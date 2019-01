CRĂCIUNURI. Hai, că încă nu a mai rămas mult! Mai avem una din patru de suportat și gata, am scăpat pe-o vreme.

A mai rămas doar „anul nou pe vechi”. Vă doresc tărie de caracter și mai puțină în pahare! Aveți grijă de ficat, dragii mei! Apropo, știți câte țări mai suferă azi de schizofrenia asta? Doar 5. (În afară de noi mai sunt Ucraina, Belarus, Eritreea și Liban). Mai adăugăm încă trei care nu sunt schizofrene, ci doar înglodate în secolul 19: Rusia, Serbia și Georgia care serbează doar pe vechi. Cred că cele 5 în curând vor fi doar 4, căci Ucraina a primit Tomosul de la Constantinopol și ei au ferma intenție să meargă în pas cu epoca.

Pentru a încheia subiectul celui de al doilea Crăciun calendaristic, dragii mei antihriști (nu vă speriați, veți înțelege imediat de ce spun asta), voi menționa că am fost gratificați de felicitarea sectantului secund, ofițerului Cantarean: „Cu mult curaj și discernământ duhovnicesc trebuie să trăim în aceste „zile rele și viclene” (Efeseni 5,16), ca să nu cădem din Adevăr în neadevăr, adică în minciună, care caută să ne înșele cu pseudo-sărbători și pseudo-valori”. Adică, la arme, dragi creștini, căci antihriștii ne asaltează! Apropo, de ce tot insist, Doamne, iartă-mă?... Fiindcă Gundeaev, șeful lui Cantarean,a decretat că Internetul și gadgeturile prin care accedeți la el, sunt lucrarea necuratului. Ținând cont de suportul de pe care citiți aceste rânduri adresarea mea de mai sus devine, sper, mai clară, nu?

ELECTORALA Suntem în plină campanie electorală și toate energiile dispar în această gaură neagră gravitațională, despre care nu prea am încă ce scrie. CEC-ul a anunțat că a înregistrat 401 „pretendenţi la candidaţi” (fabuloasă apelațiune!) în cele 51 de circumscripții. Să vedem câți vor rămâne până la urmă, căci „pretendenţii” culeg de zor semnături. Până una alta ar fi cuminte să studiem atent listele (găsiți aici lista completă) și, de ce nu?, chiar vă invit insistent să vă ajutați preferatul D-stră cu o semnătură. Nu de alta, dar să nu rămânem doar cu acei care au capacitatea să folosească din greu „resursa administrativă”... Ca să înțelegeți mai bine, iată un exemplu: Promo-LEX a făcut public un raport despre „cadouri electorale” în care afirmă că campioni la acest capitol sunt... PSRM, Shor, PN și PD. Nu că ei ar fi mai răi, ei pur și simplu au posibilitatea s-o facă... Nu știu de ce, dar CEC-ul tare s-a mai supărat pe acest raport: cică influențează alegerile.

Apropo, eu deja am făcut o mică „cercetare” referitoare la circumscripția care mă privește, 50, acolo unde avem tocmai 14 „pretendenţi”: am făcut un search igienic pentru fiecare din candidații pe care îi cunoșteam mai puțin, nu cumva să-mi scape „perla rară”. Încercați! Veți constata că rezultatul e surprinzător și alegerea finală devine relativ ușoară. Dacă poate nu știați, pe rețelele de socializare se duc deja lupte acerbe anume pentru circumscripțiile din străinătate... E și firesc, dacă stai să te gândești bine, să se întâmple anume astfel, dar e un subiect care merită abordat aparte. Pentru moment am să vă zic doar că mi-am elaborat un mic „algoritm” care să-mi permită să aleg mai uşor.

Printre altele, s-a încheiat înregistrarea prealabilă a cetățenilor care intenționează să voteze peste hotare. S-au înregistrat ceva mai mult de 21.000. Numărul îmi pare mic. E mai ușor să te înscrii în grupuri pe Facebook, nu-i așa?... Cu toate acestea țin să le amintesc tuturor că această înregistrare nu este obligatorie și nu are nimic în comun cu dreptul la vot. Mai pe înțelesul tuturor: dacă nu v-ați înregistrat, puteți vota în oricare din circumscripțiile din străinătate!

TRAGEREA ÎN ŢEAPĂ Mare dezamăgire și neliniște la curtea lui Dodon! După ce s-a înțeles cu Putin să fie anulate taxele de import în Russia pentru business-ul care, din spusele lumii, i-ar fi subordonat, Rusia, practic concomitent, interzice mărfurile din Ucraina și cele care au tranzitat prin Ucraina! Pentru această ispravă, eu i-aș trimite lui Medveput o maaaare Cireșică să și-o pună pe tort. Dodon i-a și scris urgent lui Medvedev să se plângă, nu de alta, dar se duce de râpă business-ul, iar orice piramidă mafiotă nu se ține decât prin violență sau capacitatea „capului” de a asigura venit constant. Numai că cineva ar trebui să le explice (căci pe acei de alde mine ei nu-i cred) tuturor dodonilor și celor care mai speră ceva de la Rusia că totul a devenit ireversibil în 2014. Și Moldova n-are nicio treabă cu chestia asta: toate întrebările – Cremlinului.