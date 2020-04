Criza de coronavirus a avut deja ca impact, și probabil se vor accentua în viitorul apropiat, tendințele de schimbare profunda la nivel social, evident, dar și la nivel psihologic și comportamental pentru fiecare dintre noi, cu atât mai mult la nivelul comunităților, a societății în întregime. Efectele separării, depărtării, izolării strict familiale se văd deja astăzi - la 3 săptămâni de la închiderea în casă, la 25 martie și la o lună de la închiderea școlilor, la 11 martie. Nu înseamnă că efectele sunt neapărat rele sau nefaste: după cum îmi spunea cineva, am reușit să ne cunoaștem mai bine copiii și să discutăm pe îndelete cu ei, ne-am reînvățat cu viața tihnită de familie, am reușit să ne oprim din alergătura nebunească zilnică a vieții trepidante și aglomerate, iar pentru mulți, măsurile au însemnat revenirea la cititul unei cărți – care, alături de spălatul temeinic pe mâini, ar fi la marile plusuri ale crizei pentru umanitate în întregime.

Firește că nu putem nega și consumarea a nenumărate drame, de la cele existențiale la cele familiale neașteptate: divorțuri, certuri, situații inacceptabile precum celebra autoizolare alături de cel pentru care dețineai restricții în justiție pentru violență conjugală. Se consumă de asemenea, de cele mai multe ori în liniște, drame umane greu de anticipat, numeroase, determinate de schimbarea bruscă a comportamentului uman prin recluziunea acasă, între patru pereți. Vizați, în special, sunt cei din zona adolescenților și tinerilor, obișnuiți să iasă și să-și ducă viața în exterior cu prietenii și prietenele, dar cu efecte la toate vârstele. Să nu uităm că avem copii acasă și bătrâni complet izolați din 11 martie. Și nu e sfârșitul: cel mai probabil ne mai așteaptă măcar o lună de autoizolare.

Criza de coronavirus și impactul asupra omului, societății, psihicului uman.

Deci dincolo de criza medicală dată de tratarea bolii în sine și de presiunea asupra sistemului sanitar românesc, de schimbările pe care le va produce în politică, leadership, democrație și în relațiile internaționale, criza de coronavirus are un impact major asupra societății, omului, psihicului și comportamentului uman. E normal, e natural, schimbarea bruscă și rămânerea un termen îndelungat între patru pereți, pentru cei care nu au casă cu curte, sau în același spațiu pentru cei care respectă regulile impuse de autorități, nu avea cum să nu se încheie fără urmări.

Și cu cât această situație se va prelungi, întreaga societate umană, noi înșine, care trecem prin aceste etape – nu prin război, Doamne ferește, ca bunicii noștri, e până la urmă o situația rațional consimțită și înțeleasă de toți – cu atât schimbările pot fi mai profunde sau de durată. Râdea un hâtru prin internet că va trebui adusă Armata să ne scoată din case, la final. Poate nu, din contra, e posibil ca să regăsim, majoritatea dintre noi care avem un serviciu, plăcerea, dorința și nevoia de a reveni la lucru, în final.

Totuși se petrec câteva fenomene negative, chiar dacă ele erau anticipate din timp. Am anticipat și noi, le-am înregistrat germenii chiar de la începutul lui aprilie, mai ales în spațiul discuțiilor în zona internetului, chiar dacă le așteptam mai târziu. Pentru că, după momentul de frică, spaimă, dezorientare și haos în mintea fiecăruia, după ce am dat iama în magazine după provizii și alții prin Nordul Marii Britanii au început să demonteze cablurile de internet și să bată muncitorii – urmare a celebrului fake news despre rețelele 5G care ar fi adus virusul pe undele radiațiilor ce însoțesc comunicarea –, a intervenit plictiseala, tentația frondei la adresa autorităților, dorința de a reveni la obișnuințe și resimțirea tot mai acută a neplăcerilor izolării forțate.

De la oboseala autoizolării la cinismul reprobabil: scapă cine poate!

De fapt a intervenit ceea ce anticipam pentru cea de a doua fază a recluziunii forțate, a respectării măsurilor stricte, după ce momentul de început de panică se va fi estompat - cu toate efectele sale, aglomerare, luat bani din bancomate, făcut provizii inutile, toate cu efect contrar îndepărtării sociale și evitării răspândirii rapide a virusului: oboseala autoizolării. Însă în evaluarea inițială, așteptam acest moment combinat cu sărbătoarea pascală, cu obișnuința slujbelor mamut, a comunității religioase largi și a vizitelor pe la toate rudele. În nici un caz nu cu un debut atât de intempestiv de ziua păcălelilor.

Evident, există și o fază a treia: cea mai complicată, mai reprobabilă și inumană, cinismul motivat economic, religios sau existențial. Din păcate, această fază a izbucnit chiar înaintea Paștelui catolic, chiar în aceste zile, și amenință să se accentueze în toată această perioadă. E adevărat că măsurile de distanțare socială și de izolare acasă au demonstrat, pentru cine mai avea rezerve sau semne de întrebare, dubii sau nelămuriri, că Omul este o ființă socială, că nu putem trăi decât în cuplu, familie, comunitate și în societate. Însă faza cinismului în prag de Paști subliniază și ceea ce e mai grav, mai condamnabil și mai respingător în ființa umană, acolo unde rațiunea și respectarea regulilor, ba chiar statutul de om este depășit de porniri și neastâmpărul intern al ființei umane, cu origini deloc Christice.

Modul în care se manifestă cinismul azi ține de respingerea regulilor și a respectului solidar pentru întreaga omenire, ci îmbrățișarea egoistă a drumului ce marchează afirmarea individualității omului puternic, intangibil, superior fizic, care înfrânge natura chiar dacă trebuie să-și lase în urmă, sacrificându-i, pe semenii mai expuși și mai vulnerabili. Avem astăzi peste tot prin internet supraoameni închipuiți, desprinși parcă din scrierile lui Nietsche și spiritualitatea lui Zaratustra, în forme la fel de reprobabile ca și teza arianismului care a adus atâta năpastă omenirii în secolul trecut, și care a ajuns să fie vehiculat, în esență, pe scară largă, prin comunicările și bravadele nu numai din spațiul virtual, ci și din presa de audiență de prim plan.

Iar cinismul de această factură are trei componente: economică, religioasă sau existențială. Și narațiunile sună cam așa:

- Cinism economic: Nu mai pot, nu mai am cu ce trăi, o să-mi pierd locul de muncă, se fac reduceri de personal și ăștia mă dau afară, trebuie să muncesc, să aduc o pâine copiilor pe masă. Nu contează că mă expun, nu contează că virusul ia și tineri și bătrâni, că-mi expun părinții, trebuie să muncesc pentru că nu mă descurc economic. (Imaginile din Italia cu oamenii disperați care vor să-și redeschidă micile magazine de cartier sunt folosite și susțin aceste porniri și abordarea cinică.)

- Cinismul de natură religioasă: Paștele e cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, sunt creștin, cum să amân Paștele, să nu-l respect, Dumnezeu mă va ajuta, am fost la Biserică de când eram mic, an de an, fără nici o sincopă, nu o să-mi desfacă legătura cu Dumnezeu un virus, pandemia asta invizibilă.

- Cinismul existential: Nu mai pot sta încasă, mi-e rău de stat înăuntru, mă sufoc cu geamul deschis, trebuie să mă plimb, să văd oameni, să vorbesc să strâng mâini, să-i simt și pe alții aproape. Înnebunesc cu totul, trebuie să fac ceva, familia nu mi-e de ajuns, m-am plictisit și mă sting, nu voi mai fi bun de nimic după ce trece, mă anteantizez ca ființă umană.