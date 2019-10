În turul doi al alegerilor pentru fotoliul de primar al Chișinăului nu avem opoziție. Această afirmație nu e o interpretare, chiar așa stau lucrurile. Candidații, Andrei Năstase și Ivan Ceban, sunt ambii la putere, au semnat un act de colaborare și “un cod comun de conduită pentru campania electorală.” Chiar dacă se mai înțeapă, că tot trebuie să dezbată, ei au grijă să o facă ușurel, ca în cupluri. Parcă ar spune: ne sufocăm de plăcere, așa sunt regulile sau te zgârâi un pic pe spate, te superi?

Dar nici unul nu se supără, ei au înțeles rolurile și oricum sunt împreună la putere, așa va fi și mâine, și după 3 noiembrie, când unul dintre ei se va putea așeza confortabil în fotoliul de primar al Chișinăului.

Fiecare dintre ei are câte-un as șifonat în mânecă: Ceban a fost consilier municipal mulți ani, iar Năstase a câștigat alegerile o dată. Zic as șifonat deoarece părerea mea e că Ceban n-a făcut treabă bună la primărie, din contra, i s-au adus foarte multe acuzații, inclusiv că ar forma o mafie imobiliară, că ar șantaja firmele de construcții până obține “mulțumiri” din partea lor (deși el se laudă cu contrariul și cu mama sa din același consiliu municipal). Asul lui Năstase nu e mai curățel: a câștigat alegerile, dar a fost la primărie doar ca să-și dea demisia și oricum nu a arătat nici cunoștințe, nici un interes aparte pentru Chișinău. Adică e foarte clar că vrea în fotoliul de primar, dar ce vrea să facă acolo e cam neclar.

Situația este destul de jenantă, mai ales pentru electoratul proromânesc și proeuropean. Desigur că nu-l vom vota pe Ceban, pentru că nu vrem un viitor „evroaziat”, care și pute serios a corupție, ca să nu mai amintesc și de vizita în bloc din timpul alegerilor parlamentare a socialiștilorla Moscova, că așa ceva e mai mult decât inacceptabil. Problema e că nici Năstase nu e convingător. Și el, până la urmă face parte din alianța Kozak de sub aripa Kremlinului.

Ca de obicei, vom alege răul mai mic. Adică pe Năstase. Mi se pare foarte trist. Ei continuă să se lupte cu Plahotniuc, deși oligarhul a fugit demult din țară. Cred că în capul lor s-a stricat mașina timpului. Ar trebui să le spunem să se apuce de treabă. Sau măcar să circule o dată pe zi cu troleibuzul: așa ar înțelege ce probleme are Chișinăul (ca să nu mai spun de Moldova, că ar fi prea greu pentru ei).