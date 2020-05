7 mai poate fi considerată cu adevărat Ziua Victoriei moldovenilor și a aliaților săi. Împrumutul rusesc păgubos, care punea în pericol suveranitatea R Moldova a fost blocat. Curtea Constituțională a decis că acordul de creditare dintre Federația Rusă și Republica Moldova este neconstituțional. Curtea a anulat și deciziile guvernului privind inițierea negocierilor și ratificarea acordului. A fost o dovadă, și în același timp un exemplu pentru alte instituții ale statului Republica Moldova, că independența față de puterea politică poate exista.

Efectele politice pentru Dodon sunt devastatoare. În plan extern, președintele pro-rus s-a făcut de râs în fața Kremlinului. Ani de zile, sub regimul Plahotniuc, Dodon mergea la Moscova și promitea lucruri. A fost ajutat și, chiar dacă de multe ori nu putea să livreze lucrurile promise, i se acordau circumstanțe atenuante, pentru că se știa că Plahotniuc conduce efectiv statul moldovean. După plecarea acestuia, după ruperea acordului de guvernare și înlăturarea Maiei Sandu, e greu de crezut că Putin va putea să înțeleagă neputința lui Dodon. Deși are toată puterea, Guvern, majoritate parlamentară, conducere SIS, MAI, etc., acesta a fost blocat de o altă instituție a statului.

În plan intern, Dodon a arătat neputință.

Electoratul PSRM este unul conservator, obișnuit cu ”liderul suprem”, care arată forță și care își impune voința. Dodon ieri a arătat că începe să fie ”mic”. Declarațiile lui, date imediat după verdictul Curții, trădează nervozitate. Chiar dacă vrea să se victimizeze și încearcă să spună oamenilor că nu vor fi bani, că Moldova este în pericol, lucrurile nu stau chiar așa. Republica Moldova nu va intra în incapacitate de plată prin respingerea acordului de împrumut din Federația Rusă.

România, Uniunea Europeană, FMI, Banca Mondială sau BERD au oferit mereu asistență financiară Republicii Moldova. Și acum pot oferi și o vor oferi. Nu pentru Igor Dodon ci pentru cetățenii Republicii Moldova care nu trebuie să deconteze, să sufere din cauza comportamentuli iresponsabil al guvernării. E drept că se condiționează asistența financiară de îndeplinierea unor reforme necesare statului moldovean, în special pe linia justiției. Din vest au venit în acești ani aproape 1.9 miliarde de euro, dintre care jumătate au fost bani nerambursabili. R. Moldova beneficiază de cea mai mare asistență europeană pe cap de locuitor, în comparație cu alte state din vecinătatea UE. Mai multe aici.

Într-adevăr, banii europeni nu pot fi cheltuiți așa cum ar vrea unii oficiali moldoveni și nici nu se pot încasa comisioane. Există proceduri, reguli de decontare, există niște reglementări care trebuie respectate. Împrumutul rusesc era mult mai ușor de cheltuit și banii puteau fi ușor direcționați în buzunarele protipendadei PSRM. Împrumutul rusesc era principalul instrument de luptă al regimului Dodon în campania prezidențială. Acum, acest instrument nu mai poate fi folosit.

CCRM a ales ieri să judece și să decidă în baza Constituției. În ciuda presiunilor făcute de către PSRM și Dodon, în ciuda șantajului făcut, judecătorii au mers pe calea dreaptă. Poate judecătorii au mizat și pe ”scutul” care s-a făcut în jurul lor de către SUA, UE și România, dar este meritul lor că și-au păstrat verticalitatea.

O altă înfrângere pentru Igor Dodon o reprezintă prezentarea ajutorului umanitar pe care Dodon a intenționat să-l minimalizeze. Cu toată opoziția puterii de la Chișinău, cu toate șicanele făcute delegației românești care a venit să aducă un ajutor consistent cetățenilor moldoveni, acțiunea umanitară realizată de România s-a văzut în toată presă din R Moldova. Deși au vrut să minimizeze valoarea simbolistică a gestului făcut de Guvernul României, autoritățile moldovene au reușit prin acțiunile lor să creeze mai multă vizibilitate, dar și un sentiment de dezgust în rândul cetățenilor moldoveni.

Igor Dodon a ales strategia greșită încă de la început, de la venirea celor 42 de medici de la București. Din acel moment, s-a văzut foarte clar că autoritățile moldovene vor să îngroape cât mai mult, la nivel de imagine, acțiunea autorităților române. Nici măcar după acest moment, după ce presa a sesizat aceste încercări de sabotare, guvernanții de la Chișinău nu și-au schimbat comportamentul.

Primirea delegației române, a convoiului cu ajutoare într-un loc obscur, refuzul de a primi convoiul în Piața Adunării Naționale, a creat un sentiment de frustrare în rândul cetățenilor moldoveni.

Oameni simpli din Chișinău și de-a lungul traseului de la frontieră au salutat venirea ajutorului românesc. Imaginea mămicii cu cei doi copilași care salută delegația cu tricolorul în mână a devenit una virală.

Dodon a reușit ieri să își ostilizeze inclusiv electoratul de ”centru”, acei moldoveni care nu sunt neapărat susținătorii cauzei unioniste, care cred în statalitatea R Moldova și care nu vor, cum se spune în popor, nici cu Rusia nici cu România. Gestul de a trata un ajutor venit din România în asemenea hal, trimiterea convoiului umanitar sub un pod de la marginea Chișinăului nu a făcut altceva decât să stârnească un sentiment de revoltă și în rândul acestui electorat de ”centru”. Efectele negative ale gestului făcut de puterea de la Chișinău se vor vedea și în electoratul anti-Dodon, în electoratul pro-european și unionist. Acestea au fost radicalizate, dacă vreți, mobilizate să continue lupta politică. În toamnă vor fi alegeri prezidențiale, partida nu este încă câștigată nici de Dodon, nici de opoziție, dar aceste fapte vor conta. Acest efect de mobilizare pe care Dodon a reușit să îl facă în rândul votanților opoziției nu va trece așa ușor. Diaspora moldoveană a putut să vadă încă o dată atitudinea președintelui pro-rus. Mulți sunt plecați în Italia, în Spania și știu foarte bine ce a însemnat această pandemie pentru sistemele sanitare de acolo. Ei cunosc situația sistemului sanitar din R Moldova, știu de ce au plecat în Vest și probabil tot ce au văzut ieri în presă, pe rețelele de socializare îi va face și mai ”nervoși”.

O prezență mare a diasporei la vot poate aduce schimbarea.

Moldovenii au putut vedea ce tratament aplică Dodon unui ajutor venit de la Moscova, fie vorba între noi, extrem de redus și unul venit de la București. Diferența dintre ajutoarele Moscovei și cele ale Bucureștiului este netă în favoarea României. Tratamentul însă a fost invers proporțional. Iar toate aceste lucruri se contabilizează de către cetățeni.

Hrituc.ro