Scamatorii sunt persoane extrem de agile, capabile să lucreze cu percepțiile și mintea oamenilor din public pe care îi îndeamnă să se uite cu atenție asupra unor imagini și detalii în timp ce întreaga “magie” se desfășoară în cu totul altă parte. Deci captează atenția publicului gesturile aparente, cele vizibile și ostentative în timp ce, în zonele tenebroase și greu sesizabile se desfășoară adevăratele scamatorii și acolo e miza spectacolelor ce încântă publicul.

Șarlatanii de Mare Coaliție: “fără geopolitică” și “națiunea civică moldovenească”

De fapt e vorba despre o banală șarlatanie ce combină iuțeală de mână și nebăgare de seamă. Prima, iuțeala de mână, aparține scamatorului, saltimbancului, magicianului, mentalistului sau prestidigitatorului – iată am înșiruit toată gama de opțiuni ale manipulatorului la propriu al atenției oamenilor din public – și a doua este nebăgarea de seamă a publicului, mai grav, uneori chiar a instituțiilor statului chemate să păzească bunurile, instrumentele și elementele strategice de infrastructură, respectiv de suveranitate națională. Pentru că rezultatul e vânzarea/înstrăinarea sub diferite forme a elementelor esențiale ale unui stat către terți. Terți interesați și hulpavi, cu interese contrare statului în cauză.

Despre această categorie a scamatorilor care folosesc iuțeala de mână ca abilitate proprie și a apropiaților politici și nebăgarea de seamă a publicului și a instituțiilor statului putem să vorbim în diverse chei. Una este de primă importanță, și merită reluată astăzi pentru naivii - ca să nu spun penibilii sau interesații care au promovat-o cu rang de literă de lege în sociatatea din Republica Moldova: fără geopolitică!

În timp ce unii urlau pe toate culorile și diapazoanele politice să abandonăm geopolitica, pentru că nu mai contează, nu mai există o dispute Est-Vest, e vetustă și ridicolă și aparține unor rusofobi înapoiați(de ce rusofobilor??? Nu românofobilor sau europofobilor?) alții încercau să transpună acest percept în realitate, pentru a-și proba atașamentul față de aceste utopii naïve, în timp ce adevărații lansatori și profitori ai temei, scamatorii ruși, pro-ruși socialiști ai lui Dodon să profite din plin. Aplicând toate planurile geopolitice anti-occidentale posibile!

Păi unde nu e geopolitică în toată acțiunea lui Igor Dodon și a socialiștilor săi de acumulare a puterii în stat? de preluare și control a tururor instituțiilor în stat, cu precădere cele de Securitate națională? Instituții îndreptate în sens contrar atribuțiilor lor și puse să se uite la cai verzi pe pereți – unionism, politici pro-românești sau pro-europene – în timp ce se putea spolia în favoarea rușilor și a buzunarelor proprii economia, infrastructura critică strategică esențială, și se preda către Rusia. Unde e lipsa geopoliticii aici?

Pai e cam tot pe unde e și a doua mare temă, fantoșă de sorginte germană a “națiunii civice moldovenești” făcută, zice-se, de către unii finanțați cu fonduri grele și europene pentru a saluta progresist realitățile zilei de mâine, ne-geopolitice, ne-naționaliste, ne-unioniste(chiar anti-unioniste) și pro-europene!. Asta ca și cum ai putea fi pro-european în Republica Moldova fiind anti-român!!!, când unica frontieră a statului din stânga Prutului cu UE este cu … România).

Și, pe de altă parte, scamatorii care au făcut figura și au împins lumea să se uite în altă parte, nu la modelul românesc din dreapta Prutului - și la reforme, și la societatea civilă puternică, și la lupta anticorupție, și la instrumentele de urgențe SMURD, și la alte multe instrumente de export, ci la o naiv-interpretată națiune civică și cu instrumentul său aplicat, de forță, tocmai construit de gruparea cea mai pro-rusă și vetustă Mark Tkaciuc – Iurie Munteanu, la care mai putem adăuga o liotă de finanțați de la Moscova pentru a construi mișcarea de la firul ierbii care să-i ia locul lui Dodon ca pion și mai loial Rusiei lui Putin și în care și Moscova să aibă încredere.

Realitatea din scamatoriile geopolitice pe la spate ale lui Igor Dodon

Igor Dodon clama renunțarea la geopolitică, alături de stăpânii săi de la Moscova, în timp ce făcea foarte pragmatic bani pentru propriul buzunar profesând pe deplin geopolitica fundamentală și închinând definitiv, pe bucăți, Republica Moldova Moscovei. Acum e aeroportul Chișinău, mâine e portul Giurgiulești, apoi poimâine viitorul aeroport civil Mărculești, proaspăt refăcut cu fondurile de la Chișinău și dat pe doi bani și-o șpagă către ruși.

Profund geopolitic, fără nici o rușine, fără a mai aștepta să treacă alegerile generale, deși joacă scamatoriile cu bi-vectorialitatea și orientarea pro-europeană păstrată alături de cea vizibilă și evidentă, cea pro-rusă, actuala putere instalată la Chișinău bate DOAR drumurile Moscovei și face afaceri doar pentru propășirea intereselor Rusiei lui Putin. Nici o suveranitate, nici un statalism, nici un naționalism moldovenist – apanajul lui Vladimir Voronin care nu și-a vândut niciodată statul și prerogativele la ruși! Doar ploconeală ieftină și vânzare de țară la bucată, sub diferite formule către ruși, cu reconstruirea Republicii Moldova federalizate sub alt nume, ca gubernie în noua Uniune Sovietică, cu alt nume, a lui Putin.

Ce înseamnă Aeroportul Internațional Chișinău? În afară de prima intrare în țară, de controlul frontierei de stat și protejarea de amenințări, de la terorism la trafic de mărfuri, e singura poarta spre Transnistria, pe unde vin trupe speciale ruse, armamente și echipamente rusești sau bani ruși spre zona separatistă. Și, pentru că anexarea Crimeii de către Rusia lui Putin și agresiunea militară rusă în Estul Ucrainei a blocat rutele alternative, chiar și controlul traficului pe frontiera internă de la aeroportul Chișinău e transmisă acum tot către ruși! Ca și cum trupele de ocupație din stânga Nistrului nu ar fi rusești. Ca și cum un stat își abandonează avantajele strategice ocupantului!

Igor Dodon a mers prea departe! A depășit orice limită acceptabilă propriului stat și propriului popor. A sărit calul și a ieșit definitiv din orice postura! Cred că a și realizat acest lucru, dar deja răul e făcut și valul s-a stârnit!

Soluții în prag de Crăciun și Nou An

Nu degeaba aceste tranzacții au loc în prag de Crăciun pe nou și de Nou An. Pentru că lumea e preocupate cu altele, vin rudele de peste hotare, se reunesc familiile. Cine are timp de Dodon, de ruși și de scamatoriile politicienilor? E singura perioadă din an când poți trăi fără politică. Dar tocmai acum, profitând de acest moment, scamatorii te lasă să te uiți la cozonac și caltaboși și-ți fură totul de prin casă!

Guvernul Chicu trebuie să plece. E cel mai mic sacrificiu pe care-l poate face Igor Dodon astăzi, când dă vina pe Șor, ca și cum nu el ar fi spus că dă aeroportul și portul Giurgiulești la ruși! Moțiunea de cenzură a ACUM și PDM e obligatorie, și cred că puțini socialiști pot să nu o voteze! Măcar cei pro-europeni, care vor să circule liber și să facă afaceri cu UE, sigur și cei moldoveniști, naționaliști, care țin la fărâma de suveranitate a statului Republica Moldova, sunt virtuali votanți. Dacă pro-rușii cred că e un pas bun, îl vor seconda pe Dodon. Dar frică mi-e că nu va fi de ajuns!

Valul a pornit și Igor Dodon plătește ceea ce a vrut. A vrut puterea absolută, a vrut atribuții executive, a vrut să tuteleze securitatea Republicii Moldova? Păi azi e singurul responsabil! Nu el tutelează SIS-ul? Unde sunt rapoartele privind perspectiva pierderii Aeroportului? Nu el tutelează Consiliul Suprem de Securitate? Unde e ședința de urgență și măsurile pentru stoparea enormității pierderii controlului pe infrastructura strategică critică la ruși? Cine e SINGURUL responsabil? Pentru că așa a vrut-o? Igor Dodon! El e responsabil, el e de vină, el nu a protejat interesele și securitatea Republicii Moldova!!!

Soluția e foarte simplă: hotărârea CSS care, din motive de securitate națională – caz suspensiv, de forță majoră, în orice contract – suspendă concesiunea aeroportului și lansează anularea contractului în instanță, probând ce a făcut și ce nu a făcut investitorul concesionar, cât l-a costat și cât nu, pentru a hotărî cât intră în responsabilitatea de despăgubiri a statului și cât poate fi recuperat, inclusiv anii deja trecuți din exploatare. Asta stabilește instanța care decide și anularea contractului de concesiune. Și gata!

Doar că Dodon nu trebuie să dea vina pe terți, când tema e la el în curte, la CSS. Dacă se vrea șef de stat cu atribuții – neconstituționale – executive, până la hotărârea CCM care anulează legile respective și hotărârile respective, subiectul trebuie astfel închis. Și cu un guvern pro-european și național instalat în locul actualei formule strict a lui Dodon, care să preia atribuțiile executive în apărarea intereselor și securității statului Republica Moldova.

E și ocazia de recuperare a PDM - care a votat guvernul Chicu, și a ACUM - care a votat atribuțiile executive ale lui Dodon pe securitate națională, și a PSRM - cât mai e din el partid național, care-și poate exclude și arunca pe geam trădătorii de neam și țară. Și, de ce nu, și a lui Dodon - care-și poate recupera ce mai are din imaginea de președinte, chiar dacă al doilea său mandat e deja compromis.