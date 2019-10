Am scris înainte de primul tur al alegerilor despre deosebirile dintre voturile din capitală și din localitățile rurale. Nu am greșit când am spus că la sat nu contează partidul, cât contează omul. În Chișinău e diferit, partidul înalță sau îngenunchează candidatul.

Rezultatele preliminare de acum, și nu se va schimba mare lucru, ne arată că municipiul Chișinău a fost câștigat de Ivan Ceban și Andrei Năstase, adică PSRM și ACUM. Ei vor merge în turul doi. Fără surprize. Dacă Năstase nu-i va goni sau deranja pe ceilalți candidați proeuropeni, sigur va câștiga, pentru că Ceban i-a adunat pe toți cei de stânga, proruși, iar flancul drept, cu proeuropenii, a fost divizat. Cred că Andrei Năstase și-a dat seama de acest lucru și din cauza asta și-a reactivat discursul proeuropean, anti-dodonist.

La aceste aceste alegeri însă există o caracteristică comună a alegătorilor dela Chișinău și de la sate: au fost foarte puțini la vot. Ar fi mai multe explicații: oamenii s-au săturat, pe de o parte, iar pe de alta, nu mai au încredere în alegeri. Și tot mai des auzim de alegători cumpărați cu suta de lei. Ce facem cu asta? Ar mai fi ceva: exodul din Moldova continuă, pleacă tot mai mulți fără să se uite în urmă.

La Antonești, rezultatele arată că merg în turul doi, candidații independenți Nadejda Morari și Ion Morari. Cei cu partide au picat și nu e o surpriză pentru mine. În turul doi depinde care dintre candidați va fi mai convingător cu alegătorii ce în primul tur au votat pentru altcineva, poate câștiga oricare din cei doi. Mă bucur că PSRM (sub 6%) nu e o putere pentru antoneni, chiar dacă, după cum am spus, oamenii nu se uită la partide.

Dacă vrem să păstrăm direcția proeuropeană, ar trebui să ne unim, noi – proeuropenii, că prorușii dodoniști deja s-au unit.La Antonești e bine și sunt mândru de oamenii de acolo, în Chișinău și în alte părți alegătorii sunt mult mai dezbinați și înrăiți. Din păcate, alegerea antonenilor nu va influența cursul Moldovei, dar alegerea chișinăuienilor – da.