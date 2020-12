Expunerea jenantă și vinovată a întregii operațiuni Navalnîi, derulată de serviciile de informații interne ale Rusiei, FSB, au cutremurat întregul sistem instituțional de Securitate al Federației Ruse pentru a doua oară, după ce operațiunea împotriva fostului agent GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost probată pas cu pas, inclusiv prin identificarea victimei. Și de această dată, operațiunea de otrăvire a opozantului Alexei Navalnîi a creat probleme majore prin capacitatea unor instituții mass media de a identifica și expune public trafic de telefonie, călătorii, probe de coordonare a operațunii, persoane operative implicate, inclusiv celebra discuție telefonică în care unul dintre operativii păcăliți de Navalnîi recunoaște și prezintă în detalii operațiunea, expusă pe bandă. Cea mai puternică operațiune de dezvăluire și expunere publică a acțiunilor serviciilor secrete ruse, cu tot cu probe utilizabile în justiție, este în măsură să ducă la desființarea de unități militare specializate în cercetarea și producerea armelor chimice, a celor de coordonare a asasinatelor de stat împotriva dușmanilor interni și externi. Cum operațiunea a mers până la expunerea conexiunilor operațiunii cu Kremlinul și apropiați direcți ai lui Vladimir Putin, e cu atât mai umilitoare pentru Rusia și comunitatea sa de informații.

O operațiune OSINT: Bellingcat, CNN, The Insider, Der Spiegel și El Pais

În ultimele zile, am văzut cum presa de investigație din întreaga lume a explodat: site-ul specializat în investigații cibernetice Bellingcat împreună cu CNN, cu site-ul rus The Insider, cu ziarul german Der Spiegel și cel spaniol El Pais au expus datele și descoperirile privind faptul că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu Novichiok, că această substanță chimică de luptă se produce și se utilizează în asasinate politice comandate de stat, la cel mai înalt nivel, că ordinul de operațiune are legătură cu Kremlinul și cu Vladimir Putin direct și avem și recunoașterea directă a unuia dintre autori, nu numai probele privind comunicațiile, călătoriile și urmărirea lui Navalnîi de către agenți operativi ai FSB – serviciul de informații intern rus – care fac pare din unitatea legată de eliminarea prin folosirea armei cu Novichiok.

Descoperirea s-a făcut după o adevărată investigație criminalistică minuțioasă care a avut la bază câteva date greu de identificat fără o analiză aprofundată și un instrumentar sofisticat privind urmărirea comunicațiilor publice. Nefiind vorba despre un serviciu secret, Bellingcat - care a mai identificat deja autorii în cazul Skripal, a ajutat la investigație privind doborârea zborului MH 17 Malaysian Amsterdam-Kuala Lumpur deasupra Donbasului și la identificarea autorului uciderii unor cetățeni ceceni și georgieni în Germania – a reușit să identifice doar locurile apelurilor și persoanele care au sunat, nu și conținutul acestor conversații. Însă această activitate nu exclude faptul că anumite servicii de informații occidentale dețin și aceste detalii concrete, așa cum investigația jurnalistică în sine are mult mai multe date decât cele devenite publice.

Construcția investigației s-a bazat, în primul rând, pe apelurile telefonice și pe documentele de călătorie ale celor implicați. De la un anumit punct, ofițerii ruși identificați au început să-și schimbe numele și să folosească documente alternative și telefoane cu cartelă. Din cauza faptului că au avut trasabilitatea anterioară și că aceste telefoane au fost ținute împreună cu cele deja identificate, a fost simplu ca legăturile de cauzalitate să fie făcute și să fie identificate atât numele de acoperire cât și telefoanele cu cartelă utilizate.

Atuurile operațiunii: sateliți, identificarea comunicațiilor, corupția în FSB

În plus, a fost folosită baza de date a Belingcat care conținea și sediile FSB, ale GRU și pe cele ale producției de Novichiok din Rusia de la investigațiile anterioare. Întreaga investigație s-a terminat cu identificarea tuturor persoanelor implicate în cauză și, mai ales, cu un interviu încercat de CNN pe cameră cu unul dintre operativii identificați, care a închis ușa și nu a comunicat, atunci când a fost descoperit, dar care apare pe camere și în imagini peste tot. Adevărata lovitură a fost însă o convorbire telefonică de 45 de minute înregistrată în care Navalnîi, care se dă drept unul dintre investigatorii Consiliului de Securitate al Rusiei, vorbește cu unul dintre operativii trimiși să șteargă urmele otrăvirii cu Novichiok și care declară explicit pe cameră cum s-a procedat, confirmă întreaga activitate și tot procedeul și discută inclusiv unde s-a greșit de ținta Navalnîi, opozantul cel mai important al lui Putin, este încă în viață.

Operațiunea de intelligence având la bază surse deschise – OSINT - nu era posibilă dacă nu interveneau câteva greșeli fundamentale ale operativilor implicați, respectiv lipsa de atenție când utilizau telefoanele și identitățile în interiorul Rusiei, dacă nu le era frică de șefii lor ierarhici apropiați Kremlinului – cum altfel să vorbești pe o linie deschisă explicând o operațiune specială secretă, care conținea în sine o infracțiune majoră, crima, și aceasta utilizând substanță interzisă, despre care Rusia afirmă cu nu există și nu se mai produce, acest fapt fiind contrar angajamentelor de lichidare a armelor chimice.

Dar mai importanți au fost cei care au contribuit decisiv și involuntar la deconspirarea acestui pluton de execuție, respectiv colegii din FSB care au vândut bazele de date personale și alias-urile echipei operative, laolaltă cu cele ale întregului personal al FSB și serviciilor de informații ruse. Mai exact prostia și corupția ofițerilor de rang inferior din cadrul FSB. Toate bazele de date ale cetățenilor ruși sunt informații vândute de ofițerii corupți ai FSB pe Darknet. În Rusia, acest segment al pieței negre, traficul de informații personale, a luat amploare după Legea Iarovaia din 2016, care obligă operatorii de telefonie mobilă să stocheze apelurile și mesajele până la 3 ani. Legea a fost adoptată ca o măsură antiteroristă și pentru a monitoriza mai ușor persoanele radicalizate.

Compromiterea întregului FSB și operațiunii Navalnîi a costat doar un milion de ruble – circa 14.000 USD

Accesul la aceste baze de date îl au ofițerii serviciilor de informații, care le vând pe piața neagră sub denumirea Larix. Aceasta conține informații personale ale cetățenilor ruși, precum tranzacțiile bancare, locul de muncă, cazierul și zborurile aeriene. În aprilie 2019, jurnalistul Andrei Zaharov a scris un întreg articol pentru BBC despre cum a reușit să cumpere informații personale despre el și întreaga sa familie. Pe această bază de date, cumpărată la negru de investigatorii în cauză, au fost identificați membrii echipei de asalt și a fost organizată și discuția cu cel care a dat în vileag întreaga operațiune, pe bandă.

Jurnaliștii de la The Bell au estimat că o asemenea investigație costă în jur de un milion de ruble. Informațiile despre un singur zbor costă în jur de 15 mii de ruble; cele despre pasageri costă 2 mii de ruble per persoană pentru un an întreg; bazele de date privind convorbirile telefonice costă 10 mii de ruble per persoană pentru apelurile timp de o lună; iar stabilirea geolocației după numărul de telefon costă 50 de mii de ruble per persoană. Aceasta a fost sursa de informații care a aruncat în aer serviciile de informații ruse și le-au umilit prin operația comună a coaliției mass mediei de investigații occidentale.

Pentru Aleksei Navalnîi nu este prima tentativă de otrăvire în Rusia: prima dată presupusa otrăvire a avut loc în iulie 2019, după ce reprezentantul opoziției liberale a fost arestat. Atunci el a prezentat semne de otrăvire, dar a reușit să se trateze. A doua tentativă de otrăvire, după cum a relatat Navalnîi pe 14 decembrie, a avut loc pe 6 iunie, la Kaliningrad, dar și de această dată agenții FSB au eșuat, reușind să o otrăvească pe soția opozantului, Iulia Navalnaia, căreia i s-a făcut rău atunci. Însă nu era vorba decât de un avertisment, cantitatea de substanță neurochimică utilizată fiind redusă.

Trei tentative de otrăvire și o salvare miraculoasă pentru Navalnîi

A treia tentativă, cea mai serioasă, care viza viața lui Navalnîi, a avut loc la 20 august 2020, când a fost utilizat Novichiok în formă solidă varianta A242 sau A262 și suficient pentru a-l ucide pe opozantul rus, fiind introdus în interiorul lenjeriei sale intime de unde urma să fie absorbit pe măsura ce transpira. Navalnîi se întorcea din Tomsk, un oraș din Siberia, unde lucra la o investigație asupra unor cazuri de corupție și promova candidații sprijiniți de el la alegerile locale. Seara a băut un cocktail ciudat. În camera de hotel a fost găsit Novichiok în apa de băut și în alte zone iar în aeroport a băut un ceai suspect, înainte de a se îmbarca.

Lui Navalnîi i s-a făcut rău brusc dupe ce avionul decolase. Politicianul striga de durere după ce i-a spus unei însoțitoare de bord că a fost otrăvit și că va muri. Pilotul a decis aterizarea de urgență în orașul Omsk, evitând drumul lung până la Moscova, care ar fi însemnat decesul victimei. Inițial, avionului i-a fost refuzată aterizarea, motivându-se că aeroportul este minat!!! Alarma a fost falsă, iar avionul a aterizat cu bine în Siberia, o ambulanță dotată cu cele necesare l-a salvat de la moarte și Navalnîi a fost transportat de urgență la spitalul orășenesc unde a fost stabilizat. După pertractări multiple cu oficialii ruși, a fost mutat în Germania, unde a fost recuperat complet.

Potrivit interviului făcut de Navalnîi sub identitate oficială falsă cu unul dintre operativii FSB, el trebuia să fie mort. I s-a pus mai multă otravă decât era nevoie pentru a fi sigur și a nu se repeta cazul Skripal. Totuși pilotul a avut prezență de spirit și a aterizat repede, ambulanța fusese anunțată cu tot cu datele pe care le spusese Navalnîi înainte de a-și pierde cunoștiința, că a fost otrăvit, și a primit imediat o injecție cu atropină și respirație artificală care i-a salvat viața. La fel de importantă a fost intervenția medicilor din Omsk, acolo unde FSB a infiltrat numeroși ofițeri pentru a realiza ce se întâmplă și a anunța când a murit.

Totuși medicii și-au făcut treaba fără a fi influențați în vreun fel pentru că spitalul nu fusese pregătit precum cel din Moscova care îl aștepta pe Navalnîi dacă acesta mai ajungea în viață. Se adaugă aici și norocul privind presiunea asupra lui Putin pentru a-l transfera în Germania, avionul privat și medicii care au venit în Omsk la câteva ore de la aflarea veștilor despre starea medicală a lui Navalnîi dar și greșeala de a considera că nu există urme. De fapt, prietenii lui Navalnîi au ridicat probe din camera de hotel și le-au urcat în avionul care l-a luat în Germania. Pe de altă parte, chiar dacă substanța dispare în organism, după 24 de ore, un număr de proteine indicatoare rămân și pot fi detectate și luni după otrăvire, ceea ce a și reușit clinica din Germania care a făcut investigațiile medicale și l-a tratat pe Navalnîi până la recuperare.

Protagoniștii operațiunii Navalnîi: jurnaliști și criminali FSB

Protagoniștii principali și publici ai operațiunii OSINT contra FSB în cazul Navalnîi sunt trei: jurnalistul bulgar Hristo Grozev, de la Bellingcat, jurnalista Clarissa Ward de la CNN - cea care a făcut materialul la Mosova și în Siberia, identificând și sediile de coordonare a operațiunii și de producere a Novichiok-ului, apoi l-a înregistrat în tentative de interviu cu unul dintre ofițerii operativi FSB implicați în otrăvirea cu Novichiok, Oleg Taiakin.

În fine, Alexei Navalnîi însuși, din locația secretă din Germania unde se află, a primit toate datele și a sunat fiecare ofițer în parte, sub propria identitate, pentru a obține detalii. Însă la ultimul apel, a folosit o altă tactică, dându-se drept reprezentant al Consiliului de Securitate în subordinea lui Patrushev, atunci când a vorbit cu Konstantin Kudriavtsev, specialistul în apărare biologică și chimică care a condus operațiunea de curățire în hotelul din Tomsk după atac, în mai multe incursiuni succesive. De aici au venit toate probele și confesiunea completă cu detalii despre operațiune.

Bellingcat achiziționase bazele de date cu apelurile rușilor, cumpărându-le de pe Darknet în Rusia, pentru a investiga cazul otrăvirii lui Skripal. În urma analizei apelurilor, Grozev a reușit să găsească probe și dovezi pentru cazul lui Navalnîi. Jurnalistul bulgar a declarat pentru site-ul Meduza că, pe 6 iunie, a observat un număr mare de convorbiri telefonice între agenții FSB și institutul științific Signal din Moscova, unde se presupune că ar fi produs Novichiok. Grozev l-a sunat pe Navalnîi și l-a întrebat dacă s-a întâmplat ceva pe 6 iunie. Opozantul rus i-a zis că soția sa s-a simțit rău la Kaliningrad. Grozev i-a mulțumit și nu i-a mai transmis nimic.

Grozev a analizat atât bazele de date ale apelurilor telefonice din Rusia cumpărate ilicit pe piața neagră, cât și bazele de date privind zborurile și datele personale ale pasagerilor obținute, la fel, prin aceeași metodă ilicită. S-a ajuns l-a concluzia că Navalnîi este urmărit îndeaproape din 2017, în peste 30 de călătorii, fiind implicați măcar 6 ofițeri operativi identificați. Grozev a folosit aplicația GetContact pentru identificarea numerelor de telefoane și metoda geolocației prin triangulare manuală și a putut stabili locul exact în care se aflau posesorii de numere de telefoane care țineau legătura cu FSB-ul și se aflau în proximitatea lui Navalnîi.

Unitatea specială de asasinate cu Novichiok pe urmele lui Navalnîi

Putin a recunoscut că opozantul rus este monitorizat de 3 ani, fiindcă ar fi un „agent străin” care promovează interese ale altor state în Rusia, însă el a omis intenționat un fapt rezultat din investigația lui Grozev: Navalnîi nu a fost monitorizat de simpli ofițeri operativi, ci de specialiști în arme neurotoxice, chimiști și biologi de carieră din cadrul GRU și FSB serviciul militar respectiv cel intern de informații interne. Grozev a dezvăluit identitatea a 8 criminali FSB și GRU, pe care îi consideră direct responsabili de otrăvirea lui Navalnîi. El a declarat că deține și identitățile altor ofițeri – în total 15 – care au fost implicați, dar restul nu au legătură directă cu tentativa de asasinat.

Conform investigației, coordonatorul acestui pluton de execuție a ordinului de asasinat politic a fost colonelul Stanislav Makșakov, din cadrul Institutului de Criminalistică al FSB. Acesta îl apela constant pe generalul-maior Vladimir Bogdanov, directorul Centrului pentru tehnici speciale al FSB. Makșakov a lucrat înainte la Institutul de chimie al Ministerului Apărării din orașul Șihan, iar printre publicațiile academice se află și un articol care studiază efectul agenților neurotoxici precum Novichiok-ul asupra organismului uman. În subordinea sa se afla și specialistul în apărare biologică și chimică Konstantin Kudriavtsev, care a fost și colegul lui Makșakov în Șihan, cel care a căzut în plasa lui Navalnîi confirmând operațiunea și detaliile ei.

Comandantul operativilor de pe teren a fost Ivan Osipov. Acesta a lucrat cu Oleg Taiakin, cel care apare, pe 15 decembrie, în înregistrarea de la CNN. Taiakin a închis ușa repede când a aflat că a fost deconspirat. Reacția sa poate fi considerată o dovadă complicității sale la atacul din 20 august, fiindcă nici măcar nu a încercat să infirme cele întâmplate și nu a avut nici o reacție naturală față de această acuzație ce i-a fost aruncată în față.

Probe explicite: recunoașterea pe bandă a operațiunii de asasinare a lui Navalnîi prin otrăvirea cu Novichiok

La 21 decembrie, Navalnîi a încheiat operațiunea de umilire și deconspirare a agenților serviciilor de informații ruse FSB care l-au otrăvit. El a folosit o aplicație care modifică numărul apelantului și l-a sunat pe Kudriavtsev, prezentându-se ca subalternul lui Patrușev și insistând că are numărul celui intervievat de la Bogdanov, pentru a încheia investigația. Asumându-și o identitate falsă și profitând de naivitatea lui Kudriavtsev, Navalnîi a vorbit aproape 45 de minute cu el și a extras informații care pot fi considerate probe incriminatorii pentru o bună parte din ofițeri ai FSB.

Kudriavtsev i-a confirmat lui Navalnîi că Osipov a coordonat operațiunea pe teren, iar el este doar specialist care oferit instrucțiuni privind folosirea Noviciokului. Ofițerul a dezvăluit ceea ce toți încercau să afle până acum - cum a decurs operațiunea de otrăvire a lui Navalnîi. Astfel, la ordinul lui Makșakov au fost contaminate partea interioară a pantalonilor lui Navalnîi și lenjeria sa intimă în zona pubiană. De asemenea, Kudriavtsev a mai declarat că Navalnîi ar fi murit, dacă avionul nu ateriza atât de repede, confirmând astfel bănuielile implicării FSB-ului în alerta falsă cu bombă de pe aeroportul din Omsk. Tot Kudriavtsev a mai adăugat că, în aceeași zi, împreună cu colegul său Vasili Kalașnikov, expert la institutul de criminalistică al FSB, au avut misiunea de a decontamina hainele lui Navalnîi, pentru a distruge probele.

În noaptea în care s-a pătruns în camera lui Navalnîi, 239, la Hotelul Xander, s-a înregistrat o acelerare a discuțiilor telefonice din centrul de comandă de la Moscova cu Alexei Alexandrov, unul din operativii echipei de toxine chimice implicați, care se afla lângă hotel. Kudriavtsev a afirmat în apelul cu Navalnîi că-l cunoaște și a lăudat munca sa. Investigația ulterioară a demonstrat că Kudriavtsev este specialist în arme chimice și biologice, că a absolvit Academia rusă de Apărare Chimică din Moscova și a lucrat la Centrul 42 al Ministerului Apărării, centrul de cercetare pentru apărare biologică al GRU. Investigația comună a arătat că Kudriavtsev a zburat la Omsk pe 25 august pentru “curățenie”.

Identități false pe numele de fată ale soțiilor și cu data nașterii alterată cu un an în plus sau în minus

La Omsk, echipa a fost luată de la aeroport cu antemergători ai poliției locale și au aplicat diferite soluții chimice pentru a nu lăsa urme pe haine. Au revenit de mai multe ori în cameră, în timp ce hainele nu i-au fost returnate lui Navalnîi nici astăzi, în ciuda solicitărilor sale. Stanislav Makshakov este responsabilul echipei de toxine chimice de luptă a FSB situată la Unitatea criminalistică din suburbiile Moscovei. Anterior a fost colonel la Institutul Shikhany, un institut de cercetare sovietic, ulterior rus, pentru arme chimice.

Agenții care l-au urmărit pe Navalnîi peste tot au toți în jur de 40 de ani, au călătorit în grupuri de trei folosind zboruri alternative. Recent au început să folosească telefoane cu cartele și identități false, de obicei pe numele de fată al soțiilor și cu anul nașterii modificat cu un an în plus sau în minus. Au lăsat numeroase probe în urmă și au făcut erori precum înregistrarea mașinilor la locurile de muncă oficiale. Unitatea lor e plasată într-o clădire din strada Akademika Vargi în sud-vestul Moscovei, unde e Institutul Criminalistic al FSB. Altădată grupul lucrează de la un sediu secret și securizat din marginea de est a Moscovei.

Tot baza de date telefonice și de identitate au arătat legătura cu Kremlinul atât în ziua otrăvirii din Kaliningrad, cât și înaintea tentativei de asasinat din 20 august. Bogdanov a avut legături directe la Kremlin cu o persoană din preajma lui Putin cu care a vorbit la 2 iunie pentru a primi acceptul misiunii, iar o parte a echipei a călătorit la Soci și a intrat în sediul președinției lui Putin în ajunul operaținii din Tomsk. Potrivit lui Navalnîi, deși nu există conținutul înregistrărilor, este imposibil ca asemenea operațiuni să nu fi fost aprobate direct de Putin la solicitarea venită din partea directorului FSB, Aleksander Vasilievici Bortnikov.

Umilirea Rusiei lui Putin: reacții vehemente, necontrolate și neconvingătoare în fața evidențelor

Putin a confirmat, în repetate rânduri, în comunicate de presă, în discuția anuală cu publicul și în fața Comisiei pentru Drepturile Omului că Navalnîi a fost urmărit de agenții FSB. Tot el a declarat, cinic, că dacă trebuiau să-l omoare, agenții ruși l-ar fi omorît pe opozantul său. Atât Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, cât și Vladimir Putin, au dat vina pe o provocare, o mostră de război informațional al agențiilor străine de informații în cazul Navalnîi. Investigația Bellingcat-CNN a fost minimalizată sau acuzată de fals ca parte a campaniilor orchestrate de Occident împotriva Rusiei. Putin a vorbit despre un “fals, fals, fals care reprezintă un tip de război informațional prin care se încearcă impresionarea cetățenilor și inocularea neîncrederii față de lidershipul politic rus."

Pe de altă parte, oficialii ruși și mass media oficială au lansat o operațiune de acoperire și deturnare a faptelor prezentate, acoperind-o cu un noian de scenarii aberante, care mai de care mai fanteziste, pentru a deturna faptele probate de investigația jurnaliștilor. Otrăvirea lui Navalnîi a fost pusă și de Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe rus, pe seama unei operațiuni care a avut loc la bordul avionului care-l ducea în Germania sau chiar în spitalul în care a fost tratat. Una dintre teoriile favorite și multiplicate de către mass media a fost blamarea adjunctei lui Navalnîi, Maria Pevchikh, care ar lucra cu serviciile britanice de intelligence și ar fi fost cea care l-a otrăvit, pentru a blama guvernul rus și pe Putin.

La întâlnirea cu membrii Consiliului rus pentru Drepturile Omului, Putin a spus că nu e nevoie de deschiderea unei investigații vizând acțiunea criminală împotriva lui Navalnîi pentru că nu întotdeauna când cineva e aproape mort procurorii fac chestia asta, dar a acceptat că a cerut procurorilor să se uite pe caz și pe probe. El susține că specialiștii ruși au cerut să călătorească peste hotare, în Franța Germania și Olanda(unde s-au făcut trasabilitatea și confirmarea utilizării Novichiok-ului) dar nu au fost primiți. Nimeni nu i-a invitat, și nimeni nu vine la Moscova să stea de vorbă cu partea rusă. Acestea sunt probele inocenței sale și a serviciilor ruse, nimic mai mult.

Cert este că afacerea Navalnîi, în partea ei de operațiune OSINT, a arătat fără drept de apel câteva lucruri:

- Rusia nu și-a încheiat programul de arme chimice și nu a distrus cantitățile produse așa cum a susținut și s-a angajat, iar acestea sunt ascunse la nivelul institutelor de cercetare de stat.

- Rusia operează un program de asasinate la comandă care presupune aprobarea, ca în cazul asasinării lui Navalnîi, la “cele mai înalte niveluri de la Kremlin”.

- Echipa utilizată în cazul Navalnîi avea o aparteneță formală, FSB, dar provenea din două surse secrete, FSB și GRU. E vorba despre specialiști cu pregătire și diplome în domenul medical și experți în arme chimice, toți fiind membri ai unor echipe de operațiuni speciale. Ei au utilizat identități reale sau acoperite.

- Potrivit lui Navalnîi, am avut de a face cu un act de terorism de stat care a fost aprobat personal de către Vladimir Putin, în calitatea sa de președinte, înainte de a fi pus în operă.