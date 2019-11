Duminică, 1 decembrie, toți românii vor sărbători Ziua Națională a României, a 101 aniversare de la Marea Unire. Și în Republica Moldova câteva evenimente importante sunt preconizate. La momentul în care veți citi aceste rânduri multe din ele vor fi deja consumate. Cum ar fi concertul de muzică clasică de miercuri, 27 noiembrie, de la Filarmonica Natională ”Serghei Lunchevici”. Sau cel de pe 28 noiembrie, când TVR a chemat lumea la un concert de muzică folclorică la care au participat artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Pe 1 decembrie sperăm să fie inaugurat bustul lui Dumitru Matcovschi pe Aleea Clasicilor din Chișinău. (Sperăm, căci la inaugurarea acestui bust a mai venit lumea o dată, dar atunci au venit degeaba...) Iar Garda Națională din R. Moldova va defila la București (e drept că cu acești guvernanți nu este exclus să-i vedem și la Moscova, de 9 mai...).

Despre acțiunile celor care prin definiție trebuie să le organizeze, organizațiile de unioniști, nici nu ar mai trebui să pomenim, căci nu asupra evenimentelor specifice voiam să focalizez atenția. Și în această săptămână ne vin vești despre banii alocați de România pentru diverse nevoi vitale ale Moldovei. Și liceul Asachi din Chișinău va fi renovat din bani românești! Cu toată rezistența și agresivitatea elitelor (poate în afară de cele culturale care într-adevăr reprezintă valoare) procesele de unificare a spațiilor devine din ce în ce mai evident și... inevitabil.

Săptămâna trecută, mai mult de 52.000 de cetățeni români din R. Moldova au participat la scrutinul prezidențial din România. (Scorul exorbitant obținut de Iohannis în Basarabia e un subiect destul de curios în sine și probabil atestă o lipsă de conectare mediatică cu România, dar acest lucru ne interesează mai puțin aici). E o cifră record. Tendința interesului în creștere pentru alegerile din România și dezinteresului față de cele din Moldova este un fenomen deloc neglijabil. Republică Moldova capătă din ce în ce mai mult o caracteristică de „failed state”, fără niciun fel de legitimitate, nici măcar democratică. Un exemplu similar în acest sens este Găgăuzia, başcanul căreia a fost ales in extremis, cu o evoluție a participării dubioasă în ultimile două ore. Aceste formațiuni statale nu au decât două justificări: o propteală din exterior (ah, geopolitica!) și eforturile de perenizare ale privilegiilor pe care statul respectiv le acordă elitelor nomenclaturiste (pe bune, dispare statul – dispare și funcția!).

In rest, evidenţele sunt strigătoare la cer: până şi Transnistria, acolo unde românofobia este unul din elementele constitutive fondatoare ale pseudo-statalităţii, exportă cel mai mult în... România!

TRANSNISTRIA, APROPO Săptămâna trecută, așa-numitul memorandum de la Bratislava, refuzat inițial de Republica Moldova, a fost cică semnat de autoritățile de la Chişinău. Ce conține acest memorandum asupra căruia a insistat atât Moscova, cât și OSCE, nu se știe. În acest context, declarațiile efemerului ex-Ministru de Externe, Nicu Popescu, despre pericolul unei federalizări de facto a Moldovei (ca să vezi, atunci când a făcut alianță cu socialiștii, ne asigura că nu există niciun pericol!) capătă un cu totul alt sens, căci eu cred că el știe foarte bine ce voia anume Lavrov atunci când îl saluta călduros pe Nikalai Nikalaici la Moscova...

MOLDOVA – TERITORIUL GOTR Un militar rus a fost oprit la frontiera moldo-ucraineană cu echipament radiofonic și de comunicare vădit peste necesitățile ordinare ale unei persoane de rând... A fost oprit de către ucraineni, nu de moldoveni, și trimis înapoi în... Moldova. Moldovenii au zis că din punctul lor de vedere totul a fost ok. V-ați prins, da? Un militar al forțelor armate de ocupație se poate plimbă prin Moldova cu un sac de echipament dubios și totul e ok.

PUNCTE COMUNE DE CONTROL CU UCRAINA Tot în acest context ar trebui să ne bucure faptul că se discută deschiderea a încă două puncte de control vamal comun cu ucrainenii. Mai bine zis, ucrainenii ar trebui să se bucure. Căci pericolul din partea noastră vine în ziua de azi, nu a lor. Iată ce fel de „furnizori de securitate” am devenit pentru regiune!

PATIMI LA FRONTIERĂ La Nordul țării interlopii se iau la bătaie, în cel mai direct mod, cu poliția de frontieră. Se trag focuri, nu foaie verede! Care și cum și ce anume se întâmplă nu știu și nu am cum să știu, dar bănuiesc că e temporar. Nu fiindcă vor fi combătuți bandiții. Pur și simplu ze schimbă șefii, se schimbă și circuitele... Vă recomand un film slovaco-ucrainean, „Čiara” (The Line, 2017), realizat de Peter Bebjak. Cred că nu există o descriere mai bună despre cum funcționează chestia cu frontiera.

UN CHICULEŢ Săptămâna care a trecut am ascultat două interviuri ale noului Prim-Ministru și unul al noului Ministru de Externe. E lucru știut, în orice declarație a unui politician fiecare aude anume ceea ce vrea să audă. Eu am auzit ceea ce nu doream. Dar am auzit o confirmare a faptului că noul guvern a întors oiștea vectorului pe dos. Cred că a venit timpul, mai ales după declarațiile Ministrului de resort, de a scoate „IE” din coada „MAE”. Iar insistența lui Chicu de a repeta la infinit că „nu vom umbla cu mâna întinsă” nu au decât un singur sens: „Vreţi să ne dați bani? Vă privește. Dar noi nu mai acceptăm constrângeri din partea „Occidentului””. Mai ales, geopolitice. Iată că s-a realizat visul celor de la ACUM: finanțările de la UE, colaborarea cu FMI, toate fițele astea occidentale riscă să dispară...

FĂRĂ CHICULEŢ DE RUŞINE A fost semnat bugetul pentru 2020. Cu tocmai 7 miliarde de lei deficit! În realitate acest deficit poate deveni și mai enorm, dacă se întâmplă să ne fie tăiat robinetul din exterior. Desigur, în anul alegerilor prezidențiale scopul suprem este consolidarea electoratului, dar toate aceste deficituri vor fi răsplătite! De către acei care cică beneficiază de ele. Și cu dobândă...

REVVOENSOVET-UL LUI BRÂNZAN Toate aceste cataclisme nu ar fi avut loc dacă acei de la Acum nu depășeau anumite linii roșii și nu transgresau niște tabu-uri elementare: cu socialiștii sau comuniștii nu faci alianță! Dar e o speranță deșartă... Săptămâna trecută am avut și o dovadă că aceste linii roșii și tabu-uri pentru sus-numiţii nici nu au existat vreodată! Efemerul și ex-Ministrul Economiei, Brânzan, a declarat următoarele: „Trebuia de creat un tribunal, ceva de genul la рев воен совет, un tribunal pe care am fi împuternicit câțiva procurori și judecători, oferindu-le protecție de stat, cu anumite responsabilități și drepturi, pentru a începe să curețe sistemul judiciar”. Pricepeţi, da? Nu există în capul lui Brânzan semnal „stop” la astfel de noțiuni. Iată „ghestapo” el nu ar folosi, aici e ok, dar „revvoensovet” se poate! Fără a mai pomeni de absența însăși din imaginarul său a unui sistem de DEMOCRAȚIE! Într-un fel, ar trebui să-i mulțumim: el ne-a explicat cât de aproape conceptual sunt acei de la Acum de socialiștii lui Dodon (să fiu înţeles corect: PDM nu-i exclus din această ecuaţie) și cât de firească apare astfel efemera lor coaliție...

PATIMI LA OLĂNEŞTI Reabilitarea unui monument grănicerilor români a stârnit mânia din partea primarului şi preotului de la Olăneşti. Când aud de România – văd roşu. Deşi în cazul lor cred că e explicabil: ei sunt din categoria celora care au interiorul craniului tencuit cu roşu... Se spală doar din interior.

STOIANOGLO – PROCUROR ACUM l-a vrut pe Ștefan Gligor. A fost ales Alexandr Stoianoglo. Iată și toată ecuația. În rest, nu există diferențe. Unul e dintr-o gașcă. Altul – din alta. Ambii sunt controlați politic și independenți în funcție de cine se pronunță asupra lor. L-am ascultat 2 minute pe Stoianoglo... Atât merităm. Un individ care abia de leagă o propoziție. Iar una fără greșeli gramaticale e greu de găsit în discursul său.

LIMBA MOLDOVENEASCĂ ÎN LEGE PSRM bagă un proiect de lege în Parlament în care figurează „limba moldovenească” şi limba rusă. Asta deja nu mai e doar ridicol. E lamentabil! Demn de casa de nebuni.

UN CHIC DE ASFALT ŞI EVRO-REMONT Chicu a început reabilitarea drumurilor din R. Moldova. A început cu drumul care duce spre propria casă. Firesc, nu? Și Ceban a început să repare Chișinăul! A început cu propriul cabinet. Eu zic că e la fel de firesc. Avea cândva Gheorghe Urschi un sketch în care zicea că pentru a-i face pe moldoveni bogați, trebuie să-i facă pe rând deputați pentru un an-doi. Nici nu ai cum zice că nu a avut dreptate...

ŞI CEBAN LA MOSCOVA Şi Ivan Ceban va pleca în vizită la Moscova. Ceban e primar de Chişinău. Ori această funcţie e doar aşa, un element din alt scenariu? O cuvertură...

APROPO DE PRIMĂRIE Ceban a dat toți pretorii de sectoare afară și și-a recrutat cei patru vice-primari. Primăria Chișinăului nu a avut staful complet de o eternitate! Era comod cu un singur vice-primar „face-tot”. Toţi furau, dar în văzul tuturor doar unul se afla. Acum când totul e sub control total, se poate lucra şi cu staf complet. Iar acea care va monitoriza și va evolua totul va fi... fostul vice-președinte al partidului lui Usatîi, Elena Panuş! Repet: atâta merităm - atâta avem.

FALS DE LA DODON Dodon l-a felicitat pe Iohannis. N-avea cum să nu-l felicite. Numai că între varianta trimisă Președintelui țării și ceea ce a afișat el pe situl instituției sale sunt atestate mici diferențe. Fiindcă Dodon e un macho cu păr pe chept! Și trebuie să se vadă! (Vedeți aici detalii, căci nu am dorință să comentez mai mult)

INTERCEPTĂRI Un alt epizod tragicomic: Moțpan fâlfâie în parlament niște hârtii dubioase (cel mai degrabă un fals) în care afirmă că liderii opoziției și reprezentanți ai presei sau societății civile au fost „ascultați”. Nu e bine, clar. Totul trebuie să fie legal și viața privată - respectată. O, dar ați zis „viaţă privată”? Pardon, atunci când lumea își face selfi chiar și la ușa WC-ului, când știi fiecare ce mănâncă la micul dejun, în real-time totul, ei reclamă „viaţă privată”? Ori e chestie de complot ceva? Ceva ilegal, poate? Personal, mă doare-n cot dacă sunt ascultat ori ba. Ca principiu, na, zic și eu că nu-i bine. Dar dacă află SIS ce cred eu despre ei, ori despre șefii lor și raportează unde trebuie, tot nu strică! Ascultați, tovarăși, sănătoși! Iar dacă vă scapă ceva, nu ezitați, întrebați! Pentru voi, tovarăși dragi, pot și să repet a doua oară, dacă v-a scăpat ceva! Ce ziceți, domnilor, poate încercăm ceva transparență? Poate îi ajutăm și noi pe cei de la SIS să afle ce-i interesează?... Căci dacă interceptează ei ceea ce toţi ştiu deja, reiese că-i facem inutili?

FĂRĂ TV RUSESC Între timp, alte țări știu ce înseamnă să-și apere interesele, suveranitatea și bunăstarea cetățenilor. În Letonia, spre exemplu, nouă posturi de televiziune au fost oficial interzise săptămâna trecută. Printre ele: Pervîi Kanal, NTV, Rossia 24, RTR Planeta și REN TV. Fiindcă ei știu ce vor!

FĂRĂ PROF DE ROMÂNĂ Iar la Chișinău, în liceul teoretic „M.Eminescu”, deja de câteva luni, 3 clase de-a V-a nu fac ore de limba romană din motiv că liceul nu are cadre didactice! Nu-i nimic, încă puțin și vă trimite Vasneţov comisari pentru a-i învăța „limba maldavnească” în loc!

Cam atât a fost. Vă felicit, dragi fraţi români, cu ocazia Zilei Naţionale! Fiţi mândri de destinul care e al vostru!

Iar Cireşica de pe tort din această săptămână o voi trimite direct lui Ivan Ceban : la Chișinău un sărman suferind a urcat pe un pilon de înaltă tensiune amenințând că se aruncă în gol. 11.000 de locuințe au rămas fără electricitate timp de 8 ore, până când salvatorii nu au rezolvat problema. Iar Ivan Ceban nu a venit la fața locului precum a făcut-o Dorin Chirtoaca cu al său nebun… Nu e bine, tovarășe Ceban, nu e bine! Tradiţiile casei trebuie respectate nu doar în privinţa evro-remontului!