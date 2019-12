Este proverbială deja preocuparea paranoică a lui Vladimir Putin pentru propria securitate. Însă starea de anxietate pe care președintele rus nu a putut-o ascunde recent la Palatul Elysee atinge paroxismul.

Cu 6 bodyguarzi la toaletă

Acum câteva luni înconjurul lumii făcuse o fotografie de la forumul G 20. Donald Trump, Angela Merkel, Boris Johnson și alți lideri beau vin din niște pahare lungi și subțiri. Și doar Putin făcea o figură separată. Ținea în mâini o cană proprie adusă de acasă.

Și asta nu este singurul caz care demonstrează că liderul de la Kremlin își ia măsuri de precauție bizare în timpul vizitelor sale peste hotare. Totuși, întâmplarea de la Palatul Elysee întrece orice măsură.

Cunoscutul jurnalist ucrainean Dmitri Gordon, care fusese acreditat la reuniunea în formatul Normandia din capitala Franței, se arată uluit de comportamentul jenant al liderului de la Kremlin. Președintele rus a trecut la Paris printr-un atac de panică pe care au avut ocazia să-l urmărească membrii tuturor celor patru delegații participante la eveniment.

Potrivit colegului de breaslă de la Kiev, Putin fusese văzut cum se ducea la toaleta Palatului Elysee flancat de șase bodyguarzi, înarmați până în dinți, din serviciul său de pază. Și acesta nu a fost doar un episod solitar penibil.

Cu frica-n sân

Se pare că președintele Rusiei venise deja la Paris cu frica-n sân. El a insistat, bunăoară, să fie însoțit pe toată durata negocierilor de gărzile sale de corp. Acest fapt a stârnit stupoarea gazdelor.

Vorba e că intrarea în sediul președinției a unor oaspeți înarmați este strict interzisă. Securitatea oficialităților de peste hotare primite de șeful statului este asigurată de serviciile secrete franceze.

Cu toate acestea, rușii le-au cerut gazdelor să facă o derogare de la regulamentele interne. Și francezii au cedat pentru a nu da peste cap negocierile.

Ca rezultat, Putin s-a prezentat la întâlnirile cu Macron, Merkel sau Zelenski în compania unui gardian înalt, spătos și înarmat. Potrivit lui Dmitri Gordon, acest zdrahon a asistat, cu un pistol la vedere, la toate discuțiile.

Cine i-a provocat tulburarea de panică lui Putin? De ce l-au apucat frisoanele pe care nu a putut să le ascundă?

Furie amestecată cu stupoare

Aparent, nu exista niciun motiv de deranj. Liderul de la Kremlin s-a prezentat la negocierile de la Paris pe marginea conflictului armat din Donbass în niște împrejurări extrem de favorabile pentru Moscova.

Președintele francez Emmanuel Macron de la un timp încoace flirtează cu rușii la modul nepermis. După ce anunțase „moartea cerebrală” a Alianței Nord-Atlantice, la summit-ul NATO de la Londra a dat de înțeles că Putin, chit că este o amenințare pentru Occident, poate fi totuși un partener util în multe privințe pentru Europa.

Cancelarul german Angela Merkel, deși nu are iluzii în privința liderului de la Kremlin, pare să se resemneze în fața tumbelor pe care le face acesta. Deunăzi, șeful serviciului german de contrainformații, de exemplu, i-a reproșat că nu a avut nicio replică la Paris când președintele rus de fapt a recunoscut cu impertinență că cetățeanul georgian asasinat acum câtva timp la Berlin fusese executat de killerii trimiși de GRU.

Referitor la relația lui Vladimir Putin cu Volodimir Zelenski, se vede de la o poștă că cel dintâi îl privește de sus pe cel de-al doilea. Îl tratează ca pe un neofit fără experiență, ca pe un ageamiu în materie de politică internațională care poate fi tras pe sfoară.

În ciuda acestui fapt, liderului de la Kremlin i-a fost teamă mai mult ca oricând la Paris. Conferința de presă finală i-a trădat furia amestecată cu o consternare prost disimulată.

De ce ți-e frică nu scapi

De ce ți-e frică nu scapi. Președintele rus știe de ce. Își dă seamă, desigur, că ucrainenii îl antipatizează. Că îl urăsc pentru ceea ce le-a făcut. Că nu-l iartă pentru anexarea Crimeii și dezlănțuirea războiului din Donbass.

Spre deosebire de conflictul de la Nistru, cel din estul Ucrainei nu este unul înghețat. Ostilitățile continuă. Oamenii nu încetează să moară. Milioane de persoane s-au văzut silite să se refugieze din regiunile Donețk și Lugansk.

Rănile sângerează deci. Chiar dacă s-au săturat de război, ucrainenii nu sunt dispuși să se predea cu arme și bagaje. Dușmănia lor față de rușii care i-au atacat nu se potolește. Dimpotrivă, crește pe zi ce trece.

În această situație, atacul de panică pe care l-a avut Putin este explicabil. Simptomele lui sunt foarte diverse, fiind extrem de stresante pentru el. Peste tot vede ucraineni care îi poartă pică. Mereu când trebuie să se întâlnească față în față cu liderii de la Kiev are senzația de rău.

Nu în zadar la Paris, după cum relatează Dmitri Gordon, atmosfera din cadrul negocierilor discrete, la care au participat membrii delegațiilor ruse și ucrainene, a fost extrem de tensionată. Surkov, șeful consultanților lui Putin, l-a îmbrâncit pe Ermak, asistentul lui Zelenski. Erau cât pe ce să se ia la bătaie.

Muntele a născut un șoarece

Orice s-ar spune, rezultatele negocierilor au fost insignifiante. Dincolo de niște aranjamente vagi privind încetarea focului, schimbul de negocieri sau stabilirea unor căi de comunicare cu republicile rebele autoproclamate din Lugansk și Donețk, nu s-au înregistrat progrese notabile. Muntele a născut un șoarece.

Este limpede că, din inerție, Germania și Franța nu vor înceta și de acum încolo să caute în culise niște soluții. Degeaba. Și Merkel, și Macron au înțeles că nu există posibilități de împăcare, dacă până și Zelenski, care părea mult mai deschis decât Poroșenko pentru un compromis cu rușii, refuză să facă cedări neîngăduite, dezaprobate de opinia publică.

Unii observatori îl acuză pe președintele ucrainean că ar fi căzut de acord să legifereze așa-zisa formulă Steinmeier și ar fi acceptat în documentul final termenul de „statut special”. Acestea însă sunt doar vorbe de clacă, iar rezultatele concrete strălucesc prin absență.

Interesele Moscovei și Kievului sunt antagoniste și nu există nicio posibilitate ca divergențele ireconciliabile să fie depășite. Kievul nu acceptă alegeri în Donbass fără a prelua controlul asupra graniței cu Rusia. Putin, la rându-i, nu cedează o iotă din acest punct de vedere, fapt pe care i l-a spus peșleau omologului său ucrainean la conferința de presă.

Cu alte cuvinte, pretinsa formulă Steinmeier este tratată în mod diferit de cele două părți. Kievul nu are nimic împotriva alegerilor în regiunea separatistă sub egida OSCE, însă numai în conformitate cu legislația ucraineană care nu are cum să funcționeze atâta timp cât teritoriul respectiv este ocupat de ruși.

Pentru Zelenski, „statutul special” nu-i decât o formă a autonomiei locale de tip european, iar caracterul unitar al țării nu este pus la îndoială. Poziția rusă este diametral opusă. Pentru liderul de la Kremlin „statutul special” e un sinonim al federalizării care trebuie introdus în constituție.

Un nou Munchen este exclus

În treacăt fie spus, Zelenski a semnat, după revenirea de la Paris, un proiect de lege privind organizarea teritorial-administrativă a Ucrainei. Acest document nu prevede niciun fel de „statut special” pentru Donbass.

De unde și concluzia că în viitorul previzibil diferendul ruso-ucrainean nu se pretează soluționării. Merkel și Macron, oricât de plictisită ar fi cea dintâi și oricât de oportunist ar fi cel de-al doilea, nu vor repeta fapta premierului britanic Neville Chamberlain care, în 1938, a cedat Regiunea Sudetă a Cehoslovaciei lui Hitler.

Este exclus un nou acord de la Munchen pentru Ucraina. Situațiile sunt total diferite.

Atâta timp cât există NATO, iar puterea de rezistența a ucrainenilor nu-i demolată, un compromis nepermis cu rușii este imposibil, indiferent cine va fi lider la Kiev. Sunt niște linii roșii pe care nimeni nu poate să le treacă dacă poporul este împotrivă.

Spatele României și scutul Ucrainei

Acest lucru este valabil și pentru Republica Moldova, desigur. În spatele României și Ucrainei Chișinăul este imun în fața pericolului rusesc.

Contează însă și atitudinea oamenilor. Capacitatea lor de rezistență. Prin disprețul față de factorul geopolitic, blocul ACUM a diminuat puterea poporului de a stăvili poftele expansioniste și revanșarde ale Moscovei.

Pentru că posibilitățile poporului de a se opune amenințării ruse au scăzut, democrația și vocația europeană au derapat în Republica Moldova. Pro-rușii au cucerit Chișinăul pentru prima oară de la proclamarea independenței încoace, iar Dodon a preluat practic întreaga putere în stat.

Sper că Maia Sandu, căci în privința lui Andrei Năstase nu-mi fac iluzii, să înțeleagă, în sfârșit, ceea ce a priceput Volodimir Zelenski. Putin e un autocrat înrăit care urăște ordinea liberală. Lui îi repugnă statul de drept, justiția independentă și toate celelalte valori occidentale.

A spera să lupți cu oligarhia, să promovezi libertatea și democrația în complicitate cu oamenii Kremlinului este culmea inconștienței. Sunt de acord cu Nicolae Negru. Maia Sandu trebuie să se trezească și să se conecteze la realități dacă vrea să rămână pe linia de plutire în viața politică.

Nu există motive de frică atâta timp cât nu am pierdut libertatea. Putem rezista dacă avem capacitatea de a lupta pentru a o păstra.

Înspăimântați prin definiție sunt autocrații și uzurpatorii de tot soiul. De stări de neliniște accentuată va suferi Putin care se teme că exemplul unor democrații de succes în fostele republici sovietice va demola regimul său despotic.