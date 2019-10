„nu uita: nervul – a vrut să-l înjure: de unde ştii ce-i cu nervul meu? – e rupt şi numai tu singur ai să-l poţi întregi, nu femeia – de ce: femeia? – pentru că speri că ea te va ajuta să devii iar întreg... de altfel, nici tu singur nu vei fi în stare, trebuie să-i chemi în ajutor pe părinţi, pe bunei – aşa scrie în cărţile tale? – acela zâmbi şi nu zise nimic”,

Vladimir Beşleagă, „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon”, (Cartier, 2013, p.63)

Sunt săptămâni în care scriu aceste texte cu de-a sila. Dar le scriu. Din inerție, din inconștiență, din disciplină, din respect pentru o înțelegere tacită, dintr-un angajament pe care mi l-am asumat și vi l-am enunțat cândva demult, într-o sfântă vineri, dar pe care cu siguranță l-ați uitat… din egoism (să nu-mi reproșez că am stat cu mâna-n sân), din durere… Mi-ar place să spun din speranță, dintr-un entuziasm nebun de a participa și ajuta o lume care se schimbă, dar… În fine, să purcedem :

A PLECAT ULTIMUL ARCAŞ Despre mișcarea de rezistență împotriva sovieticilor de pe teritoriul fostei RSSM nu se știe mare lucru. Această constatare nu ne face deloc cinste. Știe careva dacă „Arcașii lui Ștefan” sunt pomeniți în manualele de istorie? Dar ce să mai întreb, dacă un adolescent de 14 ani mărturisește că a auzit despre deportări abia pe platoul de filmare a unui film?... Ultimul „arcaş”, Ion Moraru, a plecat în lumea celor drepți... Dumnezeu să-l odihnească, iar pe noi să ne ierte, căci nu știm ce facem... Fiecare popor, fiecare țară, are nevoie de eroi, de fapte mărețe, de argumente statornice care să-i asigure continuitate, cu care să se poată mândri, în care să-și găsească repere suficient de solide pentru a se poziționa în raport cu alte popoare. Nu de dragul unei pretinse și false competiții, cu pentru un sentiment de demnitate umilă care să ne spună un singur lucru: „Nu suntem cu nimic mai răi ca alții!”. Ni s-a inculcat de-a lungul deceniilor că am fost duși la abator fără a crâcni, or, la noi, ca și în alte părți, au existat acte de rezistență, cu atât mai valoroase cu cât de disperate păreau în fața unui inamic necruțător și incomensurabil... În mare parte a funcționat... Au nu ne tratăm noi înșine de popor „mioritic” (denaturând până la absurd valoarea simbolică a unui mit fundamental)? Au nu spunem la cea mai mică ocazie despre noi „mămăliga nu explodează”? Ori poate de asta și spunem ce spunem, fiindcă Ion Moraru nu-i în manualele de istorie? Poate de asta și spunem ce spunem fiindcă nu cunoaștem despre acele răscoale ale femeilor din timpul foametei, care atacau depozite cu pâine?... Iar înainte de a căuta date istorice, începeți prin a ceti măcar beletristică: Vladimir Beșleagă, „Viata și moartea nefericitului Filimon”, spre exemplu. Sunt acolo suficiente piste pentru reflecție.

TRANSNISTROLOGIE După ping-pong-ul declarativ despre proiectul de rezoluție al lui Şora, parcă dictat direct de Kozak - că e coordonat, că nu e coordonat cu... guvernul -, până la urmă la Bratislava nu s-a semnat nimic. Și asta-i bine! Între timp aflăm că Orange Moldova și Moldcell au făcut front comun și se opun intenției Guvernului și ANRCETI de a oferi licenţă companiei Interdnestrkom, ce face parte din grupul Sheriff, controlat de milionarul Victor Gusan. Siderant! Și cu atât mai mult e bine că nu s-a semnat cu cât OSCE se pare că o ia razna rău de tot: în Ucraina unul de-ai lor își permite să afirme că Crimea a aparținut Rusiei, în Moldova – că dacă dispare arsenalul de la Cobasna, atunci armata rusă va trebui să plece acasă... Asta cum? Un fel de avertizare amicală: fiți atenți ce faceți, „bratani”, ca e rău dacă distrugeți arsenalul?

SOFT POWER? Un interviu de citit neparat (!), apărut săptămâna aceasta: Dmitrij Chmelnizki, istoric, publicist, emigrat în Germania din 1987, răspunde la întrebări despre recrutarea de către Rusia a „agenţilor de influenţă”. Tot în această săptămână a apărut și o investigație despre o unitate specializată a FSB-ului care se ocupă anume cu așa chestii... Și pe acest fundal ne vin și alte noutăți, de la noi: la Chișinău a fost înregistrată organizația „Opora Rossii”, iar cea mai trăsnită (cel puțin pentru mine) este acea despre candidatul Platformei „Demnitate și Adevăr” în consiliul raional Anenii Noi, Octavian Zelinski, nimeni altul decât fratele lui Rodion Zelinski, provocatorul din cazul de rezonanță internațională din Rusia, „Novoe Velicie”. Mai e nevoie de comentarii?...

FILAT & PLATON – DEŢINUŢI POLITICI? Oricât de trăsnit n-ar părea, dar anume un asemenea amendament a fost depus la APCE prin care s-a cerut urgentarea examinării și clasarea dosarelor inițiate către „fostul regim” împotriva activiștilor politici și avocaților acestora. Andrian Candu (PD)și Doina Gherman (PAS) au votat impotrivă și se cuvine să-i felicităm pentru curaj. Inga Grigoriu (PPDA) – pentru... Alexandru Machedon (PPDA) a rămas, cică, tablou. Kozlovska, de la „Open Dialogue” e la fel de indignată, ceea ce e un marker mai mult decât elocvent în cazul respectiv...

ÎNCĂ UN POST TV RUSESC ÎN MOLDOVA Consiliul Audiovizualului (CA) a acordat cu votul a 5 membri PRO şi un vot împotrivă, în cadrul şedinţei din 4 octombrie, licenţă de emisie unui nou post de televiziune, Canal 5, care va retransmite postul Peterburg - Piatyi kanal din Federaţia Rusă. Fiindcă 70% nu sunt suficiente!. Partea bună e că se discută despre retragerea licenței REN TV, dar până la decizia finală mai este... Întrebarea mea este următoarea: dragi membri ai CA, dar cu dorința arzătoare și insistentă a Prim-Minitrului, Maia Sandu, de a întoarce frecvența TVR-ului ce faceți?

Am vrut să vă mai scriu câte ceva, despre campania electorală cu numeroasele cazuri de încălcare a legislației electorale, repiramidizare, despre cum CNA îl apără pe nașul lui Dodon de la Metal-Feros, despre acei 4000 de șoferi beți și victimile lor, despre Ziua Vinului, la care s-a băut mult și frumos și despre 22% din vinul nostru care pleacă cică în Belorusia (care exportă creveți în Rusia), dar ne vom opri aici.

În ultimii cinci ani nr. de elevi și de studenți s-a micșorat cu tocmai 12%, la fel s-a micșorat și numărul profesorilor, iar fără remitențe sărăcia din Moldova ar fi fost de două ori mai mare.

Cireșica de pe tort pe acest absurdistan desăvârșit a fost decizia Curții de Apel care la făcut pe Andrei Năstase... Primar de Chișinău! Ce cadou otrăvit! Se pare că socialiștii vor mai rupe v-o funcție înaltă... Rămâne de văzut dacă noul edil suspendat își va reclama restanțele la salariu.