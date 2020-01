Săptămâna care a trecut a fost marcată de câteva știri, care în realitate au fost dezmințiri ale altor știri, publicate anterior. Iar cel mai nostim este că aceste „răsturnari de situaţie” provin din aceleași surse. Eu zic că nimic nu ar trebui să ne mire. Aceste oscilații – azi e laie, mâine – bălaie –, denotă clar că nimeni nu înțelege ce ar trebui să facă și ce atitudine să aibă referitor la acest buboi geopolitic care este statul „Republica Moldova”. Asta cum ai avea doi medici: unul zice că trebuie tăiat și tratat pe carne vie, iar altul insistă cu tratament soft medicamentos. În fine, ceea ce îi unește este faptul că ambii sunt de acord că au de furcă cu un buboi...

Și asemenea reacţii iritate, condimentate cu o doză ne „neînţelegere”, se văd din ce în ce mai des. Astfel, ambasadorul României se arată nedumerit de faptul că moldovenii nu înțeleg cine le sunt adevărații prieteni, votând indivizi de alde Dodon, în pofida numeroaselor proiecte finanțate de România... Desigur, reacția Dumnealui poate fi interpretată și drept una complet performativă, adresată direct moldovenilor, dar poate fi înțeleasă și drept o mărturisire a nivelului de incompetență a occidentalilor în general referitor la procesele din Republica Moldova și din regiune. Din păcate, modelele tradiționale învățate la „şcolile mari” aici nu funcționează. Demult sunt convins că în ceea ce ne privește e totalmente greșit până și „cadrul teoretic” care ni se aplică... Ceea ce se întâmplă în această zonă e din altă muzicuță... Ăștia ne tratează de gripă, pe când noi murim de cancer... Dar să revenim la evenimentele săptămânii și la acele „dezminţiri” pe care nu putem să le trecem cu vederea.

TRANSGAZ ZICE CĂ VA TRAGE GAZ După ce săptămâna mai trecută anunțau că nu va fi finalizat nici în 2020, Transgaz a venit cu o dezmințire și a promis că va finaliza totuși gazoductul anul acesta. Ce i-a făcut să se răzgândească? Reacțiile din presă? Declarația lui Iohannis? Altceva? Nu contează. Dar despre acest gazoduct nu ne rămâne decât o singură atitudine la dispoziție. Când va fi gata, atunci ne vom bucura. Mai mult decât atât. A construi o țeavă e una, a furniza gaz prin ea – e alta. Cu promisiuni am tot fost hrăniți. Nu mai funcționează. Și să fiu înțeles corect: ceea ce zic aici nu se referă la cineva anume, ci la toate părțile de cine depinde realizarea acestui proiect în egală măsură!

BUCUREŞTI NU SEMNEAZĂ CU IVAN Bucureștii oficiali s-au grăbit să dezmintă informațiile publicate săptămâna trecută despre semnarea unui acord de colaborare cu primăria Chișinăului. Iar comentatorii s-au grăbit să-l acuze pe edilul Chișinăului de o tentativă de hold-up informațional și de a-și construi capital politic pe spinarea românilor.Ce a fost cu adevărat, nu avem de unde ști. Nu-i exclus să fi fost prevăzută o „semnare” ceva, dar în ultimul moment să le fi dat „semnatarilor” cineva peste mână.

PLATON MAI STĂ PE LA NOI Săptămâna trecută au circulat zvonuri precum că Veaceslav Platon, probabil unicul „mare criminal” care mai stă la răcoare și nu a fost încă eliberat, ar putea fi extrădat Ucrainei. Cică o cerere în acest sens a fost făcută de către Ucraina și Rusia. Stoianoglo a dezmințit aceste zvonuri, iar faptul că a făcut-o într-o manieră oficială denotă că și cererea de extrădare a existat destul de oficial. Reiese că atât Ucraina cât și Rusia au făcut front comun?... Moldovenii au decis solomonic până la urmă: nici de dat drumul nu i-au dat, dar i-au scurtat termenul de detenție cu mai bine de un an. Iese el degrabă, nu vă faceți griji!

RĂZBOIUL PLĂCUŢELOR Pentru a-l întâmpina mai bine pe austriacul Thomas Mayr-Harting, noul responsabil pe Transnistria din partea OSCE, Tiraspolul a pregătit bine terenul și a mai creat un conflict. Nu-i exclus să fie în directă coordonare cu acoliții actuali de la Chișinău. Mai pe scurt, dacă vă aduceți aminte, predecesorul Frattini a insistat pentru ca Moldova să-i acorde Transnistriei plăcuțe speciale, cu care aceștia ar putea circula peste tot în lumea mare, dar fără a fi maculate cu mizerabilele însemne ale statalității Republicii Moldova. Chișinăul a acceptat justificându-și cedarea prin faptul că aceste plăcuțe „dezinfectate” vor fi eliberate de Chișinău. În mod logic (așa presupun eu, cel puțin) acest acord înseamnă și faptul că vechile plăcuțe ar trebui să fie „scoase din circulaţie”. Ceea ce a și făcut Chișinăul, anunțând că mașinile cu plăcuțe vechi nu vor mai fi lăsate să iasă din Republica Moldova. E firesc, și în perfectă succesiune logică. Dar Tiraspolul a strigat a scandal și imediat a interzis tranzitul mașinilor cu numere moldovenești spre Ucraina! Această vădită obrăznicie i-a făcut, bănuiesc, pe toți să sară-n sus ca fripți și Tiraspolul, lucru deosebit de rar pentru a nu fi remarcat, a dat imediat înapoi și a... dezmințit interdicția pentru tranzitul mașinilor cu numere moldovenești! Povestea ar fi trebuit să ia sfârșit aici dacă nu intervenea... Dodon de la Moscova! Care a declarat și el tot atunci că retrage interdicția de a lăsa mașinile cu plăci vechi transnistrene să iasă din țară, chiar dacă nimic în afară de propria lașitate și supunere Kremlinului și Tiraspolului nu-l obliga s-o facă. Această mazurcă a mai avut câteva piruete: Chicu a declarat că nu-i bai, căci Ucraina oricum nu le va da voie mașinilor din Transnistria să intre la ei, doar că aceștia din urmă au... dezmințit! La final, tradițional, Tiraspolul s-a plâns noului comisar de la OSCE că Moldova crează probleme... OSCE tace... Welcome on board, herr Mayr-Harting!

Eu aș mai adăuga ceva drept concluzie personală (și acest gând a prins rădăcini grație declarației lui Chicu): în principiu, atât Ucraina, cât și România, în calitate de state participante la procesul de „negocieri” și părți direct interesate (aici o spunem fără mare convingere, din păcate) de procesele din această parte a Europei, ar putea rezolva acest „costropăţ” simplu și fără emoții inutile, interzicând categoric orice intrare pe propriul teritoriu a oricărui mijloc de transport cu plăcuțe alte decât cele ale statelor recunoscute de către ONU. Dar de unde nu-i, nu ai ce lua...

DE CE AU DISPĂRUT MAYA Nimeni nu știe cu exactitate de ce a dispărut o civilizație înfloritoare care a lăsat monumente absolut impresionante... Probabil nu au știut să se adapteze, probabil au fost mai multe launloc, un fanatism religios absolut (cu sacrificii inutile) și o incapacitate de a se adapta mediului și condițiilor schimbătoare, nu-i exclus anume din cauza rigidității religioase... În fine, e o poveste veche, dar ei au dispărut.

Nici Maia Sandu nu învață din greșeli. Calcă exact pe aceeași greblă ca și în 2016, ca și mai târziu... Există în „resursele umane” așa o noțiune ca plafonul optimal al capacităților. De exemplu: o persoană poate fi cel mai bun șef de echipă din lume, dar e suficient să-l promovezi și se dovedește absolut incapabil să exercite o funcție mai largă, o adevărată calamitate. Cred că este exact ceea ce se întâmplă cu Maia Sandu. Eu cred că ea ar putea fi un extraordinar șef de direcție pe undeva prin v-un minister. Dar acesta este plafonul ei, altfel ar fi greu de explicat declarațiile ei suicidare și intransigente referitoare la eventuale coaliții sau alianțe... Probabil nici nu se cuvine să-i cerem mai mult, dar suntem nevoiți să recunoaștem că nici noi nu valorăm mai mult decât atât, din moment ce mașinăria asta mediatică și propagandistă a și început să ne-o prezinte drept inconturnabilul contra-candidat al lui Dodon, iar noi înghițim și acceptăm... Pe bune, oaia singură merge la strungă...

MORARU STĂ ÎNCHIS Fostul Procuror Anticorupţie va sta în arest preventiv şi mai departe. Rău supără dosarul cu finanţarea PSRM-ului...

A ZBURAT CEAIKA Mare stres în familia lui Dodon: a zburat din funcție tatăl partenerului lor de afaceri, Ceaika! Și a zburat depărtișor așa: a aterizat hăt în Caucaz. Se vede că Bastrykin, inamicul sau isotric, i-a venit cumva de hac. N-are treabă asta nici cu Dodon, nici cu Moldova, nu vă faceți iluzii. Și nici faptul că Kozak nu se regăsește în organigrama noului guvern de la Moscova nu ar trebui să ne bucure, dimpotrivă! Nu-i exclus să-l regăsim pe Kozak în acea mega supra-structură, peste preşedinte, guvern şi dumă luate împreună, care se întrevede în Rusia, alături de Putin...

NE-O FACEM ŞI SINGURI La o adică, noi nici nu prea am avea nevoie de „prieteni”. Ne-o facem cu mâinile noastre. La piața centrală din Chișinău se vinde pește din Cartea Roșie! Acest fapt nici măcar nu-l face mai scump... Iar la Cimişlia un individ a împușcat o căprioară. A fost prins, dar... Doar două exemple. Cazurile sunt diferite. Bănuiesc că în cazul peștelui, pescarul nici nu știa ce a prins și ce vinde, ceea ce nu poți zice de căprioară. Dar rezultatul e același...

UE NE MĂREŞTE COTELE Iar UE ne mărește cotele la exportul de prune și struguri. Mai știi, poate-om înțelege? Dar poate că și nu...

Cam atât. Cireşica de pe tort o voi trimite individului care-i duce lui Dodon wall-ul pe Facebook. Ăla (sau aia) a avut nevoie de patru încercări pentru a ortografia corect „Israel”. Aşa-i când scrii în „limba de stat”...