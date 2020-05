Andrei Neguţa: „Pentru mine această dată are sentimentul de mândrie pentru țara Uniunea Sovietică”

Săptămâna care s-a scurs nu ne-a bucurat cu noutăți demne de comentarii desfășurate. Adică stați puțin, ce zic eu? Poate că tocmai asta și este bucuria supremă? Atunci când demaram aceste ediții săptămânale, prin 2014, obișnuiam să-mi termin editorialele cu o urare simplă: „Vă doresc cât mai puține noutăți, căci din câte se știe „no news – good news!””. Din păcate, pandemia acestei „Covid-19” (căci da, se folosește la feminin!) nu ne prea lasă răgaz. Mai mult chiar, se pare că intrăm în grosul afacerii: săptămâna trecută am înregistrat cifre record de cazuri oficial depistate (sper că e doar o chestie de număr de teste efectuate, nu am stat să caut procentaje și proporții). În ziua în care vă scriu aceste rânduri numărul oficial al decedaților din cauza molimei se ridică la 194... Dar să vedeți că vin ei din urmă și bolnavii lui 9 mai...

PROTEST LA „PIAŢA CENTRALĂ” Nu voi face o descoperire și nici nu cred că greșesc prea mult dacă spun că „Piaţa centrală” din Chișinău hrănește un număr considerabil de persoane. Mai mahări, mai puțin mahări și din cei necăjiți de tot. Ghiciți, care din ei a ieșit să protesteze și să ceară redeschiderea pieții?...

9 MAI Autoritățile din Moldova nu au avut ochi să-i vadă pe românii care au adus ajutoare în Moldova în PMAN pentru a salva vieţi. În schimb, toată lepădătura s-a adunat în PMAN pe 9 mai urlând cântece și fâlfâind din drapele false și din ceea ce a devenit un simbol al noului imperialism rus – „lenta de colorado”. Apoi au pornit cu alaiul prin Chișinău. Călare pe mașini nemțești. Ca să vezi... În general, și asta de câțiva ani deja, până și în Rusia atitudinea față de această dată a devenit un marcher clar și indiscutabil al bădărăniei versus omul civilizat. Iar la Chișinău - mai mult ca oriunde! Individul care a fost la originea acestei blasfemii (inclusiv a memoriei celor căzuți, să fie clar!) e un oarecare Dumanov, care, pe lângă alte funcţii, este membrul Comisiei pentru culte și patrimoniu cultural din cadrul Consiliului societătii civile pe langă Președintele R.Moldova.

MAJORITATE SUBŢIATĂ După povestea cu „creditul rusesc”, PD a intrat în descompunere totală. Dacă la nivel de organizații teritoriale mișcările tectonice au început mai demult, la nivel de „deputaţi” s-a intensificat abia acum. Majoritatea dodonistă nu mai are decât 54 de deputați. Pe acest fundal, se întâlnesc dn ce în ce mai des socialiștii și deputații PDM-iști. Dodon se pare că nu va reuși să-și păstreze banii din Panama doar pentru el... La acest subiect doar un lucru ar fi de adăugat. Orice decizie în Moldova nu poate fi decât geopolitică. Realitatea si evenimentele recente au demonstrat-o răspicat, clar și cuprinzător! Iar Usatîi afirmă că Dodon poate să utilizeze resursa administrativă care i-a fost generos pusă la dispoziție acum un an. SIS ar fi primit indicații să „sape” sub liderii opoziției. Poate chiar sub acei care i-au oferit SIS-ul pe tavă. (Deşi Usatîi o poate spune doar pentru a se proteja, la fel precum o face Ţuţu afirmând că dosarul său e doar politic)

CREDITE ŞI AJUTOARE Dacă tot am pomenit de „creditul rusesc”, ar mai fi câte ceva de adăugat. Dacă e să-l credem pe Sliusari (nu suntem neapărat obligați s-o facem) în timp ce guvernanții se țineau cu dinții de banii rusești cu dobândă de 2% și condiționări criminale, Japonia aștepta decizia pentru a ne acorda niște credite la o dobândă de 0.1% și cu perioade de grațiere de 12 ani! Cu alte cuvinte, ceea ce se juca nu avea, precum o menționam atunci, nimic în comun cu finanțele. Și nu e o chestie de anumite clauze contractuale care ar trebui „renegociate”, ci de scopul final din spatele aceste înțelegeri care, din fericire, nu a avut loc. În aceste condiţii, orice împrumut rusesc e mai mult decât suspect.

Apropo, de ajutoare: UE au deblocat sume uriașe pentru Moldova. 87 + 70 + 100 de milioane de Euro! Și doar o mică parte e condiționată de efectuarea de reforme. Dar, vedeți D-stră, Chicu s-a găsit și aici să zică că nu va accepta decât condiții în interesul „Moldovei”. Rămâne să vedem ce înseamnă „Moldova” pentru Chicu. O nimica toată.

IAR ROMÂNIA SALVEAZĂ VIEŢI Medicii români care au ajuns în Moldova pe 30 aprilie și-au încheiat misiunea. Din fericire, măcar la plecarea lor parcă nu ne facem de râs. Până și socialistul Ivan Ceban a știut să se poarte decent! Echipele SMURD efectuează misiuni pe teritoriul țării ca și mai înainte, indiferent de cine e la guvernare, iar săptămâna trecută ajutoarele aduse cu acele camioane întâmpinate sub podul de la telecentru au început să ajungă pe la spitalele din RîMî. Și medicii recunosc că au ajuns exact la țânc, căci stocurile existente erau pe sfârșite.

ELITE DE COLORADO De la „Liga Tineretului Rus” la ASP, „Cetățenie prin Investiție” și Agenția de Investiții! Un parcurs fulminant al unei tinere din gaşca celor care umblă cu panglici negru-oranj… E drept că a demisionat nu mult după ce a apărut materalul în presă.

Cam atât. Cireşica de pe tort din această săptămână o voi trimite unui oarecare Adriano Dulgher (cu „o”, fraților, nu altfel, ca la Celentano), cetățean respectuos de lege care a alergat repede la procuratură să zică că banii, milionul şi jumătate de euro, sunt ai lui, că sunt câștigați din afaceri de prin Londra și Africa și vrea să-i investească „în agricultură”. C-o fi așa sau ba, habar n-am. Dar cel puțin sper să răspundă pentru faptul că nu i-a declarat și să demonstreze că i-a câștigat onest şi că a plătit impozitele cuvenite. În paralel, procuratura continuă ancheta inițială, cea cu contrabandă de țigări, care pare să dea „roade”. Bineînțeles ca nu am de unde să știu ce anume a fost. Un lucru e cert: orice-ar fi la origine, de la această poveste aduce a bufonadă, a banditism bădărănesc de cea mai ridicolă speță. Ceva ca-n filmele lui Emir Kusturica. De fapt, ca de la orice altă noutate care vine din RîMî în ultimul timp...