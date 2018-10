Banc :

„Ştefan cel Mare convoacă boierii la un briefing:

-Boieri dumneavoastră,trebuie să trecem la economii severe, se impune un regim de austeritate bugetară. Cheltuim prea mult cu ascuţitul săbiilor, de-amu propun să-i tăiem pe turci în trei,să nu-i mai tăiem în patru.

-Da di şi să faşim economii, Măria-Ta?

-Din cauza datoriilor externe!

Peste vreo lună, iar divan: „Turcii să fie tăiaţi numai în două, pentru economie cu ascuţitul săbiilor!”

-Da' di şi, Măria-Ta?

-V-am spus.Din prişina datoriilor externe!

Altă şedinţă: „Turcii să fie de-amu numa’ înţepaţi putin,sabia să fie trasă uşurel... Datorii externe, n-avem încotro.”

-Da' şi-s datoriile aiestea externe, Măria-Ta?

-Apoi, boieri dumneavoastră, datoriile externe nu sunt ale mele, nu sunt ale noastre, ci ale urmaşilor urmaşilor noştri, în veacul veacurilor!”

Săptămâna care a trecut a fost umbrită de… semilună! Vizita lui Erdogan la Chișinău a eclipsat tote celelalte evenimente, deși, dacă aș fi să alcătuiesc o grilă ierarhică, această vizită nu ar ntra nici într-un eventual top 3.

Totul a semănat cu vizita unui „prorab” pe șantier pentru a primi un obiect dat în exploatare, iertate fie-mi semantica și lexicul din această propoziție... Dacă credeți că sultanul a pierdut ceva bani cu tencuiala „palatului”, greșiți amarnic, căci turcii vor rupe lovele serioase de pe urma tuturor „proiectelor” pe care le lansează în Moldova. Un singur exemplu: „Arena Chişinău”, construcția căreea a început săptămâna trecută (prilej pentru încă o ceremonie oficială!), care, dacă poate nu ați uitat, este un partenariat public-privat. Sper că nu ați uitat nici semnificația cuvântului „public”.

Să nu uităm nici de tații copiilor lăsaţi orfani (chiar dacă ei, tații, au cetățenie turcească, copiii sunt cetățeni moldoveni) oferiți sultanului pe (și pentru) tavă de către SIS... Și ca să încununeze toată această tărășenie, căci nu i se părea de ajuns, Dodon îl mai decorează și cu Ordinul Republicii pe de-asupra... Feblețea dictatorilor și lingăilor pentru tinichele lucitoare e binecunoscută. Înduioșat, otomanul proaspăt decorat le-a adus fraților săi de peste... mai multe țări două blindate specializate în dispersarea manifestațiilor, altfel de jucării la fel de dragi dictatorilor.

Dar ceea ce zic eu aici la urmă e doar aşa, un fel de retorică, figuri de stil, nimic mai mult. Să nu credeţi carecumva că dictatura are ceva cu evenimentele sau personajele de mai sus.

Să trecem acum la evenimente cu adevărat serioase şi importante:

A PICAT INTEGRAREA EUROPEANĂ Va fi modificată Constituția, astfel încât Integrarea Europeană și aderarea la NATO să fie consemnate în actul legislativ suprem al țării. Din păcate nu-i despre Republica Moldova, ci despre Ucraina. A declarat-o în această săptămână Poroşenco, care zice că are voturile necesare în Radă. La noi votul pentru modificarea Constituției și introducerea Integrării Europene în texte a picat lamentabil. Să lăsăm toate explicațiile și argumentațiile aiurite. Să rămânem factuali și să constatăm cu tristețe: partidele care se cheamă „pro-europene”, PL și PLDM, nu au votat. Absurdistan. Apropo, turcii au zis că vor să repare și Circul...

MOLDOVA ÎN AFARA CONSTANTINOPOLULUI După cum și se aștepta, Rușii au zis că se leapădă de Constantinopol. Cu riscul de a mă repeta - ziceam asta săptămâna trecută -, reiese că tot PR-ul lui Dodon cu Muntele Athos și toate moaștele și icoanele pe care le-a tot adus, nu mai sunt valabile? Vai-vai-vai... Alertă maximă: act de erezie! Iar dacă e să fim serioși, BOM nu mai poate ignora alegerea. Căci ignorarea ei este o alegere. S-a mai întâmplat în istorie... Numai că mă îndoiesc serios că toată clica de KGB-iști de la BOM să se lepede ușor de satană... Că doar n-or demisiona?...

PETIC FĂCUT TEARFĂ Când am văzut știrile cu DAdaiștii indignați peste măsură, chiar am crezut că s-a întâmplat ceva grav. Adică chiar s-a întâmplat! Un oarecare Petic a fost arestat. Să știți că inițial am fost puțin derutat. Adică cum? Eu mă aflu de „om informat”, credeam că îi cunosc pe toți mahării din mahala și când colo, „dictatura” atacă un om important, iar eu nici nu auzisem de el?... Explicațiile nu au întârziat: cică omu’ e suspectat de viol, iar poliția are și „mostre biologice” prelevate de pe victimă... Bineînțeles nu cunoaștem decât versiunile unora și ale celorlalți. Numai că Petic cică refuză să compare ADN-ul. Iar opoziția, părerea mea, a reacționat prea repede și prea vehement. În cazul în care se dovedește că polițiștii au dreptate ce se va alege din reputația lor? Căci puterea nu va ezita să-i masacre. Mediatic vorbind...

HRAMUL CHIŞINĂULUI N-au dovedit bine chişinăuenii să iasă din Ziua Vinului și au intrat în hram! Asta zic şi eu viaţă! Iar sărbătoare, iar răsună muzica... Tare-i ghini la moldoveni! Începe sezonul hramurilor!

Să punem punct aici. A mai rămas tradiționala Cireșică de pe tort pe care o voi trimite astăzi drumarilor. Cred că merită. Ei au inventat un know-how trăsnit de tot! Inovație unică în lume! Drumuri demontabile și polivalente! Fix ca „Arena Chișinău”! Iată cum funcţionează: pui asfalt. Apoi, fără eforturi mari, doar cu braţele, poți să-l ridici, de-a-ntregul ori pe bucățele, să te învelești cu el ori să-l pui străturele și să-l duci în altă parte. Căci de-i polivalent, atunci cu valențe multe să fie!