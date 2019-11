Procurorul general al statului Israel, Avichai Mandelblit, a decis ieri punerea sub acuzare a premierului Benjamin Netanyahu, aflat încă în funcție, după două runde de alegeri succesive și după ce atât el cât și rivalul Benny Gantz au depus mandatele fiind în imposibilitatea de a forma un guvern, îndreptându-se spre a treia rundă de alegeri. Motivele sunt 3 cazuri separate în care acuzația conține luare de mită, fraudă și abuz de încredere. Aceste probleme cu justiția ale premierului israelian au afectat fundamental ultimii ani de guvernare și chiar actuala situație de blocaj din cauza dorinței sale de a promova legi care să-i garanteze imunitatea cât timp este în funcție, situație care a divizat Israelul, clasa politică și votanții.

În primul caz, Netanyahu a primit foloase necuvenite, între care șampanie roz și țigări de foi și mai multe daruri de valoare mare din partea unui prieten, om de afaceri. Aceste foloase necuvenite au fost recunoscute de către premier, doar că el invocă faptul că le-a primit ca daruri din prietenie și nu a acționat în nici un fel pe această bază, oferind avantaje nemeritate prietenului sau companiilor acestuia.

În cel de-al doilea caz, mult mai complex, premierul a promis și promovat o legislație prin care un ziar apropiat era avantajat în fața unui competitor cu condiția să-i acorde o susținere directă în activitatea politică. Aici alterarea competiției și avantajarea ziarului care-l susținea intră în discuție chiar dacă legislația nu a trecut în final. Patronul ziarului a fost acuzat de dare de mită, ambii negând vinovăția pe motiv că legislația menită să creeze avantajarea ziarului nu a fost adoptată de către Knesset.

În fine, în al treilea caz, și mai grav, deja apare luarea de mită, frauda și abuzul de încredere. Premierul Netanyahu a promovat o legislație favorabilă unei firme de telecomunicații care s-a și adoptat iar în schimb a primit sprijin în site-ul gestionat de companie care l-a sprijinit politic în campaniile electorale. Premierul susține că experții au acceptat și susținut modificările legislației. Dar fapta rămâne, indubitabilă.

Pronunțările privind acuzațiile au venit după ce audierea premierului în fața Procurorului General a fost amânată în repetate rânduri din cauza momentelor electorale succesive care nu trebuiau să fie afectate de această audiere, ultimul act formal care trebuia să determine decizia finală a procurorului. Audierea a avut loc în această toamnă iar hotărârea de ieri pune punct carierei politice a celui mai longeviv premier al Israelului de la înființarea statului.

Legislația în vigoare nu prevede că premierul trebuie să-și dea demisia, nu până la pronunțarea hotărârii definitive și irevocabile, la care se poate ajunge în câțiva ani. Practic dosarul urmează să fie trimis în judecată, urmează prima instanță și chiar condamnarea în această instanță nu antrenează responsabilități directe. Pe de altă parte, simpla punere sub acuzare e un act cu putere enormă în Israel și determină atât aliații din celelalte partide cât și colegii premierului Netanyahu din Likud să se gândească în mod serios la menținerea alianței respective și la schimbarea lui Netanyahu.

Punerea sub acuzare poate ridica constrângerile și asupra blocajului actual din Parlament pentru formarea unei noi majorități. Partidele aliate premierului nu mai sunt ținute de promisiunile de a rămâne într-un bloc unit și unele ar putea încerca formule de negociere și în alte variante, deblocând situația actuală. În plus, după încercarea succesivă cu Benjamin Netanyahu și Benny Gantz, președintele Reuven Rivlin a decis să dea Parlamentului încă 21 de zile pentru a găsi și desemna un al treilea premier care să poată forma o majoritate înainte de a dizolva Parlamentul pentru a treia oară într-un an și a intra din nou în alegeri anticipate.

Lovitura dată premierului Netanyahu este extrem de puternică. Deși o tratează drept “o încercare de lovitură de stat” și “un proces aranjat”, situația curentă afectează fundamental puterea sa ca premier în funcție și pe cea de negociere ca om politic de prim plan, ba deschide cutia Pandorei ce duce deja la dezbaterea succesiunii sale chiar în partidul său, Likud. În orice caz, perspectiva unei noi campanii electorale va afecta fundamental partidul său dacă Benjamin Netanyahu rămâne în funcția de președinte, în condițiile în care deja susținerea pentru el marcase un declin cu fiecare alegere succesivă, până într-acolo încât Partidul rival Alb-Albastru al lui Benny Gantz l-a depășit la ultimele alegeri cu un loc în Knesset, Parlamentul de 120 de locuri al statului Israel.

Mai mult, deja lupta se duce pe două planuri. Mai întâi, societatea civilă a sesizat deja Curtea Supremă a Israelului în legătură cu îndepărtarea sa din funcție în urma punerii sub acuzare, după ce aceasta se pronunțase deja în cazul miniștrilor puși sub acuzare în acest sens. Cea mai înaltă instanță din statul Israel trebuie să decidă dacă această hotărâre se aplică și premierului, nu numai miniștrilor săi. Eventuala pronunțare a unei hotărâri în acest sens ar determina formal încheierea carierei politice a lui Netanyahu, fiind puțin probabilă o revenire a sa după încheierea cazurilor sale în justiție, admițând că ar reuși să iasă cu bine în toate cele trei cazuri.

Pe de altă parte, premierul Netanyahu încearcă să treacă prin Parlament, prin vot majoritar, o lege care să-i garanteze imunitatea cât timp este în funcție. Și aici foarte greu de crezut că actualul Parlament divizat în privința unui viitor premier ar accepta să-i garanteze imunitatea, subiectul fiind unul de blocaj la negocierile anterioare în varianta mare coaliție Likud-Partidul Alb-Albastru.

În orice caz, putem vorbi despre sfârșitul unei epoci, despre apusul unei stele a politicii israeliene și despre perspectiva ca statul Israel să intre într-o nouă epocă a lidershipului și a manierei de a face politică. Una poate mai liberală, mai înclinată spre dialog și compromis, deși la fel de fermă în privința dușmanilor statului Israel și al situației țării în regiune.