Săptămâna care a trecut mari noutăți nu prea am avut în Republica Moldova. E cazul să ne bucurăm, căci de acum încolo și până la următoarele alegeri cu cât mai puține actualități vor veni de acasă – cu atât va fi mai bine, ținând cont de profilul celor care trebuie să le genereze. Vom reveni totuși la actualități, dar nu înainte de a comemora două date importante pentru noi:

13 DECEMBRIE 1991 Ghenadie Iablocichin, Mihail Arnăut, Valentin Mereniuc şi Gheorghe Caşu. Sunt numele a patru polițiști căzuți în această zi. Anume data de 13 decembrie 1991 trebuie să fie oficial recunoscută drept dată a începutului războiului din Transnistria și nicidecum 2 martie 1992!

„La 13 decembrie 1991, la şase dimineaţa, îşi aminteşte generalul Anton Gamurari, nimeni nu se aştepta la o confruntare armată cu focuri de mitralieră. Atunci, vrând să intrăm în Dubăsari peste pod, nu ne-am gândit că vor împuşca în noi. Eram poliţişti care aveam misiunea de a apăra ordinea publică. Totuşi, dincolo de pod ne aştepta gata de atac un detaşament bine înarmat adus din Râbniţa. Am văzut apoi în documentele lor că erau lepădături adunate din diferite colţuri ale Rusiei. Am înţeles că acţiunile lor erau coordonate. Am trecut podul peste Nistru şi, când am ajuns în apropierea clădirii poliţiei rutiere, gardiştii au deschis foc asupra noastră de la al doilea etaj. Eram în autobuz.”...

E și aici o „şmecherie”... Impusă, cred. Dacă considerăm că războiul a început pe 2 martie, mascăm și diluăm responsabilitatea adevăraților declanșatori ai războiului. Iar evenimentele din 13 decembrie nu lasă posibilități pentru speculații. (Aici puteți descărca un vast document despre acele evenimente)

15 DECEMBRIE 1989 La Timişoara începe revolta, care va duce la căderea regimului Ceauşescu!

Ambele evenimente, sau, mai bine zis, șir de evenimente, trebuie studiate și tălmăcite din nou și din nou. Nu se poate uita niciun epizod, nici din ce le-a precedat, nici cum au fost declanșate, nici derularea lor și nici cum au fost ele digerate de societate. Fiți de acord, mistere încă mai rămân și astăzi. Și aceste „mistere” sunt veritabile breșe, vulnerabilități exploatate de coțcari și, hai să nu ne ascundem după corectitudinea politică, de dușmani care ne vor slabi și supuși. (ce retorică macabră sunt obligat să folosesc!...)

Acum să revenim la actualitățile care ne au:

UNIREA E APROAPE! IMAS a publicat un sondaj din care reiese că 34% ar vota chiar azi pentru UNIRE! Cifra este enormă dacă luăm în considerație că sondajul, prin definiție, nu ține cont de opiniile emigraților și de omniprezența propagandei putiniste în Republica Moldova. Ceea ce mă face să cred (de fapt, eu demult sunt convins de acest lucru) că e suficient câteva luni ca toată presa (măcar cea așa-zis națională) să vorbească despre Unire în loc de a-și împărți „mere” pe la ceremonii corporatiste și chiar și unioniştii „latenţi”, acei care urmează turma mainstreamului, vor bascula imediat. Dar și așa procesul este ireversibil, căci decalajele sunt enorme și din ce în ce mai evidente. Peste Prut e altă lume şi asta nu mai poate fi ascuns!

PERVÎI KANAL ÎN LOC DE TVR Tocmai din această cauză așa și nu revine TVR în emisie liberă! Săptămâna trecută aflam că s-ar pregăti terenul pentru acordarea licenței televiziunii putiniste Pervîi Kanal, difuzat astăzi de Dodon. Dar acest lucru nu ne mai miră, nu-i așa?

DECALAJ? NU, O ALTĂ LUME! Vă aduceți aminte cum au fost umflați pe sus profesorii turci la Chișinău și trimiși direct în închisoarea lui Erdogan? În cele mai fidele tradiții ale NKVD-ului stalinist! Acum comparați cu ce s-a întâmplat la București: Erdogan cere extrădarea fiicii lui Turgay Șen, directorul liceului „Orizont”. Poliția din România o reține. Procedură, ce să-i faci? După asta urmează o audiență la Parchet, iar în cursul zilei Curtea de Apel decide să anuleze procedura de extrădare. Fiindcă există ceea ce se cheamă „Stat de drept” și există Republica Moldova: două lumi diferite! Și oamenii nu pot sa nu nu vada, sa nu simta asta! Cu înţelesul e mai greu, cu conştiintizarea şi externalizarea, dar la nivel de feeling e fără alternativă. Iar acei care beneficiază de poziții avantajoase în Republica Moldova nu vor accepta niciodată să le piardă de bună voie.

AVANTAJE Şi apropo, la capitolul avantaje: să nu credeţi că doar indivizi de alde Dodon, care-şi trag indemnizaţii de jumate de milion (oare ce mari năpăstuiri să indemnizeze?) la sfârşit de mandat, au de pierdut. Săptămâna trecută am rămas mai mult decât interlocat de alte salarii. Nicolae Spataru ar fi câştigat în 2018 358.000 de lei! Spătaru a câștigat 75 314 lei salariu de la Uniunea Scriitorilor (câte 6,2 mii de lei pe lună!), 17 414 lei salariu de la Direcția Cultură a Bibliotecii municipale B.P. Hasdeu, o indemnizație de 177 456 de lei de la Consiliul de Observatori al Companiei „Teleradio Moldova” (câte 14 450 de lei pe lună), 5 500 de lei din oferirea unui spațiu în arendă, 31 535 de lei din achiziția de carte și un onorariu de 1 500 de lei de la Fondul Culturii Scrise din Moldova. Dar voi ziceți că cultura nu aduce bani! Iar eu, prostul de mine, mi-am jurat că nu voi face parte din nicio uniune de scriitori... Ce naivitate!...

Și aş mai avea o curiozitate: cu câți bani se poate salva o prețioasă colecție de artă a Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” care se află într-o stare critică în subsolurile de la... Casa Scriitorilor din Chisinău?! Nu, totuși nu cred că salariul lui Spătaru ar fi suficient...

SABOTAJE LA NIVEL DE STAT Nu în zadar s-au activat și radicalizat toate mișcările românofobe din Moldova. Controlul asupra instituțiilor de stat, asupra punctelor nevralgice de infrastructură (aflăm că și portul de la Giurgiuleşti ar putea fi dat rușilor), constituţionalizarea suveranităților regiunilor secesioniste (ex.: acordul de la Bratislava încă negociat), launloc cu eliminarea elementelor de suveranitate ale Republicii Moldova (ex: declarația lui Ciocoi despre neutralitate: cică doar astfel armata Rusiei se va retrage)... Toate astea merg la pachet! În plus la asta Dodon cu Gaiciuk încearcă din răsputeri să ne certe cu americanii: primul vrea să anuleze decizia de a la acorda spațiul fostului Stadion Republican pentru ambasadă, iar Gaiciuk participă la o „conferinţă” la ruși despre cum să lupți împotriva... influenței americane! Delir total!

ROMÂNIA SALVEAZĂ Iar echipele SMURD din România continuă să salveze vieți în Republica Moldova! Tot în această direcție, a Unirii, va funcționa și construcția podurilor suplimentare peste Prut. Vă ziceam: e un proces ireversibil!

PORNOZAURII Demult spun că bunul simț a dispărut definitiv din Republica Moldova. Și cu cât mai sus urci pe așa numita „scară socială” cu atât mai puțin se găsește. Iar când ajungi la politicieni, dispare definitiv. Și nu doar bunul simț, ci și rușinea, umorul, simțul ridicolului (de inteligență nici nu a mirosit v-o dată)... Iar dacă apare măcar o mică posibilitate de a rupe un ban nu mai rămâne NI-MIC! În PMAN a fost instalat un carusel cu fete goale, așa o distracție pentru copii. Apoi – un fel de reptilă gigantică gonflabilă. Apoi – a apărut o construcție megalomană din lemn, care cica va fi... tobogan! Ce-i în capul celor care instalează astfel de abominaţii nici nu mă duce mintea. Explicațiile cred că trebuie căutate în buzunare, nu în cutii craniene. Apropo, de când a plecat Chirtoacă (ah, răul!) de la Primăria Chișinăului cheltuielile ei au crescut cu 1 miliard de lei!

LISTA LUI DODON Vă invit să consultați lista publicațiilor la care a abonat Dodon Președinția. O listă echilibrată și care nu denotă v-o preferință geopolitică, după cum și era de așteptat.

Cam astea au fost.

Cireșica de pe tort din această săptămână o voi trimite la Cupcini. Angajații instituțiilor de învățământ au primit mesajul respectiv: „Vă rugăm, drag colectiv, duminică, la ora 17:00, să veniți la inaugurarea bradului, pentru că va veni Președintele Parlamentului, doamna Zinaida Greceanîi. Eu cred că prezența dvs. trebuie să fie obligatorie!” Ce să zic? Există apucături care pe acest pământ rămân neschimbate!

Săptămâna care vine vom sărbători Crăciunul. Vă doresc sărbători luminoase! Să primiţi colindători, să mergeţi cu colinda... Aşa cum vă e frumos pentru suflet. Iar pentru revelion vă recomand să învăţaţi o hăitură. Una puţin mai ţicnită. Cu care să mergeţi pe la casele cu ziduri mari.