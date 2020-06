La momentul în care încep acest text în Republica Moldova numărul celor decedați oficial din cauza COVID-19 a ajuns la 315. Iar numărul celor bolnavi identificați depinde, se pare, doar de numărul testelor efectuate. Că bine mai zicea Chicu acu două săptămâni: n-ar strica ca fiecare politician să-și vadă de ceea ce se întâmplă la el în țară!... Dar despre evoluția coronovirusului nu prea avem ce spune nou. Cică numărul lucrătorilor medicali infectați a ajuns la 1630... Rugați-vă, prieteni, căci altceva nu-i de făcut (dar rugați-vă sincer, fiecare pe la casa lui, nu în biserici, căci Dumnezeu dă, da-n traistă nu pune). Dar lasă că se duce Dodon la paradă la Moscova, mai ia și câțiva soldați cu el, așa ca să ne mai aducă o doză, căci virușii de la noi sunt de rasă europeană, trebuie încrucișați cu v-o sămînță asiatică, să fie mai sigur...

De fapt, în această săptămână doar despre un lucru aş fi vrut să vorbesc:

ROMÂNIA SALVEAZĂ VIEŢI Nu voi pomeni despre toate câte le-a făcut România pentru Republica Moldova, ci doar despre acei care salvează literalmente vieți, indiferent de opiniile politice ale suferinzilor. Am promis, și încerc de atunci să mă țin de cuvânt, pomenindu-i mereu și mereu, aducându-vă și Domniilor Voastre aminte, despre acei care zi de zi sunt alături de noi. SMURD din România au efectuat și în această săptămână intervenții în Republica Moldova transportând o pacientă de la Bălți la Chișinău și un copil de doar 1,5 ani de la Chișinău la București. Per total SMURD a efactuat până în prezent peste 13.500 de intervenții pe teritoriul Republicii Moldova!

Pe 2 iunie s-au împlinit patru ani de la tragicul accident care a curmat viața echipajului compus din Mihaela Dumea, Gabriel Sandu, Voicu Şocae și Doru Gavril. Eu nu știu despre ce anume sunt aceste rânduri. Adică știu, dar prefer ca fiecare dintre cititorii acestui text să afle la rându-i...

Şi fiindcă tot ce a fost important a fost spus, despre celelalte „bazaconii” – în format digest:

PROFESORUL PLATON După „privet, Veaceslav” a mai apărut un video cu Platon și Stoianoglo în această săptămână în care Platon explică audienței ceva energic la tablă. Concomitent apar știri despre presiuni asupra unor martori din partea lui Platon și despre o solicitare de indemnizații în valoare de 20 de milioane de dolari din partea unei grupări de companii asociate aceluiași Platon. FA-BU-LOS! Știți ce face Stoianoglo? Corect: intentează dosar împotriva celor care divulgă informații în spațiu public!

ONG ANTIEUROPEAN Un oficial european zice că nu înțelege de ce socialiștii nu vor să voteze legea ONG-urilor. Eu sper că e doar un exercițiu retoric din partea dumnealui. Vă zic eu: pentru a bloca finanțările europene! Căci această lege face parte din „condiţionări”. Opoziția cică ne anunță că e doar pentru a nu divulga afacerile fundației Galinei Dodon. Nice try, cum se zice pe la noi prin sat! Dar acest argument e cam slab și cusut cu ață albă. Hai că se descurcă Dodon și fără fundația neveste-si! Împrumută de la părinți, dacă ceva!

PSRM ZICE CĂ DA, DA ZICE CĂ NU Socialiștii se tem de un Parlament activ. Nici nu știi cum se votează un nou Guvern dacă se adună! După ce s-a îmbolnăvit un socialist, acum cică ar fi fost bolnav un deputat de la DA. Slusari însă afirmă că deputatul a mai făcut un test la o clinică privată și acesta din urmă a ieșit negativ! Amuzant joc...

GUBERNÁTORUL DE TRANSNISTRIA Îl cheamă Razgonov și e general în armata Rusiei. Iar Krasnoselski reiese că e o paiață, ceea ce nu e o noutate, nu-i așa? În rest totul e pe vechi: țăranii sunt arestați când încearcă să meargă să-și lucreze pământurile, iar „punctele de frontieră” ilegale stau unde au stat, ceea ce demonstrează afirmația precedentă.

SPECIALUL POPOV Consilier în echipa Sandu, naș de cununie și colaborator al lui Popescu, Popov a integrat guvernul lui Chicu cu o funcție destul de... specială! Păi dacă e special și funcție merită pe măsură!

ANTIFA – TERORIŞTI? Cică Trump s-a pornit să-i declare pe cei de la ANTIFA teroriști! Întrebarea nu-i dacă are el dreptate ori ba, dar, dacă o va face (iar dacă se va face, se va face întemeiat și nu fiindcă asta și-o dorește Trump), oare ce vor cânta ANTIFA din Moldova? This is the question!

100 MLN $ DE LA BM Între timp Banca Mondială le mai dă bani moldovenilor. Pentru eficiență energetică. Credite din alea de-ale lor: preferinţiale și cu perioadă de grațiere.

Și fiindcă e sezonul cireșelor voi trimite în această săptămână 8.963 de cireșele pentru tot atâtea torturi! Exact câte locuri de muncă sunt anunțate vacante de către ANOFM! Curioasă enigmă se întrevede, nu-i așa?