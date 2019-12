Am asistat în 2019 la una dintre cele mai proaste variante de evoluție pe care am fi putut-o prognoza în Republica Moldova. Un an confuz, cu o ambiguitate în alegeri, cu mezalianța PSRM-ACUM și rezultatul anticipat al eliminării Guvernului ACUM de la guvernare. Deși mulți se chinuie să acopere eșecul major al calculelor, lipsei de garanții al guvernării și acumularea nepermisă de putere la nivelul președintelui, cu edificarea noului regim Dodon, folosind drept element pozitiv eliminarea Oligarhului Rău care a Capturat Statul, se poate spune că am căzut din lac în puț. Eliminarea/fuga lui Vladimir Plahotniuc nu a antrenat și prăbușirea partidului său, în schimb costurile mezalianței sunt decontabile în continuare.

Costuri, nesimțire și pretenții de victorie a ucenicilor vrăjitori ai mezalianței

Costurile s-au răspândit asimetric după eșecul la primăria Chișinău: Andrei Năstase și PPDA au ieșit din spectrul vizibil, al partidelor ce mai pot aspira la a mai intra în Parlament, și au nevoie de o restartare, cel mai probabil cu alt lider. O vor decide singuri. În schimb Maia Sandu și PAS au prosperat, pe seama transferului de votanți de la PPDA și a perspectivei prezidențiale, pe care PPDA se chinuiește nepermis să o distrugă, ca și candidatura uninominală la Hâncești, care ar readuce-o pe Maia Sandu în Parlament.

Mă minunez de lipsa de bun simț, de probitate profesională și de rușine, de ce nu a unor pretinși analiști și consultanți de duzină – care nu au îndeplinit această funcție niciodată la nivelul unui primar de comună, într-o campanie electorală, măcar în România, darămite la nivel central, într-un alt stat. După eșecuri succesive, aberații de comunicare și prostii cu ghiotura îndrugate pentru a-și acoperi nimicnicia și lipsa de competență, încearcă să vorbească astăzi despre o formă de speranță sau victorie(!!!). Alungați-i în găurile de șarpe ale uitării, de unde vin, că fac mai mult rău, când nu realizează nici în ultimul ceas, sau când nu recunosc înfrângerea majoră pe care au determinat-o.

Dacă nu cumva erau programați să servească patronii din Răsărit și să distrugă și speranța pro-europenismului la Chișinău, după ce au murdărit fără nici o rușine pro-românismul și unionismul, antrenând înfrângeri succesive pe care nici cea mai inventivă minte nu ar putea să le mai machieze în victorii. Poate a la Pirus!

Forțe nemiscibile și incoerente: bătălia pentru PDM

Avem ceea ce avem la Chișinău: forțe nemiscibile, răni și limitări autoinduse, lipsa capacității de coordonare a partidului propriu de către Pavel Filip și efortul său de a nu scăpa o parte care să-i asigure o majoritate la Dodon, care a lucrat puternic. Miza este a rupe PDM și a renunța la majoritatea parlamentarilor săi – ajutând la crearea majorității de către Igor Dodon, eventual a unui nou partid – dar salvarea și menținerea coerentă a restului PDM, capabil să reacționeze ca partid de opoziție și să funcționeze solidar cu partidele din ACUM în Parlament. Sau amestecul anonim și băltit de parlamentari ce susțin puterea și-și promovează proprii oameni la nivelul doi în administrație cu cei care se zbat să arate că sunt altceva și să construiască o forță politică coerentă, social democrată, europeană.

Pe de altă parte, varianta optimă reclamă un dans pe sârmă, extrem de fin și fără smucituri, prin care Partidul să-și asume poziții clare și să elimine, unul câte unul, pe cei care încalcă această linie. Bineînțeles se pune întrebarea dacă Pavel Filip mai controlează PDM pentru a obține aceste poziții canonice și statutare. Dacă da, ar putea încerca să scape cu 3-5, hai poate 7 parlamentari eliminați unul câte unul când nu respectă aceste poziții, în viitor, și să reașeze coerent partidul cu toate elementele de disciplină la locul lor.

ACUM = PAS. Maia Sandu permanență de imagine

La PAS, problema majoră este cea a atractivității, a deschiderii porților și a construcției de partid. Cu sau fără PPDA fuzionat, necesitatea atragerii de personalități e una stringentă. Structura de partid trebuie reconsiderată, ca și deciziile colective, în formatul cât mai inclusiv de conducere. În rest, Maia Sandu rămâne o permanență și o speranță de victorie la prezidențiale sau pe termen mai lung. Dar și aici responsabilitățile trebuie asumate cu atenție și seriozitate.

PPDA are perioada cea mai dificilă, ca și Andrei Năstase. Aici introspecția și analiza trebuie făcută rapid, cu concluziile firești ale nevoii unui alt leadership, în orice caz a unei alinieri față de PAS și Maia Sandu, nu al unei competiții mărunte care e menită să îngroape ambele partide. Negocierea pe mize mici, gen candidat independent la președinție, e o copilărie. Dar învățămintele și le trage fiecare, și aici vom vedea și relevanța înțelegerii scheleților din dulapuri ale fiecăruia.

PSRM – nemulțumirea de după victorie

La PSRM se produce o decantare care, vrea nu vrea liderul suprem Igor Dodon, exprimată sau nu public, se catalizează într-o nemulțumire tacită la adresa sa. Partidul nu e implicat în guvernarea pe care o girează parlamentar, nu are lideri charismatici și competiție reală. Arătatul din deget al lui Chicu către Ion Ceban e o probă a mâinii forte asupra partidului, nicidecum un element de poziționare și preeminență a premierului peste primarul de Chișinău. Și aici coacerea e în toi, suntem departe de momentul decantării, dar Guvernul așa-zis tehnocrat, Guvernul lui Dodon, nu poate rezista mult fără o combinare armonioasă cu grupări preferate din spațiul socialiștilor.

În fine, înclinația pro-rusă e deja purtătoare de costuri. Afacerea aeroportului, introdusă pe final de an, nu e decantată definitiv și va costa enorm. Pe măsura vânzării posturilor de televiziune ale lui Dodon. Nu știu cum funcționează CCA, dar în România și în orice stat european, schimbarea acționariatului, cu atât mai mult a celui majoritar, și mai mult dacă e din alt stat, ar antrena o revizuire a licenței, dacă nu de-a dreptul retragerea acesteia. Oricum privatizarea Aeroportului ca infrastructură critică e un casus beli care, într-un stat serios, ar fi deja motiv nu numai de demitere a Guvernului prin moiune, dar de proteste masive în stradă. Și de prăbușire a susținerii pentru candidatul prezidențial

Ostentativitatea orientării pro-ruse a Guvernului și Președintelui Dodon au eliminat și ultimele aparențe ale unui bi-vectorialism încercat. E adevărat că nu s-a cedat pe tema memorandumului Bratislava, dar acesta nu aducea avantaje Chișinăului în nici un punct pentur a fi acceptat vreodată. În schimb reformele justiției și cele pro-europene se așteaptă, banii nu mai vin, iar ruperea/pauza acordului cu FMI anunță vremuri grele la Chișinău. Cum nu cred că potentații regimului au renunțat la veniturile din spolierea statului, nu ai de unde finanța bugetul și costurile vor veni tot pe seama cetățeanului.

Dar să încheiem anul 2019 cu speranța că vine 2020. Că vin sărbătorile pe stil vechi până spre 20 ianuarie și că la trezie va fi mai bine și la vară cald. Dacă nu cumva pleacă cineva cu tot cu Republica Moldova în buzunar, pe undeva, prin funduri de Siberie. Că s-o ia prin Caraibe, Dubai sau Antalia, nu cred să se întâmple prea devreme…