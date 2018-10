Dacă nu ieșim din Chișinău, aflăm știri despre țăranii moldoveni doar din surse externe. Cum se întâmplă cu țăranii din Dubăsari cărora separatiștii transnistreni le-au furat pământurile, le-au sechestrat tehnica, în timp ce oficialii noștri au alte probleme, mult mai mari (cum ar fi plimbările cu scop electoral).

Dosarul agricultorilor moldoveni depus la CEDO, contra Rusiei și a Moldovei, le-a dat dreptate și a recunoscut Rusia drept vinovată de sechestrarea pământurilor. Rusia e obligată să plătească despăgubiri moldovenilor cărora li s-au furat pământurile, dar câștigurile nici nu contează, sunt atât de mici că oamenii nu vor altceva decât să-și lucreze hectarele.

Dar, deși Rusia e vinovată, nu mai puțin vinovată e și Moldova care stă cu poala-n vânt în loc să aibă grijă de cetățenii ei. Da, știu, periodic oficialii noștri fac înțelegeri cu separatiștii, înțelegeri inacceptabile, în primul rând pentru că e vorba de separatiști și ocupanți, în al doilea rând pentru că în urma acestor negocieri are de câștigat doar Tiraspolul.

Separatiștii se plimbă acum nestingheriți prin Europa, cu plăcuțe de înmatriculare moldovenești, iar agricultorii din Dubăsari sunt departe de a-și fi rezolvat problemele, deși au câștigat la CEDO. Dar știrile de la televiziunile partidului de guvernare ce ne spun? Desigur despre câștigul nostru în negocierile cu agresorii...

Nici țăranii cu pământurile nesechestrate sau ocupate nu o duc mai bine. Și ei sunt lăsați de izbeliște și s-au săturat și de proteste. Penultima oară când am fost la Antonești, m-am întâlnit cu un gospodar care are pământurile lui, le arendează și pe ale altora, are tractor și utilaje pentru îngrijirea pământului.

Credeți că e mulțumit? Poate că da, dar nu din cauză că se simte împlinit acasă. Tocmai se întorcea din Portugalia, unde fusese la muncă, banii adunați îi lăsa familiei pentru nevoi, apoi avea de gând să plece la muncă la Odesa.

Bine a sunat dosarul țăranilor depus la CEDO: contra Moldovei și a Rusiei. Rusia e obligată să plătească despăgubiri, deși contestă hotărârea, iar Moldova – nu, considerându-se că e țara agresată. Totuși mai degrabă are grijă de țăranii noștri Uniunea Europeană sau Rusia decât ai noștri. Ai noștri sunt ocupați.