemenea publicații! Dar la noi SIS-ul prinde oligarhi și luptă cu corupția, nu-i așa? N-au ei timp să investigheze așa chițibușuri.

Cam astea au fost... Mi-ar place să pun punct aici, dar sunt obligat să mai vorbesc despre un eveniment care-mi pare foarte grav: la Otaci.

BĂTĂI LA OTACI Nu știu ce se întâmplă exact la Otaci, dar sunt situații care potențial pot degenera rău în adevărate băi de sânge... Un grup de cam o sută de vorbitori de limbă rusă s-au luat la ceartă cu aproximativ 150 de cetăţeni de origine romă. A fost declarată stare excepțională și cred că autoritățile au dreptate să intervină promt și autoritar. Suveran, aș zice.