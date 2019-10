Vom începe, tradiţional cu ceva bun :

EROII DE LA SMURD Am promis cândva că voi vorbi cât mai des posibil despre ei. Săptămâna trecută SMURD din România a transportat un moldovean din Muntenegru la Chișinău după ce acela a suportat un accident vascular.

ROMÂNIA NE PROMOVEAZĂ ÎN ROMÂNIA Republica Moldova este invitata de onoare în Maramureş şi la Baia-Mare. Pentru ca să-şi promoveze produsele.

Cam atât cu noutăţile bune, căci restul sunt toate cu „clenci”...

MONEY, MONEY, MONEY Must be funny in the rich men’s’ world... O delegaţie FMI și Frederica Mogherini au vizitat săptămâna trecută Republica Moldova. Și unii, și alta au spus exact același lucru: vă dăm bani, dar vrem reforme... Bla-bla-bla-ul cu care deja suntem deprinși de 10 ani. Lucrul amuzant este că cea care iradieaza bucurie și optimism este Prim-Ministrul Moldovei, cea care milita acerb pentru sistarea finanțării înainte de alegeri. Cu FMI nu i-a mers, dar cu UE chiar a reușit! Zic „amuzant”, căci aș vrea să-i văd reacția dacă un adversar politic ar începe azi să facă lobby pe la donatori pentru ca să-i închidă robinetul. Și încă un detaliu: ex-premierul, Pavel Filip, atenționează că unul din acorduri cu care se laudă guvernarea, acel care prevede finanțarea interconectării electrice cu România, a fost convenit de fostul guvern. Filip în genere a fost foarte activ și chiar pertinent activ săptămâna trecută, dar despre asta – puțin mai târziu. Aceste vizite grupate ale donatorilor mi-au adus aminte de un banc mai vechi: „Cică stă salata „olivier” cumințel în stomac. Când colo, toc-toc-toc. Care-i acolo? întreabă ea. O sută de grame! De unde vii? De la un chef! Bine, intră. Peste puțin timp, iar: toc-toc-toc! Care-i, bre? 100 gr! De unde vii? De la un mega chef! Bun, intră. Și iar: toc-toc-toc! Care-i acolo? 100 gr! De unde? De la un super-mega-chef! Și atunci salata zice: Hmmm, ia să ies eu să văd ce fel de chef e acolo!”(să am iertare pentru aceste rânduri puțin apetisante...) Cam așa-i și cu vizitele astea: probabil și-o fi zis „donatorii”: „Ia să vedem și noi la ce dăm noi banii ăștia, ce-i cu super-mega cheful ăsta acolo?”

RUŞINEA NR 1 Epizodul rușinos și umilitor pentru Moldova de la ONU a avut continuare. Atât Maia Sandu cât și MAEIE s-au „delimitat”, pentru a folosi expresia lor, de discursul lui Dodon. Ei pot declara orice, dar Dodon nu a exprimat opinia personală a unui cetățean X, ci a reprezentat Moldova... Îmi vine greu să cred că MAEIE nu a fost la curent. Din câte înțeleg eu, toate formalitățile cu participarea la sesiunea ONU, inclusiv traducerea discursului în mai multe limbi (așa un detaliu), ar trebui efectuate de către această instituție sau cel puțin să tranziteze prin ea... Iată că și Pavel Filip tot nu crede. El a făcut o interpelare oficială la acest subiect și cred eu că vom afla degrabă câte ceva nou. (Vom remarca această activitate de opozant a ex-prim-ministrului, nu fără o doză de amărăciune: cât a fost în scaun a avut suficient timp să fie mai tranșant și mai hotărât în foarte multe dosare. După război – mulți eroi...)

RUŞINEA NR 2 Vine una și mai și: Vasile Șova se pornește la Bratislava pentru a participa la o întrunire despre Transnitria în formatul 5+2! Din câte înțeleg eu, el se duce singur-singurel! Maia Sandu și Nucu Popescu sunt, ar trebui să înțelegem, prea ocupați cu declarațiile despre delimitări și nu au timp. Și aici Pavel Filip a făcut o interpelare, la locul ei și asta... În contextul „transnistrizării” Ucrainei (săptămâna trecută a fost semnat, cu participarea activă a OSCE, așa numitul acord Steinmeier, care prevede o „autonomie” a regiunilor din Estul Ucrainei, condiționată, desigur, dar cine mai ține cont de condiții a posteriori?) acest eveniment se anunță îngrijorător... Cu atât mai mult că și aici OSCE e un actor important, iar Claus Neukirch a declarat clar că ei vor autonomie pentru Tiraspol, pe modelul Găgăuziei... Pentru un singur lucru ar trebui să-i mulțumim și să fim de acord cu dumnealui: „Nu forma contează, ci conținutul!” Mare adevăr: Moldova e deja (!) o federație, dacă e să ținem cont de ceea ce se întâmplă la Comrat...

RUŞINEA PREMĂRGĂTOARE Polonia se alătură Lituaniei, Letoniei, Estoniei şi Georgiei, care au renunţat să mai trimită delegaţii la Strasbourg, la ceremonia de aniversare a 70 de ani de la înfiintare a Consiliului Europei, în semn de solidaritate cu Ucraina care nu este de acord cu revenirea Rusiei la APCE pentru care, dacă nu am uitat, a votat şi R. Moldova. Cam aşa. Mai departe, vă recomand un text aici. Despre existenţă în istorie. Bine zicea Vieru: câtă demnitate, atâta tară!

HOGAN LA MAEIE ŞI LA ANRE Hogan a fost „primit” de Ministrul nostru de externe. Anume așa: nu a fost o „întâlnire”, ci o „primire”. Ca să-și știe locul! Hogan a mai fost la ANRE să vadă ce-i acolo cu energia. Nu-i nimic cu energia. Nu-i și punctum! Totul pe vechi: rușii ne țin de țeavă, Transnistria – de sârme. Iar noi – ni le învălătucim pe ambele pe gât. Stabilitate!...

REPIRAMIDIZAREA Demisiile și re-numirile continuă. Încă puțin și vor schimba și paznicii de la instituții. Ca pe timpurile lui Voronin. În această săptămână au început a circula zvonuri precum că băieții clanului vor fi învredniciți cu posturi de ambasadori (asta înseamnă că vor fi rechemați acei care se află în posturi). Dar zvonurile sunt doar zvonuri la acest moment. Vom urmări evoluția... La capitolul „repiramidizare” aș include și știrea despre sechestrul pe averea companiei „Air Moldova”, din simplul motiv că interesul pentru această companie din partea unui cunoscut exponent al noii puteri e prea evident și arhicunoscut.

BĂTĂLIA PENTRU JUSTIŢIE Poate că ar trebui și acest șir de evenimente de introdus la capitolul de mai sus. Am pomenit în edițiile anterioare despre anularea primului concurs pentru postul de Procuror Genral. Concursul a fost relansat de Ministerul Justiției (care e apolitic?) săptămâna trecută. Se duc bătălii și pentru CSM. Adunarea Generală a Judecătorilor care a avut loc recent și care a dorit să ridice mandatele membrilor CSM a fost cică anulată. Nu pot să mă pronunț asupra acestui proces, căci elementar nu sunt la curent și competent în domeniu, dar implicarea activă a Prim-Ministrului îmi pare exagerată. Din câte se zvonește în târg e și aici o banală bătălie de clanuri... Până și ambasada SUA a hotărât să dea un semn de îngrijorare!

ARESTĂRI ŞI PERCHEZIŢII Imediat după alegeri (Plahotniuc încă nu era definitiv fugit) ziceam că Țuțu ar trebui să fie sacrificat. Gluma-i glumă, dar iată săptămâna trecută a fost anunțat arest pentru Țuțu și pus sechestru pe averea sportivului de buzunar al fugarului Plahotniuc. E drept că PG imediat „s-a autosesizat” și a zis că nu-i niciun sechestru nimic. Greșeală. De fapt, nici Țuțu nu-i în țară. Au avut loc percheziții și la domiciliul fostului președinte Lucinschi. Știți expresia în rusă „сбитый лётчик?” (pilot doborât). Păi iată: aceștia doi sunt din această categorie. Dar e bine că-i gâdilă organele. Și publicul vrea sânge, și celorlalți – de învățătură.

ELECTORALA – SHOW Suntem în perioadă electorală. Respectiv mai avem un motiv da a constata și admira independența și caracterul apolitic al instituțiilor de stat (pe loc). CEC-ul a refuzat candidatura lui Codreanu în cursa pentru scaunul de Primar al Chișinăului. La fel a refuzat și candidatura lui Sveatoslav Mihalache de la PUN. Ambii – pe motiv că o parte din semnături nu ar fi „conforme”. Se vede că nu degeaba au fost membrii CEC-ului la Moscova la consultații! Același CEC însă nu vede probleme cu candidaturile lui Năstase (plângere pentru implicarea cetățenilor străini în campanie), a PSRM-ului (utilizarea resurselor administrative și finanțare ilicită) sau chiar a candidatei ACUM pentru circumscripția 50 (pentru folosirea unui spot în care utilizează imaginea instituțiilor de stat sau a demnitarilor, iar în acest caz există chiar și o decizie judecătorească!)

ACCIDENTUL-TIP Săptămâna trecută rețelele de socializare au vuit din cauza unui Porsche-kamikaze care a tamponat un troleu provocând o moarte și numeroși răniți. Șoferița era beată-criță... Viteza ei depășește orice înțelegere: 120 km/h! Indignarea publicului este firească, dar dacă urmăriți newsfeedul din Republica Moldova vedeți cazuri asemănătoare în fiecare zi... Vă mai aduceți aminte de avocatul ăla care tampona persoane pe pasajul pieton, beat și el, și care mai amenința și cu o armă? Oare ce mai face? Chiar în noaptea care a urmat accidentul cu troleul, în raionul Călărași două BMW-uri nu au încăput pe șosea... Și acum – lovitura sub centură: dar de felul în care circula prin Chișinău răposatul Braguţă vă mai aduceți aminte? Toate fac parte din același tablou. Când zic „toate”, mă refer la întreg editorialul de astăzi. O armonie desăvârșită... Și nu mai întrebați de ce o șterg toți din R. Moldova. De aia!

BANI MAI PUŢINI E deja o tendință confirmată. Fluxul de bani din exterior, așa numitele remitențe, scade constant de ceva vreme deja. Pe parcursul perioadei ianuarie-august 2019, volumul lor a fost cu 6,5% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ceea ce a constituit totuși tocmai 802,88 milioane de dolari...

Cam atât pentru azi. Cireșica de pe tort o voi trimite tocmai la Moscova, anchetatorilor care au vrut cică să-l aresteze „în absenţă” pe Plahotniuc. Numai că Interpol a refuzat să-l dea în căutare. Tare-i tare acest Plaha: a capturat până și Interpolul! Iar dacă e să fim serioși, nimic nu disculpă și nu spală mai bine reputația cuiva decât o acuzație venită din Rusia!

P.S.: După declarațiile de săptămâna trecută ale Prim-Ministrului Republicii Moldova referitoare la dorința ei nesăbuită personală și insistența oficială de a întoarce frecvențele TVR-ului pe teritoriul țării, s-au scotocit mări și s-au răsturnat munți! Ia puneți televezorul: este TVR?