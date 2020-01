„Ăştia-s mai buni pentru popor decît ăia, deh, ăştia mereu au fost mai buni – o pîine bună de mîncat pentru presă, în afară de capacitatea de a mima şi simula intransigenţa faţă de abuzurile puterii, scandalizîndu-se eventual pînă dincolo de limita extremismului”,

Radu Aldulescu, „Cronicile genocidului”, (Polirom, 2015, p.218)

Iată-ne ajunși și în 2020! Vă doresc, dragii mei, un an mănos, plin de bucurii! Sănătate, în primul rând, și puțin noroc, căci restul depinde doar de fiecare. Să nu uităm că Dumnezeu dă, da-n traistă nu pune.

Ar fi ridicol să vă doresc ca anul în care am intrat să fie mai bun decât 2019, căci, pe bune, în contextul acestor scrieri săptămânale (suntem în al șaselea lor an!), nu ar fi greu deloc și nu ar constitui o performanță. Anul care s-a scurs a fost de-a dreptul macabru pentru Republica Moldova. Un echivalent ar fi îndepărtatul 2001, dar să nu uităm că atunci PCRM-ul acapara puterea legitim, în urma scrutinului parlamentar...

Din cauza sărbătorilor de sfârșit de an evenimente au fost puține, chiar dacă destul de semnificative, cu precădere unul din ele. Altfel, zilele astea știrile au semănat mult a un fel de cronici de război, sau un fel de film de groază. Nu mai știu cum se cheamă filmul anume, dar există așa un scenariu-șablon cinematografic conform căruia se anunță o noapte în care totul e permis, orice crimă... Nu știu dacă a luat sfârșit, dar sper că ați ieșit teferi din acest revelion.

RĂZBOIUL TELEVIZIUNILOR Așa dar, s-a întâmplat! TVR a revenit în eter! Încă nu am avut confirmare de la cineva de prin satele Moldovei dacă acest lucru chiar s-a întâmplat, dar o decizie a fost luată în acest sens de către CA. Este, fără îndoială, un eveniment de importanță primordială. Concomitent însă, același CA a mai acordat drept de emisie și pentru Pervîi kanal, care de acum încolo este controlat direct de ruși, căci Accent TV și tot holdingul media dodonist a fost vândut mai mult decât controversatului „om de afaceri” Chaika. Dacă ați uitat cine este, vă invit să vă împrospătați memoria privind acest reportaj. Vom mai aminti că acum câteva luni, fratele lui Dodon devenea partener de afaceri cu acest individ. Probabil e o parte a procesului de „dezoligarhizare”, dar intrăm deja în alt subiect... Revenind la televiziuni vom remarca următoarele: partea bună e că față de ce aveam în trecut e un pas înainte, căci Pervîi kanal va fi diluat cu TVR. S-a întâmplat exact precum anticipa un prieten acu ceva timp: TVR a revenit doar la pachet cu Pervîi! Partea rea este că Kremlinul se va implica de acum încolo direct fără intermediari. Iar primul care ar trebui să-și facă griji este Dodon. Dacă nu-i cuminte și se joacă cu focul, Kremlinul oricând poate promova un altul în locul lui.

MELEARD, EPIZODUL 2 Dodon vrea și el un miliard! De ce nu? Dacă ceilalți au putut, de ce să-i fie tocmai lui interzis? Cică el vrea să fie luat din rezerva de stat un miliard (de dolari, nu lei!) pentru „investiţii”! Vom aminti că Dodon a fost cândva ministru (2006-2009). Și nu al sportului ci al economiei! Perioadă suficientă pentru a se ocupa de investiții, atribuția lui directă de atunci, nu credeți? Dar în acea perioadă, actualul președinte s-a făcut cunoscut îndeosebi prin instaurarea monopolului pe importul de carne. „Mafia cărnii” – își mai aduce careva aminte de acest dosar? (vedeți aici o mostră). Iată cu acest individ au făcut unii coaliție pentru a „dezoligarhiza” țara și a o scoate din „captivitate”.

ERDOGAN RECUNOSCĂTOR Erdogan i-a mulțumit lui Dodon pentru că i-a oferit pe tavă disidenții de la liceul Orizont, recunoscând implicit cine i-a executat moftul în Republica Moldova. Știu că nu este corect să faci analogii istorice, dar cred că e necesar pentru a înțelege ce anume s-a întâmplat, cu atât mai mult că analogia respectivă nu-mi iese din minte... Această poveste îmi amintește de comuniștii antifasciști pe care Stalin i-a arestat și trimis lui Hitler la rugămintea acestuia. (căutați cine a fost Margarete Buber-Neumann, dacă doriți detalii, dar au fost de sute de persoane, nu doar câteva...). Vom mai aminti aici că România a refuzat extrădări similare cu doar câteva zile în urmă.

SONDAJ DEVASTATOR PENTRU ACUM Încă un sondaj a fost publicat, care denotă cifre absolut categorice și devastatoare pentru ACUM. Explic: acest sondaj ne arată că 60% din respondenți ar vota pentru aderarea la UE! Dar precum ziceam și într-un text recent pe care vă invit să-l citiți, orice procentaj e valabil doar în comparație cu altceva. Și iată aici e de-a dreptul impresionant: împotriva aderării la UE ar vota doar 25%! (Așa zice sondajul, nu eu) În afară de ceea ce spun cifrele, iată că se deschide în fața noastră hăul enormității comise de blocul ACUM! Căci antieuropenii PSRM-ului dețin astăzi o putere absolută în țară, ceea ce nici Voronin nu a visat... Și toate astea grație clarviziunii și inteligenței nemărginite politice ale blocului ACUM...

FERICIUN CRECIT CU TUŞONKĂ Iată-ne ajunși și la Cireșica de pe tort! Parada absurdităților ridicole a continuat. Săptămâna trecută în presă a fost mare tămbălau, ridicat de niște borcane cu carne oferite de către Dodon jurnaliștilor invitați la o recepție. Mulți s-au năpustit asupra celor ce au luat pachetul... Poate că și au dreptate, nu știu. Eu zic că acest „pachet” spune mult mai multe despre instituția Președinției decât despre presă. În toate țările au loc recepții de acest gen. În Franța e o tradiție anuală care are loc în ianuarie. Dar am dubii că Macron va oferi calendare cu propriul patret și emblema partidului sau bucate pregătite de Brigitte. E o chestie de demnitate, care la noi lipsește. La fel ca și simțul ridicolului. Tot săptămâna trecută a continuat și povestea cu „fericiun crecit”. Mașinăria propagandistă socialistă încearcă acum să dedramatizeze, să scoată gafa respectivă din zona ridicolului și a rușinii și s-o deplaseze în zona umanului, glumelor inocente, s-o facă cool și s-o îmbrace în tot felul de „hi-hi, ha-ha”. Zdob & Zdub, spre exemplu, a publicat un video de „felicitare” în care folosește de mai multe ori la rând „fericiun crecit”. Cam mârșav arată clipul, tovarăși Zdubi! Cum să nu ne aducem aminte de un clip de-al lor mai vechi, „bună dimineaţa”, plin de culori și simboluri sovietice? Căutați când a fost el lansat și veți descoperi o coincidență curioasă...