Din cauza sărbătorilor de iarnă (am trecut de cele „pe nou” și le-am început pe cele „pe vechi”) nici evenimente nu prea au fost în Republica Moldova. Îmi plac astfel de săptămâni. În ceea ce ne privește regula „no news – good news” funcționează la perfecție.

Chiar și cele care merită menționate cu adevărat nu sunt evenimente propriu-zise, ci statistici și cifre. Nu zic ba, trebuie cunoscute. Cu ele și vom începe:

DATORĂM 7,3 MILIARDE $ Este doar datoria externă (în Franța, spre exemplu se folosește noțiunea de „datorie publicӑ”). Ceea ce reprezintă 61% din PIB. Nu este o catastrofă în sine. Dar nici mare bine nu-i. Aici ar trebui să avem o atitudine mai degrabă neutră. Republica Moldova nu este un elev tocmai rău la acest capitol de pe mapamond. Atâta doar că bătrânica cu o pensie de 1000 de lei pe lună nu prea e încălzită de această constatare.

5,7 MILIOANE PENTRU CSI Fanteziile și extravaganțele guvernanților ne vor costa în 2020 5,7 milioane de lei. Este echivalentul a 2.850 de pensii în valoare de 2000 de lei! Cea mai tâmpită plată: 3,4 milioane de lei pentru reprezentanța teleradiocompaniei interstatale „Mir” în Republica Moldova! Genială ecuație: plătim din bugetul statului pentru propagandă antistatalӑ! Este adevărat că plătim și pentru celelalte organizații (8,3 mln lei vor merge la Consiliul Europei, spre exemplu), dar de la ei avem cel puțin folos... Putem lesne și meritat să-i sărim în cap lui Dodon pentru asta, dar eu doresc doar să amintesc că am adresat personal întrebarea respectivă: „Cand ieșim definitiv din CSI?” și pe timpul „povestii de succes”, dumnului Leancă în persoană. Răspunsul a fost „nu este momentul oportun”...

ROMÂNIA CREȘTE FMI ne comunică că în 2020 România va depăși Turcia la capitotlul PIB per capita. Scump i-a mai costat pe turci reparația Președinției lui Dodon...

DENEG NET, NO VY DERZHITES’ Salariile din Transnistria au fost cu 50% mai mici în 2019 decât cele din partea dreaptă a Nistrului. Mai devreme ori mai târziu asta trebuia să se întâmple. Alegerile costă. Se referă și la cei din dreapta Nistrului.

RĂMÂNEM GOI Vești bune, dragii mei! Dacă ați urmărit cu sufletul la gură știrile din Australia, să știți că așa ceva la noi nu poate să se întâmple! Pur și simplu la noi degrabă nu va mai avea ce să ardă! 73 de hectare forestiere sunt tăiate ZILNIC! 3 hectare pe oră! Așa că, dragii mei, sӑ ştiţi că la noi lemnul, dacă și arde, atunci doar în scpuri nobile, în sobe. Iar de murit, vom muri din alte cauze, nu de pojar forestier. De sete, de exemplu...

Cam atât cu statisticile... Sӑ trecem şi la celelate.

SMURD DIN ROMÂNIA SALVEAZĂ VIEŢI ÎN MOLDOVA Nu este nici asta o noutate, ci o constantă. Dar mi-am promis că nu voi osteni să omagiez acești adevărați „eroi ai timpurilor noi”: Sambăta, 4 ianuarie, o echipă SMURD de la Galați a efectuat o intervenție aeriană pentru a aduce de la Vulcănesti la Chisinău o femeie în varstă de 37 de ani.

LISTA LUI RENIŢĂ Iurie Reniţӑ a publicat o listă cu nume ale persoanelor care ar fi beneficiat de credite dubioase de la cele trei bănci din „furtul miliardului”. Sunt pagini care provin din raportul Kroll. Numele sunt relativ puțin cunoscute, dar extrem de eteroclite. Într-un fel, ceea ce am văzut eu confirmă ipoteza mea inițială despre caracterul pur mediatic al acestui eveniment, jaful fiind unul sistemic și vechi de când hăul. Măcar și pentru asta îi sunt recunoscător lui Reniţӑ. Cât privește declarațiile lui despre o înregistrare audio care ne-ar arăta cine anume de la ACUM a insistat pentru o coaliție cu PSRM, aici Reniţӑ e mai degrabă enervant. Ai ceva de arătat, apoi arată, omule! Sunt sătul până peste cap de declarații din astea. Toți, dragă, știu tot, dar „încӑ nu a venit timpul”, „veţi afla la momentul oportun”... Ptfu!... La o adică, poza cu mâinile ridicate ale celor de la ACUM pentru „coaliţie” a circulat. Iar Maia Sandu zice că nu regretă. Asta e. Reniţӑ trebuie să facă înregistrarea publică. Dar responsabilitățile aparțin tuturor care au votat.

FRATTINI OUT Thomas Mayr-Harting preia misiunea lui Frattini la OSCE pentru Transnistria. Despre relațiile de „prietenie” ale lui Frattini cu Lavrov am aflat. Despre austriacul Mayr-Harting încă nu se știe mare lucru. Cu toate acestea, și austriacul are un trecut „moscovit”. El a fost ambasador câțiva ani la Moscova. Această încăpățânare a occidentalilor de a ne vedea exclusiv prin prisma Rusiei devine jenantă. Poate încercați altceva? Nu știu dacă această schimbare trebuie să ne bucure. Noul venit va veni și el cu inițiative de „destindere”, dorind să arate tuturor că e un „negociator” mai bun ca precedenții și să „mişte carul din loc”? Dar acest lucru până în prezent a însemnat doar una: noul negociator impune Chișinăului concesii drept „semn de bună credinţӑ”, iar Tiraspolul face promisiuni, după care dă înapoi acuzând Chișinăul cӑ nu avanseazӑ „negocierile”...

Cam astea au fost. Cireșica de pe tort o voi trimite jurnaliștilor care au acceptat vișinată și tuşonkӑ de la Dodon, chiar dacă tot ei au beneficiat de ea și săptămâna trecută. Dar în această săptămână am să le dau un exemplu cum se procedează cu un „cadou otrӑvit”. Președintele Estoniei a fost felicitată cu ocazia zilei de naștere de către Ambasada Rusiei. Drept cadou a primi flori și „Șampanie de Crimeea”. Sticla a fost trimisă înapoi. Sunt curios sӑ ştiu câte colete au venit la Preşedinţie dupӑ ce jurnaliştii „inocenţi” au fost „luaţi prin surprindere” şi au descoperit conţinutul pachetului...