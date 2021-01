Anul 2021 a început prost în Republica Moldova. Nu pentru că nu există un Guvern decât interimar și ciopârțit, după ce guvernul de consilieri a lui Dodon a ales să își ia tălpășița, chiar dacă era interimar – nicăieri în lume un ministru nu pleacă nicăieri ca la piață, până nu-i vine un înlocuitor legal și nu predă treburile domeniului său. Nu pentru că nu există majoritate într-un Parlament pe deplin compromis, în care toți anunță că vor anticipate dar se codesc să și voteze o asemenea rezoluție a Parlamentului care să organizeze anticipatele la o data clară, auto-dizolvând Parlamentul – e voința manifestă a parlamentarilor, eventual cu două treimi majoritate calificată, nu o poate respinge nimeni. Nu pentru că e pandemie și oamenii se îmbolnăvesc și mor pe capete, fără medicamente și fără perspectiva unui vaccin, dacă nu ar fi angajamentul României de a împărți cee ace are cu cetățenii Republicii Moldova.

De această dată e vorba despre legi fără cap care distrug o meserie, cea de avocat. Nu o meserie oarecare, să ne înțelegem. Ci o meserie liberală. O meserie în care apărătorul oricărui om cu probleme de drept civil, administrativ sau penal are un rol obligatoriu, îndeplinind un drept fundamental al cetățeanului într-un proces: cel de a fi apărat. Da, statul rămâne obligat să furnizeze apărătorul din oficiu, în cazurile penale, cu un cost minim. Dar în rest, situația ajunge să frizeze imposibilitatea statului Republica Moldova de a asigura accesul la apărare calificată și, deci, dreptul la un proces corect, la o judecată în care poziția fiecăruia dintre cei implicați să fie făcută cu tot arsenalul de instrumente pe care numai un avocat le învață.

În 2021, în Lista avocaților cu drept de exercitare a profesiei au rămas deja cu 372 mai puțini avocați față de anul 2020. După cum avertizau deja purtătorii de robă, situația este una dramatică. Republica Moldova are astăzi 1673 de avocați și se anunță că în fiecare lună care va trece, vor continua suspendările activității avocaților, ceea ce ar însemna o diminuare dramatică a participării apărătorilor la exercitarea actului de justiție. Deja pandemia de coronavirus afecta extrem de mult avocații ca orice meserie liberală, profesie care se finanțează singură din banii cienților sau orice antreprenor a cărui afacere depinde de clienți, de circulația lor pe stradă și de accesul în interiorul clădirii unde se desfășoară afacerea.

În statele serioase, orice meserie care nu poate fi exercitată în pandemie – nu numai în zona hoteluri restaurante, care sunt închise sau afectate de măsurile luate de stat pentru a limita răspândirea coronavirusului - primește compensații. Bineînțeles că Igor Dodon și Guvernul său aveau ultima preocupare să se ocupe de micile afaceri locale. Cu atât mai puțin de meseriile liberale. Nu-i vorba, nici nu avea bani de unde să sprijine micii investitori, comercianți și practicanții meseriilor liberale. După ce te-ai certat și te-ai izolat de toată Europa, de întreg Occidentul, cine să-ți dea bani pentru o economie fragile și nesustenabilă, dependentă de împrumuturi externe. Deci deja avocații aveau probleme mari, mai ales dacă instanțele s-au închis sau și-au diminuat drastic activitatea.

Peste această năpastă naturală, venită cu pandemia, statul Republica Moldova a ales să mai adauge o belea pentru avocați, că doar nu e nevoie de apărători în instanțe. Este vorba despre majorarea dramatică a contribuțiilor pe care avocații sunt obligați să le achite, începând cu ianuarie 2021. Aceasta va determina suspendarea activității sau plecarea multor avocați în alte domenii, ceea ce va atrage după sine urmări dezastruoase. Legea nr. 255 din 16 decembrie 2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, Art. 5 alin. (2), notează faptul că

“(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 24255 de lei.”.

Până la legea bugetului, fușărită la viteză și fără dezbatere de Dodon și de majoritatea sa cu Partidul Șor sau grupul Pentru Moldova, contribuția era de 9270 lei. Adică o creștere la peste 260%. După an de pandemie!!!

4056 lei anual e polița medicală, 12 la sută impozit pe venit personal, cotizația 1200, minus cheltuieli minime a unui birou cel mai modest și cheltuieli transport și birotică. Deci avocatul rămână cu mai puțin de jumătate di onorariul de pe chitanță. Echivalentul a 1155 Euro este doar contribuția social. Suma cheltuielilor se ridică la circa 50.000 lei pe an, adică în jurul mediei veniturilor unui avocat care muncește un an întreg. Pentru aceste contribuții, avocatul pledant, membru al baroului, are de la stat pensie minimă ca toți cetățenii Republicii Moldova, și indemnizatie de înmormântare. Este o bătaie de joc, și un atac asupra avocaturii ca meserie, o meserie care trebuie fie eliminată, fie transformată într-un décor al actului de justiție, sau o meserie la care au acces doar marile companii și cetățenii avuți ai Republicii Moldova. Avocatura nu mai este pentru toți justițiabilii.

Ce înseamnă tot mai puțini avocați în Republica Moldova, într-un act de justiție în care sunt atâtea curți și instanțe? Atâtea cauze și atâți justițiabili? O competitivitate redusă nu e în beneficiul justițiabilului. Din totalul numărului de 1673, avocații sunt împinși să aleagă componentele cele mai interesante, mai profitabile, precum consultanța, asistență în afaceri naționale și internaționale, arbitraj, mediere, reprezentare la CEDO și nicidecum apărarea la bară, în instanțele de judecată, acolo unde vor rămâne din ce în ce mai puțini disponibili pentru populația Republicii Moldova.

La aceste măsuri se mai adaugă câteva aberații. Mai întâi, instituirea procedurii scrise în faza de recurs la Curtea Supremă de Justiție, ulterior - a continuat prin adoptarea altor proceduri scrise și limitarea în timp și posibilități procesuale de apărare în toate fazele procesuale, în toate tipurile de cauze. Deci avocatul trebuie să aibă cât mai puțină treabă, cât mai puțină relație cu cel apărat și cu instanta, acolo und ear trebui să se facă apărările. Nu că Justiția din Republica Moldova ar fi cea mai corectă și de pledoariile avocaților ar depinde vreo soluție. Dar aceste decizii accentuează problemele justiției, le amplifică și transmit cele mai nepotrivite mesaje despre modul în care e privită o meserie liberală care este pilonul actului de justiție.

Nu se poate aplica legea doar cu judecători și procorori, fără dreptul la apărare corectă, competentă și egală, a accesului oricui la justiție. Creșterea costurilor avocaților și scăderea numărului celor pledanți mută greutatea pe clienți, adică pe justițiabili. Dacă plățile contribuțiilor cresc de 2,6 ori(!!!) atunci și onorariile vor crește dramatic, pentru ca avocatul să poată funcționa, și atunci cine mai are acces la justiție?

Aproape că e o întrebare retorică dacă s-a îmbunătățit înfăptuirea actului de justiție la Înalta Curte în lipsa ședințelor cu participarea apărătorilor? Și contradictorialitatea diminuată în celelate instanțe nu mai face posibilă dezbaterea și argumentarea fiecăreia dintre problemele juridice și faptele particulare ce interesează soluționarea cauzei. Sau pe scurt, mai puțini avocați, mai puțină dezbatere, mai puțină pregătire, instanțe ce dezbat superficial și iar decizie fără a asigura criteriul de contradictorialitate, accesul la justiție al cetățenului și reprezentarea corectă și competentă în instanță a fiecăruia. Să vorbim despre solicitările partenerilor de dezvoltare privind reforma justiției? E aceasta în favoarea sau împotriva unei justiții corecte?

Deci, ceea ce se întâmplă din acest an în Republica Moldova, mai puțini avocați în instanță, înseamnă și mai puțină contradictorialitate, și mai puțină justiție, iar legea și administrarea justiției reduc și mai mult aceste elemente legate indisolubil de avocat. Mai puțini avocați în Registrul profesiei înseamnă și mai puțini avocați încadrați în lupta pentru Drepturile Omului.

Potrivit datelor pe care le dețin, la cele patru oficii pentru asistență gratuită (CNAJGS) au fost înregistrate din iunie până acum sub 15 000 de cereri online de reprezentare din partea justițiabililor. Dacă numai dublăm aceată cifră – deși e vorba despre mult maim ult, accesul la calculator nu e neapărat la îndemâna oricui, în Republica Moldova, ne dăm seama despre numărul total al persoanelor care solicită asistență juridică gratuită, asigurată de stat, într-un an. Cine le va apăra drepturile materiale și procesuale în condiția reducerii drastice a numărului de avocați?

Deci statul Republica Moldova - cu probleme serioase și majore în privința calității actului de justiției, a corupției, a instanțelor necalificate sau cumpărate pentru spălarea de bani a lui Platon sau furturi și preluări de afaceri ale investitorilor străini, spolierea antreprenorilor locali și distrugerea liberei initiative – mai face un pas contrar apropierii de Uniunea Europeană și mai ales asigurării justiției libere, egale, corecte și accesibile cetățenilor săi: distruge meseria de avocat.

Și nu e vorba despre o pledoarie pro-domo a unei mâini de avocați. E vorba despre un serviciu acordat societății, un act ce nu numai încetinește, ci inversează, ba mai mult, face irelevante reformele din domeniul Justiției, prin diminuarea cantitativă și calitativă a protecției Drepturilor Omului, afectate mult mai profund de la începutul pandemiei. Este o problemă fundamentală a întregii societăți, a societății civile, a politicienilor, a democrației însăși în Republica Moldova, a statului de drept. Cu toții ar trebui să fie interesați ca toți cetățenii să aibă acces la avocați calificați, la apărători puternici, la practicanți ai dreptului a căror demnitate și rol să fie recunoscut și apreciat, pentru a fi un punct de atracție și în continuare la facultățile de drept.

Să mai spunem că un stat care nu-și respectă proprii apărători se face de rușine? Sau că se face de râs? Chiar dacă un guvern socialist a plăsmuit această răzbunare asupra unei meserii liberale, care-l încurcă în matrapazlâcurile făcute, e incalificabil să te prezinți în lume cu o asemenea umilire a meseriei de avocat.