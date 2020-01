Ia uitați-vă ce am găsit. Pregătindu-mă înainte de revelion să fac bilanțul lui 2019, vrând-nevrând, am parcurs unele dintre articolele pe care le-am publicat în cursul primăverii, verii și toamnei trecute până la demiterea Guvernului Sandu și am constatat că nu trebuie să scriu nimic. Totul a fost spus deja.

Un deznodământ previzibil

Am avut presentimente foarte rele înainte și după crearea Alianței Kozak care, din păcate, nu m-au înșelat. Finalul acestui nenorocit an 2019 este exact cel pe care l-am prevăzut în comentariile și editorialele din lunile iunie, iulie, august, septembrie și octombrie.

Ce să mai spun? Pronosticurile s-au confirmat aproape întru totul. Nu am nimerit doar niște detalii mai puțin relevante.

Am presupus, de exemplu, că guvernul Maiei Sandu va fi dat jos de PSRM cu sprijinul deputaților din fracțiunile ȘOR și PDM. În realitate, precum, se știe, au fost suficiente voturile socialiștilor și democraților.

Unii îmi reproșau acum câteva luni că inventez niște scenarii de groază. Nu am făcut însă nimic altceva decât să intuiesc o evoluție previzibilă a evenimentelor. Finalul anului 2019 se întrezărea cu ochiul liber și putea fi anticipat de oricine refuza să-și pună ochelari de cal. Au rămas orbi partizanii înverșunați care au dorit să vadă doar ceea ce le place și nu ceea ce se întâmplă în realitate.

Am optat pentru un fir narativ non-linear. De aceea, fragmentele din articole sunt dispuse nu cronologic, ci în ordine ideatică.

Un vis urât ((4 martie 2019)

”Dacă PAS și Platforma DA nu-și asumă guvernarea, ele, vrând-nevrând, netezesc drumul spre putere filorușilor lui Dodon... Nu doar postul de premier, ci și alte funcții cheie ale statului vor încăpea pe mâinile filorușilor. Orice alianță cu PSRM, indiferent cine o face, PDM sau ACUM, va deschide larg ușile instituțiilor publice pentru agenturile FSB-ulu, GRU-ului, altor servicii secrete ale Federației Ruse.Va înceta procesul început prin arestarea lui Iurie Bolboceanu de destructurare a rețelelor spionajului rus în Republica Moldova”., ”Nenorocirile pe care le va provoca „ACUM” dacă nu-și asumă guvernarea și o cedează socialiștilor”.

O pradă ușoară pentru Rusia (26 martie 2019 )

”O eventuală alianță a PSRM cu blocul ACUM în numele dezoligarhizării Republicii Moldova îi vine Kremlinului ca o mănușă. Putin, un cleptocrat notoriu, care a instalat în fruntea țării sale o protipendadă formată din amicii săi din copilărie sau din KGB, dorește nu eliberarea Republicii Moldova din captivitatea plutocrației, ci aruncarea ei în anarhie, deoarece un stat slab și destabilizat este o pradă ușoară pentru Maica Rusia”.”Adevăratul favorit al Rusiei în Republica Moldova”.

Cu mâinile blocului ACUM(4 iulie 2019)

„E la mintea oricui că Moscova nu are niciun interes ca guvernul Maiei Sandu să obțină succese în justiție, economie și domeniul social. Singurul scop al rușilor pentru moment e să se debaraseze efectiv de moștenirea lui Plahotniuc cu mâinile blocului ACUM pentru a întări astfel forța politică și financiară a clanului Dodon-Greceanîi…. De îndată ce se va vedea cu sacii în căruță, PSRM va da jos guvernul actual (al Maiei Sandu – n.n.) cu sprijinul grupului Șor și al unor deputați transfugi din PDM. Din acest moment, piramida se va răsturna. Statul, abia scăpat din captivitatea lui Plahotniuc, va fi capturat de Dodon care le va deschide larg ușile agenților de influență și oligarhilor lui Putin”, „Maia Sandu între acasă și acasă”.

Amețeala de pe urma succesului(20 iunie 2019)

„PSRM nu va vorbi un timp despre federalizare sau despre Uniunea Eurasiatică. Însă în spatele acestor cedări minore, rușii preiau puterea profundă în stat, nu cea de la suprafață pe care i-au dat-o Maiei Sandu. Dodon a început deja acapararea justiției și instituțiilor de forță. Securitatea, procuraturile, judecătoriile, armata și forțele speciale sunt țintele prioritare ale partidei filoruse… Suporterii blocului ACUM, euforizați, refuză să vadă partea urâtă și nocivă a coaliției cu PSRM. Deocamdată se scurge luna de miere pentru alianța negociată de Dmitri Kozak. E o amețeală de pe urma succesului în tabăra PAS- PPDA. Nu contenește beția de cuvinte și de planuri îndrăznețe în sânul noii guvernări… Între timp, rușii folosesc imaginea Maiei Sandu pentru a adormi vigilența Occidentului și a se înșuruba temeinic în structurile puterii de la Chișinău.” „Fantomele lui Vîșinski, Groza și Tătărescu bântuie prin Chișinău”.

Amenințarea ambasadorului rus(29 octombrie 2019)

„Amenințarea la adresa guvernului Sandu, pe care ambasadorul Moscovei la Chișinău, Oleg Vasnețov, a ascuns-o îndărătul cererii grosolane de a conferi limbii ruse un statut oficial în Republica Moldova, și-a atins ținta. Punct ochit, punct lovit. ... Or Moscova, de la retragerea lui Plahotniuc încoace și constituirea coaliției ACUM/PSRM, s-a purtat cu mănuși. A fost mâță blândă cu noua guvernare. A dat dovadă de îngăduință…Având în vedere toate acestea, conchidem că ieșirea la rampă a ambasadorului rus n-a fost întâmplătoare. Kremlinul a hotărât să-i arate pisica blocului ACUM. De ce? Oleg Vasnețov a recurs la o tortură politică, dacă vreți. A zgândărit o rană cu puroi pentru a provoca suferință în guvernul Sandu, dându-i de înțeles că pericolul care planează asupra lui este mare. Că puterea ce i s-a dat nu-i pe gratis și trebuie să-și achite facturile politice. .. Chiar dacă a urcat în vârful piramidei de bună voie la braț cu Dmitri Kozak, guvernul Sandu a ajuns astăzi în captivitatea Rusiei. Ironia sorții: cei care au vrut să elibereze statul de oligarhul cel rău s-au trezit ei înșiși ostatici ai Kremlinului”. „Iluzia mersului desculț. Cum au devenit acumiștii agrarieni”.

Dreapta va fi ucisă(18 iulie 2019)

„Președintele Igor Dodon pentru prima oară de la instalarea alianței Kozak la guvernare a făcut cu degetul blocului ACUM… El a lăsat să se întrevadă că socialiștii sunt nemulțumiți de modul în care formațiunile de dreapta își fac treaba. ”Dacă cineva crede că noi i-am dat toate ministerele și ei sunt așa mari guvernanți și fac diferite declarații, vreau să le amintesc că au doar 26 de mandate, nu 51 și nici 35, cât au socialiștii, a spus Dodon. Cum coaliția de guvernământ se află încă în „luna de miere”, a adăugat el, reprezentanții blocului ACUM mai au vreo „90-100 de zile” pentru a convinge, în luna septembrie însă vor trebui să dea socoteală”. Este la mintea oricui că el încearcă să pună presiune pe blocul ACUM. … ... când ceasul va bate ora H, dreapta de la guvernare va fi ucisă politic de ruși fără nicio ezitare”. „De ce face cu degetul Dodon Guvernului? Angoasele și urzelile socialiștilor”.

Își devorează proprii copii (7 octombrie 2019 )

”Dodon se pregătește deja să confiște elanul vindicativ al Maiei Sandu și al lui Andrei Năstase. Cum, necum, coaliția ACUM/PSRM e născută de el, chit că la indicațiile lui Putin. De aceea, tot președintele rusofil este pe cale să-i pună capacul conform celebrei maxime: eu te-am făcut, eu te omor. Așteaptă doar momentul potrivit. Până la urmă, orice revoluție se încheie, devorându-și proprii copii, nu-i așa? ” Eu te-am făcut, eu te omor”.

Ursul nu-și trădează instinctul (27 iunie 2019)

„Isprava lui Andrei Năstase la APCE a căzut ca un trăsnet pentru multă lume (votul în favoarea repunerii în drepturi a Rusiei în Consiliul Europei –n.n.). I-a șocat până și pe unii simpatizanți proeminenți ai coaliției ACUM/PSRM. Este decepționat și literatul Mircea Ciobanu care exclamă uluit „Eh, Andrei, Andrei”. …Regretele sale îmi amintesc de o recentă relatare a presei despre un naiv iubitor de animale de lângă Voronej. Acesta s-a aventurat să crească un pui de urs în curtea casei sale. Totul a fost bine și frumos un timp. Când a crescut mare însă, fiara și-a devorat stăpânul. „Cum așa, se mirau membrii familiei sale în fața camerelor TV, animalul era drăgălaș, dresat, cuminte și mânca din palma noastră...”. Ursul nu-și trădează instinctul și nici rusul interesul. Mai cu seamă, cel geopolitic, fie vorba între noi!”, „Caznele doctorului Faust la Chișinău”.