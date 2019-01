Săptămâna care a trecut a început cu o ninsoare de pomină! Nu este și nu poate fi considerată o ninsoare în plină iarnă drept eveniment excepțional.

Tradițional însă, anume așa se întâmplă. Fiindcă nu știm nici noi să fim înțelegători (în opinia unora, autoritățile ar trebui să aibă câte un angajat pentru fiecare fulg de nea ca să-l prindă încă din zbor, înainte chiar de a atinge el asfaltul țării), dar nici autoritățile abilitate nu fac întotdeauna față şi sunt „luate prin surprindere”.

Mai este însă ceva la mijloc: așteptăm cu toții cu nerăbdare acești nămeți! Troienele se așează peste lumea pestriță din jur, peste nevoile noastre, peste mizeria care ne înconjoară și exercită rolul unui element purificator, pacificator, calmant, fie el și temporar. De aceea țin să vă felicit, dragii mei, cu această zăpadă mănoasă! Și să-mi cer iertare pentru că nu o onorez cu o tăcere corespunzătoare...

În sfârșit, au trecut sărbătorile și se mai excită și newsfeedul! Încet – încet revenim la un flux cu care suntem obișnuiți. Iar în perioadă electorală el este deocheat și șugubăț de tot! Pentru umilul Dumneavoastră cronicar este o perioadă extrem de complicată... În primul rând fiindcă totul este doar discurs și promisiuni electorale, adică majoritatea e fake (hai, noroc, dragă tovarăș Trump!), în sens că sunt evenimente pur discursive, lipsite de conţinut... În al doilea, fiindcă nu mai știu cui să acord Cireșica de pe tort... Că doar nu pot să le-o dau chiar tuturor?!

20,4 MILIOANE DE TRAVERSĂRI DE FRONTIERĂ Cifra (pentru 2018) ne-a fost comunicată de către Fredolin Lecari, șeful Poliției de Frontieră. Pentru o țară cu o populație de 3,55 mln locuitori și fără obiective sau reputație turistice notorii îmi pare o cifră enormă! Prinde viață renumitul banc despre Moldova – Stat Major...

DODON VA MURI ROMÂN! Pe 15 ianuarie a fost Ziua Culturii Naționale care este și ziua în care s-a născut Eminescu. Mă va judeca El cum socoate de cuviință pentru sacrilegiul comis și anume acela de a aminti de preș(e)dintele RM în acest context. Dar n-ai cum, căci s-a băgat. A depus flori la monument. Și a trântit-o: „Eminescu s-a născut moldovean și a murit roman”. Iată cum! Premonitor! Și nici nu ai cum să zici ca nu are dreptate... Eu îi doresc lui Dodon, și ne doresc nouă tuturor, viață luuuunga și același sfârșit onorabil!

MELEŞCANU LA CHIŞINĂU Ministrul Afacerilor Externe din România a fost în vizită la Chișinău la invitația omologului său de la Chișinău, Ulianovschi. Meleșcanu ne-a asigurat că suntem o prioritate pentru România pentru perioada cât deține președinția Consiliului UE. Meleșcanu a mai zis că vrea investiții mai multe românești în RM. Filip a zis la rându-i că vrea să facă Unirea prin infrastructură. Între timp, RM semnează un contract pentru reabilitarea drumurilor cu... Belorusia, cu holdingul Balavtodor! S-o fi terminat seminţa drumarilor în România... Anunțul e făcut pe 15, în ziua când Dodon depunea flori la Eminescu... Uite-așa contradicții...

DE FRATTINI NU SCĂPĂM De unde credeam că vom scăpa de Frattini, reprezentantul OSCE pentru Transnistria, prietenul Rusiei și al lui Lavrov personal, ne-a căzut bucuria-n scârbă. Nu se duce bratello nicăieri. Probabil nimeni nu și-l dorește prin alte părți, așa că va mai rămâne la noi.

PENSIA ZINEI Bunica noastră, Zinaida Porcescu, care are 96 de ani, care a trecut prin război, foamete, colectivizare, care și-a văzut familia ciopârțită în ’40 are o pensie puțin peste 1000 de lei pe lună. Ceea ce face 12 mii pe an... Actualul deputat socialist, Zinaida Greceanîi, partidul căreia arborează secera și ciocanul, simboluri care guvernau atunci când era foamete, colectivizare, război, din cauza cărora au fost ciopârțite familii, ridică lunar 10 mii de lei numai din pensie. 12 vs 120. Țineți bine minte acest raport. Victime și călăi... 12 vs 120!

SCANDALUL SĂPTĂMÂNII Fiindcă suntem în plină campanie electorală e tradițional în Republica Moldova să ne mai ciondănim din cauza unui subiect vechi ca Independența: „limbă / alfabet”. Eu am comentat destul de desfășurat cazul respectiv și nu prea doresc să mă repet. Vă invit cu multă insistență să citiți textul referitor la acest video. Voi zice aici doar ce nu am mai zis până acum: acel film nu este despre „conflict lingvistic” ci despre un infractor care a încălcat regimul de viteză (într-o perioadă mult prea sensibilă pentru circulație, de altfel) și un polițist care încearcă să-l amendeze. Infractorul este obraznic și refuză să execute cerințele polițistului. Punct. Comportamentul său nu poate fi calificat decât drept ofensare a ofițerului în exercițiul funcțiunii și refuz de a colabora. Cu atât mai mult că a apărut pe final și versiunea completă a filmului cu polițistul care vorbește rusește și care confirmă totalmente versiunea de rea-voință a șoferului. Această poveste mi-a adus aminte de tactica englezilor în cazul Scripal. Ei au făcut exact la fel: au lansat o primă parte din informație. Apoi au lăsat Kremlinul să reacționeze cu o versiune. Apoi publicau alte probe, care demascau minciuna rușilor. Și tot așa înainte până când Kremlilnul s-a încâlcit definitiv și a fost decredibilizat totalmente. Cred că toți acei care au încercat să-l apere pe șofer sau să-l acuze de ilegalitate pe agentul de circulație sunt acum cam în aceeași situație... Nu pot decât să-i felicit pe acei de la MAI. Voluntar ori ba, dar le-a reuşit o stralucită operaţiune în materie de comunicare!

ELECTORALA

146 DIN 401 CEC a înregistrat oficial deja 146 de candidați din acei 401 pretendenți anunțați. Doar 5 din ei sunt candidați independenți. Nu-i de mirare. Totuși procedura de colectare a semnăturilor e destul de anevoioasă. Resursa administrativă e de mare folos aici (și nu me refer doar la resursele statului). În ceea ce mă privește, urmăresc atent circumscripția 50, Europa de Vest. Aflu că Maia Sandu e deja înregistrată. Năstase face un apel către emigrați: „Aveţi încredere!”. Clar. Ei fac acolo, la Chișinău, ceva, dar noi trebuie să avem încredere. Chiar așa, de ce nu am avea încredere? Mă uit peste carierele lor și mă umplu de încredere! Eu în genere am un obicei straniu: de fiecare dată când vreau să mă încarc cu încredere în cineva îi studiez minuțios biografia...

AGRESIUNE ŞI LISTE RUPTE Igor Grosu, pretendent sau candidat (că nu mai știu) a făcut o declarație – bombă: o persoană care îl ajută să colecteze semnături ar fi fost atacată, iar lista de semnături i-ar fi fost luată și distrusă. În opinia mea este o învinuire extrem de gravă. IGP mentionează că la poliție nu a fost depusă nicio plângere sau sesizare în acest sens, dar că ei investighează cazul. Repet și insist: faptul este de o gravitate extremă! Nu se poate trece peste el fără sancțiuni aspre, foarte aspre (mă tem şi să zic care anume ca să nu dau idei cui nu trebuie)! Faptul că nu a fost depusă plângere la poliție e, printre altele, strigător la cer!... Mai repet și altceva: libertatea cuvântului nu înseamnă ca poţi spune orice! Eu nu am niciun motiv să nu-l cred pe Grosu, dar, le fel, nu am niciun motiv să-l cred. Iar în cazul acuzațiilor de acest fel o sancțiune trebuie să cadă inevitabil! La fel precum trebuiau să cadă sancțiuni în 2016, în povestea cu 30.000 de sirieni... N-au căzut atunci...

Cam atât. Cireşica de pe tort din această săptămâna am s-o trimit „activiştilor civici” și Consiliului pentru egalitate care chipurile văd în comportamentul polițistului despre care scriam mai sus o „încălcare a legislației în vigoare”, în special acelor din ei care trăiesc astăzi după hotare. Le-aș recomanda un exercițiu simplu: mai priviți o dată filmul și încercați să reproduceți situația (dar s-o reproduceți întocmai: cu intonații, postùri, telefon etc.) cu un polițist din străinătate. Apoi reveniți și povestiţi cum a fost. Nu-i nimic, noi putem aștepta. Chiar și câțiva ani.