Vom începe cu ceva bun: în perioada 22-25 octombrie va avea loc festivalul „Zilele Filmului Românesc (ZFR)”. Timp de patru zile 11 filme româneşti vor putea fi vizionate online gratuit pe teritoriul Republicii Moldova pe noul site al evenimentului, zfrmd.ro, la orele indicate în program.

Acum vom trece şi la celelalte bune şi nebune:

CEI ŞASE ŞI CU CEI DOI Nouatatea săptămânii ne-au furnizat-o acei de la CEC. Ambii candidați unioniști, Octavian Ţâcu și Dorin Chirtoacă, au fost înregistrați în calitate de candidați electorali. Sunt ferm convins că inițial CEC a avut intenția de a le invalida candidaturile, Țîcu chiar a făcut și o declarație în acest sens, dar până la urmă nu le-a reușit. Echipele ambilor candidați au mers la CEC și au ținut piept luptând pentru fiecare semnătură. Ceea ce transmiteau membrii stafurilor de la fața locului e absolut halucinant.

Toată povestea asta îmi amintește în primul rând de faimosul dicton american care zice că libertatea e un bun pentru care se plătește și care, odată obținută, nu-ți este garantată pe vecie.

Ceea ce a făcut CEC-ul mă face să mă gândesc și la comparația pe care o fac permanent: e cum ai căta porcul de slană. (Cică stratul de slănină la porc nu-i enervat. Astfel, pentru ca să vezi cât de groasă e slănina, s-ar cuveni să înfigi un ac subțire în porc. Când ajunge la carne, ăla țipă). De la început au încercat cu Adrian Candu. Cred că acei de la „Pro-Moldova” nu se așteptau la așa surprize, ori sperau să-și rezolve cazul prin instanțe, dar Candu așa și nu a fost înregistrat. E drept că nici nu prea a sărit careva să-l apere. Poate că anume din această cauză și nu a fost înregistrat, fiindcă au vazut că se poate.

În cazul unioniştilor însă porcul (să am pardon, nu există aici nicio notă peiorativă) a țipat și acul a fost scos imediat. Acum rămâne o nimica toată: ca acei 37% de cetățeni „pro-unire” să fie consecvenți până la capăt și atunci nu doar că vom scăpa de actualul, dar și vom face un semnificativ pas înainte spre... civilizație. Acum dacă le-ar veni și ăstora doi mintea la cap să se retragă unul că să rămână celălalt... Dar aici cred că le cer prea multe deja. La o adică, nici în consecvenţa celor mulţi nu cred, altfel nu ar fi ajuns actualul unde este astăzi, nu-i aşa?

Nu ne rămâne decât să-i enumaram pe acei opt care la momentul dat sunt înregistraţi în cursă:

1) Clusterul „Back to URSS”: Dodon, Usatîi, Şor

2) Clusterul „Şi ACUM e bine”: Sandu, Năstase, Deliu

3) Clusterul „Viitorul e în Occident”: Ţâcu, Chirtoacă.

Fiecare alege din ce-i place, fără supărare.

Astea fiind spuse despre electorală, să vedem dacă mai există şi alte subiecte:

40% Cam atât ar fi scorul electoral firesc al actualului, poate chiar și mai puțin. Dar această cifră este despre altceva. Centrul pentru Jurnalism Independent a constatat că patru din zece posturi de televiziune, monitorizate în perioada 14-28 septembrie, l-au favorizat pe președintele Igor Dodon. Curioasă coincidență, nu-i așa?

MANEVRE Nu că ar fi ceva nou și ieșit din comun, dar și în această săptămână Tiraspolul a tras din tunuti și din tancuri. Însă toate astea sunt floricele. Săptămâna trecută PATRU cetățeni ai Republicii Moldova au fost răpiți de către KGB-ul de la Tiraspol! Toţi fac scandal, iar Dodon vorbește cu Krasnoselski și ăla îi eliberează pe doi. Și ceilalți doi vor fi eliberați mai spre alegeri? Electorală, nimic altceva...

FRAUDE NU-S! Electorala este o perioadă ideală pentru a mai fura câte ceva sau pentru a regulariza din dosare. Cât presa stă cu ochii pe catindaţi, sunt anulate sau revizuite dosarele jenante. În dosarul UNIBANK practic nu mai rămân inculpați și mai cu seamă din acei „gradaţi”. Lucinschi-senior, deputații Tauber și Apostolova au foști scoși de sub urmărire penală. Dar asta nu e tot: Veaceslav Platon, eliberat astă vară, va fi rejudecat. Sunt gata să pariez pe rezultatele noului proces!

Cam astea au fost. Occidentalii ne mai dau 300 de milioane pentru a reconstrui drumurile și acesta este cel mai mare « cadou », căci dacă am sta să enumerăm cadourile mai mici, precum 20 de aparate de respirație artificială, am lungi textul prea mult și ne-ar prinde alegerile.