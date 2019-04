Acțiunile politice post-electorale din Republica Moldova se situează între Ionescu, Kafka și Sadoveanu – mă refer la scrierile bucolice despre “locul în care nu s-a întâmplat nimic”.

Deși s-au consumat alegerile și s-au format (cu greu) și toate fracțiunile parlamentare, nimic nu pare că se mișcă pe piața negocierilor între formațiunile, grupurile și fracțiunile politice, pentru a da o majoritate și pentru constituirea unui guvern, dar și alegerii organelor reprezentative ale Parlamentului de la Chișinău.

Probabil că viermuiala și agitația negocierilor este foarte profund ascunsă în spatele ușilor închise, ferită de curiozitatea jurnaliștilor, dacă nu prinde nimeni de veste că ar avea loc asemenea întâlniri, fie ele și de taină. Nici un partid nu pare să preia inițiativa și să aibă un program acceptabil de întâlniri politice cu ceilalți parteneri, cu excepția unor oferte lansate public în perioada post-electorală de către PDM. Chiar și Igor Dodon a făcut consultări formale, doar de imagine, ba a omis să invite un partid parlamentar pentru că i-a furat din voturi partidului pro-rus de unde provine.

Pe de altă parte, spațiul public e capturat de cu totul alte agende colaterale. Rusia ceartă ambasada americană de la Chișinău pentru poziții de principiu exprimate, invocând ingerințe în formarea de coaliții – nu știu cum a scăpat reprezentanța Comisiei Europene, ambasada României sau a Germaniei sau chiar misiunea OSCE de asemenea critici, pentru că abordările sunt similare și nu depășesc poziționări principiale legitime ale unei reprezentanțe diplomatice a unui stat în Republica Moldova.

Actorii politici pro-europeni din ACUM critică, la unison cu unii analiști de la București, pretinsa „susținere de către România a pozițiilor oligarhice de la Chișinău”, în timp ce alții salută rațiunea și verticalitatea unor parteneri din partidul pro-rus PSRM, care ar fi buni aliați. Apoi fug la București la prezentarea unei controversate „cercetări sociologice” în regiunea separatistă nistreană, prilej de jubilare pentru ambasadorul Rusiei Kuzmin prezent în sală și care schimba bilețele cu „experții” separatiști prezenți, care profitau de o nouă ieșire pe scenă chiar în capitala României.

(Rămân întrebări majore despre cum s-o fi făcut metodologia, cum s-a constituit eșantionul reprezentativ - într-o regiune unde nu mai e recensământ serios făcut de peste 30 de ani - și controlul operatorilor, a calității cercetării, ca să nu mai spun despre ce măsoară un asemenea exercițiu, de fapt, greu de spus). Prilej și al unei dispute publice a doi vechi prieteni ai mei, unul ambasadorul Republicii Moldova la Chișinău, Mihai Gribincea - care-și apăra poziția statului care l-a trimis, altul autor al studiului, care trebuie să-și asume, pe lângă libertatea cercetării și acțiunea temerară de a deschide un asemenea subiect deopotrivă cu costurile unei asemenea încercări, dar și dificultatea politică din apărarea formulării întrebărilor și găzduirii separatiștilor la București.

Nu că autoritățile actuale în funcție la Chișinău ar fi mai active: implicarea reprezentanților separatiști în cadrul delegației Rusiei la diverse instituții ONU, vezi Comisia pentru Drepturile Omului, cu discursuri în plen pentru promovarea independenței, nu a fost deloc marcată de chemarea ambasadorului și protest la New York, pentru această impunitate a oferirii unei tribune separatiștilor care-și propun, nici mai mult, nici mai puțin, să-și proclame statalitatea de la tribuna ONU.

În media, continuă loviturile pe sub masă între ziariști și propagandiști, între formatori de opinie cu diverse orientări, fără ca cineva să se uite sau să mai citească substanța analizelor vehiculate public sau măcar mesajele pe care și le trimit părțile subliminal. Sau fie și strategiile celorlalte părți prezente în Parlament. Puțini mai sunt cei ce privesc îngrijorați la perspectiva ca Rusia să nu mai prelungească acordul de tranzit cu Ucraina, în toamna acestui an, iar concesia smulsă de Germania în acest an pentru aprobarea Nord Stream 2, privind continuarea tranzitului gazului rusesc prin Ucraina, care se lovește de declarația lui Alexei Miller care anunță că Gazpromul o va face doar dacă se justifică din punct de vedere comercial.

Nu-i vorba, Gazprom vrea să negocieze aici, la pachet, și datoria creată de decizia Curții de Arbitraj de la Stockholm privind stoparea aprovizionării cu gaz a Ucrainei după anexarea Crimeii și agresiunea militară rusă din Estul Ucrainei în 2014. Dar dacă mâine se taie tranzitul prin Ucraina de unde mai primește gaz și cum funcționează Republica Moldova? Nu mai vorbesc despre industria amplasată în zona separatistă nistreană, lăsată în voia sorții și pe care cineva va trebui să și-o asume. Nu, trupele ruse nu pleacă de acolo, fiți pe pace!

Și totuși cine negociază o majoritate și un guvern la Chișinău? Pentru că în afară de “poziții canonice” absolute și intransigente și apeluri unilaterale de tip “votați cu noi”, aliniați-vă cu cele pe care le dorim noi – unul sau altul – dar fără negocieri la nivel de partide și grupuri politice, nu vedem nimic solid construindu-se în perspectiva alegerii organelor reprezentative ale Parlamentului. Și teamă mi-e că vom contempla astfel situația din Republica Moldova luni bune, cu toate partidele așezate în poziții electorale pentru viitoarele alegeri anticipate, odată ce votul exprimat de cetățenii Republicii Moldova și perspectiva valorificării actualelor alegeri generale au fost date deja pe pierderi.