Cu câteo bere în mână, Vadic și Iulian stăteau în drum și își spuneau nu știu ce unul altuia. Ambii sunt șomeri și câștigă bani cu palmele și cum le câștigă le beau. Vadic e rus și Iulian e român, dar amândurora le cam place să-și dezinfecteze măselele și despre asta și vorbeau. Nu m-au observat și mi-am văzut de drum.

Terasa cafenelei Poiana era plină ochi. Trei bețivi ieșiseră în stradă, impunându-i pe trecători să-i ocolească. Se legănau înainte și înapoi, dar amânau să se despartă, pentru că încă nu-și spuseseră tot ce ar fi vrut să-și spună. L-am auzit pe unul dintre ei – pe acela bondoc- zicând:

- Faților, eu vă iubesc.

Am trecut drumul. În Piața Alunelul, zeci de bărbați și femei stăteau cu geamantanele în mâini și așteptau autocarul, ca să-i ducă în Italia. Am mers mai departe. Din inima parcului am auzit o rumoare și am văzut mai mulți oameni îndreptându-se încolo. Cineva vorbea la megafon– vorbea în rusește - și-i chema pe oameni la miting. Vrând să aflu ce se întâmplă, am cârnit-o spre parc. Un bătrân cu capul gol care mergea spre Dumbrava se poticni și se înșiră de-a lungul trotuarului, căzând între cei care se duceau la miting și între cei care stăteau cu geamantanele în mâni și așteptau să vină autocarul ca să-i ducă în Italia. Nici unii și nici alții n-au încercat să-l ajute să se scoale de jos.

Bătrânul își lipi palmele de asfalt și încerca să se ridice și nu reușea. Reuși doar să-și salte un pic capul și se prăbuși iar cu fața în asfalt. M-am apropiat și l-am apucat de braț. Era ușor ca un fulg și nu mi-a fost greu să-l ridic de la pământ. Îl strângeam de braț, pentru că, totuși, nu era în stare să se țină singur pe picioare.

- Unde vreți să vă duc? l-am întrebat, dar bătrânul nu-mi răspunse.

El mă privea fără să mă vadă și mă auzea, fără să înțeleagă ce-i spun, atât de turtit era și eu nu știam unde se făcuse cleampă – la Dumbrava sau în Poiana? –dar, oricum, asta nu avea nicio importanță.

Nu știam unde să-l duc și stăteam amândoi în mijlocul trotuarului, între cei care așteptau cu geamantanele în mâni să le vină autocarul și să-i ducă în Italia și între oamenii care se îndreptau spre inima parcului, unde te miri cine îi chema pe oameni la miting, de data asta, în românește.

Bătrânul nu era din cartierul nostru. Nu-l știam și nimeni nu-l știa. Nu știam unde să-l duc, dar nici să-l las nu puteam, fiindcă omul nu era capabil să facă un pas de unul singur. O femeie trecu pe lângă noi și se uită lung la bărbatul pe care-l susțineam să nu cadă și eu am întrebat-o dacă îl știe.

- Nu, nu-l cunosc.

- Nici eu și nu știu unde să-l duc, pentru că nu pot scoate o vorbă de la el.

- Așezați-l pe o bancă, mi-a sugerat doamna.

- Bună idee, am exclamat eu și am cotit-o pe o alee și l-am așezat pe bătrân pe o bancă, fără spătar, chiar nu departe de fântâna arteziană, construită cu bani românești, în fața căreia avea loc mitingul ăla.

Un tip îmbrăcat într-un palton foarte scump își arăta colții. L-am recunoscut. Acela rupse harta României Marei în plenul parlamentului. M-am apropiat. Tipul le cerea oamenilor, în limba română, să apere limba rusă.

Printre cei care-l ascultau i-am zărit pe Vadic și Iulian, dar și pe cei trei bețivi care se făcuseră muci în Poiana.

Ăla care a rupt harta României Mari trecu la limba rusă și îi îndemnă pe oameni să iasă în stradă și să apere limba rusă.

El vorbea ca și cum ar fi avut o mitralieră în mână.

Am vrut să mă bag peste el și să-i strig că e un trădător, o lichea, un vânzător de neam, un provocator ordinar, dar mi-am amintit de bătrânul pe care l-am lăsat pe banca aia din parc și m-am gândit că mai bine ar fi să-l duc pe acesta acasă decât să mă iau în gură cu toți nebunii. Așa că le-am întors spatele și m-am îndreptat spre banca pe care îl lăsasem pe bătrân.

Omul alunecase de pe bancă și căzuse din nou cu nasul în asfalt și eu mă gândeam în timp ce-l sculam de jos, dacă era rus sau român, și îmi ziceam că, poate, dacă acum ar fi fost și el treaz, nu este exclus să fi îngroșat rândurile celor care au venit la miting, sau poate că, dimpotrivă, nu ar fi venit sau, dacă și ar fi venit, ar fi încercat să spargă mitingul acesta. Nu știam ce gândea și cu cine era și nici nu-mi păsa, important era să-l duc acasă, că, dacă îl lăsam iar pe banca asta, nu era exclus să-și fi găsit și sfârșitul acolo.

Avea nasul zdrelit și fruntea însângerată.

Să vorbească ăia cât o să vrea, dar eu nu am să mă las provocat și am să-l duc pe omul acesta acasă. L-am urnit din loc, sperând că, pe drum, bătrânul o să-și revină și o să-mi spună unde trăiește. Îl târam pe bătrânul acela care abia de mergea, încercând să fac abstracție de vocile celor din parc care îi chemau pe oameni să iasă în stradă și să apere limba rusă.