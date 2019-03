Vă rog să mă iertați pentru absența de vinerea trecută. Nu se putea… La o adică și azi puteam să nu scriu nimic, căci nimic nu s-a schimbat.

Totul e într-o amorțeală indefinită. Cel mai rău este că tocmai asta parcă și ți-ai dori uneori : să înțepenească dracului tot în țara aia și să nu mai miște nimic ! Să deschizi siturile de știri și să nu găsești nicio noutate. Fiindcă de aberații și prostie te saturi până-n gât!

NICI ACUM NU-I ACUM Cele mai mari tâmpenii ne vin, ca de obicei, din zona politicului. A trecut mai mult de o lună de la alegeri, iar noi nici așa și nu pricepem ce și cum va urma. Strălucita minte politică a celor din blocul ACUM îl face pe Dodon țar pe situație, el fiind acela care cică declanșează negocierile, și pe acei din PD-arbitri. Or, putea fi exact invers : ACUM să-și mărească prețul prin negocieri, iar Dodon să rămână în afara jocului. Mai pe scurt: în loc să domine situația, ACUM îi dă înainte cu declarații ridicole și copilăroase, unii din ei ajungând să recunoască că... în PSRM tot sunt oameni serioși! Ei cum să nu vrei după asta ca să nu mai vină noutăți?

UE CICĂ NU SE IMPLICĂ În principiu, Michalko nici nu putea spune altceva. E cazul când Michalko ar trebui să spună una și să facă alta. Ce face noi nu avem de unde s-o știm. Deși impresia generală este că omul chiar nu minte...

PARCĂRI PORCOASE – LEGALE! Până acum chişinăuenii se tot indignau de mașinile parcate pe trotuare. De acum încolo vor trebui să meargă cu metrul în buzunar: vor avea dreptul la indignare doar dacă li se lasă mai puțin de 1,5m pentru trecut.

STRANIETĂŢI CU CONDAMNARE Moldova e o țară minunată. În sens că permanent te minunezi de ce auzi: aici poți sta la zdup fără a fi condamnat, poți fi condamnat în primă instanță și deveni deputat până când judecata în apel este tărăgănată, poți fi condamnat și nici măcar să te caute careva. De exemplu: doi indivizi au fost condamnați la câte 8 ani de pârnaie. Dar niciunul nu stă la răcoare. Minuni ordinare! Tot din aceeași categorie: Cazul Grigorciuc și cazul Petic. Ambii parcă ar fi vinovați. Dar ambii beneficieaza de o impresionantă susținere din partea „societăţii civile”. Oare ce i-ar apropia?...

RECORD LA FISC Fiscul se laudă că ar fi încasat 675 de milioane de lei la Bugetul de stat, ceea ce ar fi un record absolut. Să ne bucurăm! Înseamnă că e mai puțină corupție, ori mai mare activitatea economică.

MAI PUŢINI BANI DIN STRĂINATATE În februarie 2019 moldovenii au trimis din străinătate „doar” 88,83 milioane de dolari. Ceea ce e cu 5,2% mai puțin decât în februarie 2018. Procentual, din CSI au venit doar 21,7% (nu cred să fi văzut cifre mai mici). Poate că e doar o întâmplare, dar nu-i exclus să fie și un trend stabil. Oricum, mai devreme sau mai târziu și acest miliard va seca. E inevitabil.

JOCUL DE-A GAZUL Cică Dodon tot amenință că dacă nu e el la putere, rușii vor scumpi gazul. Iar Gaburici îi tot zorește pe cei de la Transgaz să mențină „ritm alert” la construcția gazoductului Ungheni –Chisinau. Cică până la sfârșitul anului va fi gata. Și ce v-a încurcat să-l construiți până acum?

ROMÂNIA E BINE Săptămâna trecută ne-au venit vești bune din România: economia acestei țări a depășit-o pe cea a Portugaliei. Și nu doar vești bune vin de peste Prut. Conducerea Primăriei orașului Chitila din județul Ilfov a decis să doneze orașului Edinet două stații electrice de 80 kwt. Oare cum a votat Edinet pe 24 februarie?...

Cam atât. Cireşica de pe tort am s-o trimit Mariei Zaharova de la MAE al Rusiei. Ea l-a acuzat pe ambasadorul american de „ingerenţă” în afacerile Moldovei! Asta zic și eu obrăznicie: adică șantajul cu prețul la gaze e ok, iar o declarație benignă e „ingerenţă”? Deși... Au rușii dreptate: obraznicul mănâncă praznicul. Asta noi suntem proști, nu ei.