Hotărând să candideze pentru alegerile parlamentare într-o circumscripție a diasporei, Maia Sandu și-a aprins paie-n cap. Se arată dezamăgiți până și unii dintre simpatizanții ei.

În căutarea șansei electorale

Liderului PAS i se reproșează că a tratat cu dispreț diaspora, refuzându-i dreptul de a înainta un candidat din rândurile ei. Activistul civic Oleg Brega, stabilit în România, califică gestul ei drept unul „inamic”.

Maia Sandu este dojenită că a ales calea cea mai facilă de a obține un mandat de deputat. Victor Moșneag, redactor la Ziarul de Gardă, de exemplu, îi impută că va candida „în cea mai comodă circumscripție”. Această ultimă obiecție nu-i lipsită de temei. Partidele de la Chișinău bine cotate în UE, de regulă, câștigă alegerile în diaspora din Europa fără probleme.

Totuși, lucrurile trebuie nuanțate. A căuta cel mau ușor și cel mai scurt drum spre victorie nu e un viciu în competiția electorală. Toți politicienii vor să se simtă confortabil în alegeri. De aceea, ei optează preponderent pentru o circumscripție mai la îndemână, unde șansele de a învinge sunt mai mari.

Partidele nu-și trimit reprezentanții în lupta electorală cu ochii închiși. Ele își plasează candidații în acele zone unde au sorți de izbândă. Din acest punct de vedere, totul e o.k. pentru președinta PAS. Ea dorește să candideze acolo unde are posibilități de reușită.

Însă decizia liderului PAS de a candida în diasporă ridică niște întrebări. Să nu aibă oare Maia Sandu șanse măcar în una din circumscripțiile electorale de pe teritoriul Republicii Moldova? Chiar nu are ea încredere în alegătorii de acasă?

S-a refugiat politic

Problema liderului PAS este deci alta. Soluția ei electorală, înainte de a fi comodă, este indecentă.

În diasporă putea candida oricine, numai nu președinta PAS. Conducătorii de partid, politicienii care vor să fie prima vioară pe scena politică internă, de regulă, nu candidează în afară granițelor naționale.

Vi-l puteți imagina pe Matteo Salvini, actualul vicepremier italian, candidând nu într-o circumscripție din Torino sau Milano, ci undeva în SUA, unde țara sa are o diasporă numeroasă? Sau pe Benjamin Netanyahu, dacă ar exista și în Israel circumscripții uninominale, luptând pentru un mandat în Knesset nu în Ierusalim, unde a copilărit, sau în Tel Aviv, unde s-a născut, ci în Europa de Vest sau în America de Nord?

Cu tot respectul pentru diasporă, un potențial lider național trebuie să obțină mandatul populației care a rămas acasă. Să aibă girul celor mulți care cred că lucrurile pot fi schimbate în bine din interior.

Optând pentru diasporă, Maia Sandu, vrând-nevrând, s-a recunoscut înfrântă, de fapt, în fața alegătorilor de acasă. Sau dacă vreți, liderul PAS deja s-a refugiat politic. A capitulat în fața problemelor interne ale Republicii Moldova.

Să-și învingă slăbiciunea

Aș vrea să fie bine înțeles. Voturile diasporei sunt prețioase. Vocea conaționalilor noști din România și restul Europei contează. Aceștia au o sumedenie de probleme și ar putea avea un candidat în alegeri promovat dintre persoanele stabilite peste hotare.

Totuși, repet, politicienii care pretind să dea tonul în viitoarea guvernare trebuie să fie trimiși în Parlament de alegătorii de acasă. Maia Sandu putea să candideze în diasporă doar dacă ar fi hotărât să se expatrieze. Să se stabilească definitiv sau temporar în Italia, în Franța sau în Portugalia.

Dorește ea să emigreze? Parcă nu am auzit să aibă atare intenții.

Dacă așa stau lucrurile, trebuie să-și învingă slăbiciunea de care a dat dovadă acum, evadând politic în diasporă, și să candideze într-o circumscripție pe plan intern. Va fi mai greu, desigur, în Fălești, Căușeni, Cantemir sau chiar în Chișinău.

Dar nici colegilor ei din blocul ACUM nu le este ușor. De ce să-i abandoneze tăvăliți pe jos de adversarii de acasă și să se retragă în Europa unde e numai lapte și miere?

Cu picioarele pe pământ

Este ciudat faptul că Maia Sandu nu a găsit nicio circumscripție între Prut și Nistru unde s-ar fi încumetat să se bată pentru un mandat de deputat. Nu e de mirare că gestul ei trezește fel de fel de nedumeriri.

Până și pe unii dintre susținătorii săi, după cum am văzut, îi bate gândul că președinta PAS nu are încredere în electoratul autohton. Că-i este frică să se avânte într-o luptă dificilă. Că-i lasă pe camarazi să ducă tot greul războiului politic, aciuindu-se sub umbrela comodă a diasporei etc.

Ce mai încolo şi încoace, Maia Sandu a gafat monumental. Chiar dacă astfel de greșeli nu întotdeauna au urmări imediate vizibile, ele riscă să erodeze în timp cariera unui lider politic. Încă nu-i prea târziu să coboare (din diasporă) cu picioarele pe pământ. Să revină acasă.