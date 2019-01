Scriam în editorialul precedent despre un nou val de strofocare moldovenisto-statalisto-dodonist.

Subiectul fiind mai amplu, nu am dat în acel text exemple, dar nu e cazul să las discuția în aer. Vorbind despre moldovenismul-dodonist, începem să uităm de un tătic de-al acestuia, Marian Lupu, care de altfel a avut momentul său de glorie, nu datorită activității sale politice (pornite la comuniști și continuate la democrați), ci pentru că a scris despre asta, într-un text devenit celebru, regretatul Constantin Tănase. Textul despre care vorbesc e desigur M-am răzgândit! Științific sunt un bou!

Marian Lupu trebuie să fie conștient de acel moment de glorie maximă, însă acum, dacă tot nu s-a regăsit în listele candidaților PD pentru alegerile parlamentare, s-a reapucat de istorie și istoriografie în stilul care l-a consacrat. Prin târg oricum au circulat mai multe zvonuri: că Lupu ar ținti conducerea Academiei de Științe (Doamne ferește-ne) sau că va fi numit ambasador în Franța. Lupu vrea să-și convingă prietenii din rețelele de socializare că științific suntem moldoveni, nu români și că vorbim limba moldovenească, nu română. El postează de o perioadă citatele care îi convin de la istorici români, rupând din context, așa cum îi stă bine unui moldovenisto-statalisto-dodonist. El nu se limitează la drujii de pe facebook, ci și plătește rețelei, ca materialul său să polueze cât mai multă lume.

Una dintre postările lui Lupu e cu un link spre un interviu cu istoricul Lucian Boia, din care el și-a notat câte ceva: “Un material complex și interesant. Recomand vizionarea integrală. Din conținutul materialului video:

Min. 43 - ”Națiunea este un construct ideologic, politic”.

Min. 44 - ”Ștefan cel Mare era moldovean. Miron Costin, identitatea lui de boier, de cronicar, era identitate moldovenească”.

Min. 4:50 - ”Nu există o singură istorie, Există o singură istorie cu ”i” mare și mai multe istorii cu ”i” mic, care nu înseamnă trecutul pur și simplu, ci înseamnă reprezentările noastre despre trecut. Din acest punct de vedere, istoriile sunt nenumărate”.”

Lupu a reținut ce-i convine din discuția cu Lucian Boia, dar nu spune nimic despre fragmentele în care istoricul spune că România are noroc că a intrat în UE și NATO, dar are nenoroc că a trecut prin comunism; că discriminarea românilor din Basarabia în timpul țarist a fost maximă; că i-e silă de comunism; că sistemul comunist a creat politicienii corupți de azi; că nu poți vorbi despre națiune înainte de apariția conceptului modern de națiune etc.

Cu Marian Lupu n-are rost să intri în polemici din simplul motiv că el oricând se poate răzgâdi, fiind un campion al răzgândacilor. Dar e de admirat încăpățânarea cu care se aruncă cu capul în gropile în care și-a mai rupt picioarele. Citarea trunchiată din istoricii români e ultima lui găselniță, dar nu el a descoperit-o. Dacă te uiți pe site-urile moldoveniste, găsești citate din Eminescu, Mateevici, Iorga etc. menite să te convingă că marii români au fost de fapt dodoniști. Cu un așa avânt s-au pornit, că te și miri de ce se bagă în istorie, nu în literatura absurdului.

În istoriografie și în lingvistică Marian Lupu, cât și colegii săi dodoniști sunt niște diletanți. Iar istoria va arăta că și în politică. Cariera lui Lupu în politică a luat-o în jos și nu se mai poate “răzgândi”, pentru că e într-o singură direcție.