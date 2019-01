Stau la o întâlnire cu tovarășul Ceban, de la socialiști și de un singur lucru mă rog ca aceasta să nu se termine niciodată. Sau nu prea repede. Sau măcar să țină până se va înnopta.

Doar asta îmi doresc și nimic altceva ca această întâlnire cu tovarășul Ceban să dureze, să dureze cât mai mult posibil.

Întâlnirea are loc în curtea din fața blocului nostru. Foarte mulți au coborât în curte. Au venit și din blocurile vecine. Prieteni și cunoscuți de-ai mei, pensionari ca și mine. Și lumea tot vine și tot vine.

Lumea îl întreabă și tovarășul Ceban răspunde. I-am pus și eu câteva întrebări.

Afară se întunecă și tovarășul Ceban ne anunță că va mai răspunde la o întrebare și apoi va pleca.

- Veți pleca acum? zic, dezamăgit.

- Nu vă întristați, Piot Chirilovici. Pentru că peste două săptămâni mă întorc înapoi, să știți că eu mă țin de cuvânt. Dacă v-am promis că am să revin peste 14 zile, atunci o s-o fac, o să vedeți.

- Ce mă încălzește pe mine că o să vă întoarceți peste două săptămâni, când acum plecați?

- Lasă, nu mai fiți trist, Piotr Chirilovici. Ne vedem pe 28 ianuarie. Atunci o să vă răspund și la celelalte întrebări, a zis tovarășul Ceban și a plecat. S-au împrăștiat și oamenii care l-au ascultat.

- Tu ce mai stai, Piotr Chirilovici? Nu mergi și tu acasă?

- Merg, i-am zis, dar nu am plecat și am mai rămas o vreme în bătătura pustie unde a avut loc acea întâlnire cu tovarășul Ceban. Totuși ograda era pustie și bocancii mei erau uzi. Se înteți viscolul și se făcu și mai frig.

Am plecat și eu. Am urcat scările. Le urcam foarte încet. Târșâindu-mi picioarele. Cu toate astea, oricât de încet le-aș fi urcat, dar am ajuns și la etajul nouă, unde locuiam și eu.

Am descuiat ușa și am intrat și întunericul din hol îmi intră în ochi. Trăiam singur și mă întâmpină pustiul. Am aprins lumina, dar mai bine nu o aprindeam că așa nu aș fi văzut podeaua nemăturată, bocancii plini de glod, paltonul meu căzut din cuier, perechea mea de pantaloni aruncată într-un ungher, patul nefăcut și ceahlăul de vase murdare din bucătărie.

Televizorul nu-mi mergea și nu l-am deschis. Radiou nu aveam. Îmi era foame și am intrat în bucătărie și frigiderul îmi era gol. Fereastra de la bucătărie mă ademenea, parcă îndemnându-mă să mă arunc în hol.

Am ieșit în fugă din bucătărie. Am intrat în dormitor și m-am băgat în pat. Nu puteam însă să adorm și m-am dat jos din pat. Nu știam ce să fac și am început să trec dintr-o cameră în altă, cu mâinile la spate.

Toate erau goale, pustii, și foarte triste. Mi s-a ars și singurul bec din vestibul și casa mi s-a scufundat în întuneric. O să plătesc mai puțin la întreținere. Mi s-a părut că aud un geamăt în camera băiatului meu. Am intrat. Nici țipenie.

Geamul de la bucătărie mă atrăgea ca un magnet. Mă chema să mă arunc în gol. Am trecut în fugă pe lângă bucătărie, cu capul cârnit în altă parte. Nimeni în dormitor. Telefonul îmi era deconectat, pentru că nu mi-am putut plăti abonamentul.

M-am băgat iar sub plapumă. Nici acum nu am putut să adorm și m-am dat jos din pat.

