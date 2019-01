Deși o perioadă parcă s-au mai potolit, moldoveniștii-stataliști au început să se strofoce, de parcă s-ar fi trezit din vis sau de parcă le-ar fi venit salariul. De fapt ei au fost axați de ceva vreme împotriva unioniștilor, pe care, sub îndrumarea Dodonului ar fi vrut să-i scoată în afara legii. Cine sunt acești moldoveniști-stataliști (sau mai degrabă ce sunt)?

Nu e un secret pentru nimeni că moldovenistul-statalist-dodonist urăște tot ce ține de România și de români. Deci ura îi definește. Rădăcinile lor vin din perioada leninisto-stalinistă, când naziștii încercau să creeze omul nou – arian, ei au încercat să facă din românii basarabeni niște animale negânditoare și ascultătoare sau, în limbajul lui Cinghiz Aitmatov – niște marcurți. Ne-au introdus grafia kirilică, au încercat să schimonosească de la Tiraspol (Tirașpuli – cum apare în unele cărți de atunci) cât au putut limba română ca se ne bage în cap că de fapt e “moldovnească”.

Bine, în paralel cu alte culmi ale civilizării noastre, adică împușcare, spânzurare, foamete, deportare, închisoare. Deși alte popoare s-au scuturat de gunoiul sovietic deja după perestroikă, să nu mai zic după independență, când îi asculți pe moldoveniștii noștri ai impresia că au ieșit acum din podul lui Stalin. Dar pe alte popore nu s-a experimentat atât de profund, ele au fost rusificate, însă nu i s-a spus georgianului că e azer, ucraineanului că e calmâc și letonului că e kazah.

Parcă îi înțelegi și pe unii oameni de la sate când îi auzi spunând că ei sunt moldoveni, nu români (de parcă s-ar exclude una cu alta), așa li s-a băgat în cap în zeci de ani de socialism totalitarist, după ce un secol li s-a interzis învățământul în limba maternă, în perioada țaristă. O spălare serioasă pe creier nu poate fi fără urmări. Dar când vezi oameni cu studii, care se pretind învățați – nu știi ce să mai crezi, ori au înnebunit, ori la mijloc e altceva.

Desigur că învățații moldoveniști-stataliști-dodoniști au leafă pentru asta: pe de-o parte are grijă acum Dodon să-i plătească pentru mizerii ca filmele istoria Moldovei și Ștefan cel Mare, pentru scoaterea din gunoi a istoriei moldovenești staliniste (astfel unii kolhoznici devin istorici, ca pe vremuri – scriitori). Are grijă și Kremlinul, pentru că îi convine ca basarabenii să rămână la nivelul moluștelor loiale, are grijă și Berlinul, prin multe ong-uri cu bani rusești spălați prin tot felul de jocuri offshore și londonomate, ca să nu se spună că doar rușii ne vor binele. Așa se face că cei mai înverșunați apărători ai moldovenismului sunt rușii, găgăuzii și unii ucraineni - pe care în mod normal ar trebui să-i doară în cot de problemele noastre identitare.

Au apărut și noii moldoveni, inevitabil, după modelul novâie russkie. Astfel mulți ruși se vor bate în piept că sunt moldoveni, ca Mark Tkaciuk. Ca în bancul vechi, încă din URSS: mama- rus, tata – rus, dar Ivan – moldovan. Am rămas cu gura căscată vara asta, când niște scriitori români din Serbia mi-au zis: vai de capul vostru, moldovenii pleacă la muncă iar în casele lor vin rușii și le ocupă, ca să schimbe puterea din Moldova. Le-am zis că nu e adevărat, iar ei au râs. Adevărul e că am rămas ocupați, moldovenizarea pe model transnistrean nu s-a oprit, doar se transformă. Rușii se mai odihnesc de la problemele noastre identitare (vezi recunoașterea limbii române de către Partiarhia Rusă), nu și mancurții. Mancurții au de primit o leafă.