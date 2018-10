Dușmănia tot mai înverșunată dintre partidele proeuropene și războiul hibrid al Rusiei care îi netezește lui Dodon și compania calea spre putere cresc șansele victoriei în viitoarele alegeri parlamentare a stângii antioccidentale. Instalarea la Chișinău a unui cabinet filorus comportă riscuri mult mai mari decât cele ce să văd cu ochiul liber

Putin nu mai este ce-a fost

Trebuie să precizez din capul locului că un eventual regim Dodon nu va fi reeditarea întocmai a regimului Voronin de odinioară. În actualele condiții, o guvernare controlată de Partidul Socialiștilor nu va fi clona guvernării Partidului Comuniștilor din anii 2001-2009. Datele problemei s-au schimbat.

Nimeni nu va putea să se scalde de două ori în același râu. Alta e conjunctura internațională, Putin nu mai e ce-a fost și nici Occidentul nu are iluziile de odinioară în ceea ce privește Moscova.

La anul, după scrutinul legislativ, niciun partid de stânga, oricât de prorus ar fi, nu va fi în stare să transforme Republica Moldova peste noapte într-o slugă ordinară a fostei metropole, hrănită cu resturile grase de la masa bogaților Kremlinului.

Luxul și opulența de altădată a Rusiei e de domeniul trecutului. Sancțiunile își spun cuvântul, economia ei a intrat în vrie ca un avion pe cale să se prăbușească, populația acesteia văzându-se silită să-și strângă cureaua.

Unde mai pui că Republica Moldova nu are un hotar comun cu Federația Rusă, iar între ele se află Ucraina care a închis toate drumurile de acces ale Moscovei către Chișinău și Tiraspol. Kievul, odată cu anexarea Crimeii și izbucnirea ostilităților din Donbass, a devenit pentru noi un scut natural care ne apără de o invazie directă a Kremlinului.

„Cât timp Ucraina nu-i a noastră, nici Moldova nu va fi a noastră…”

Pavel Felghenhauer, un reputat analist militar independent de la Moscova, spunea deunăzi, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, că „atâta timp cât Ucraina nu este a noastră, nici Moldova nu va fi a noastră…”. El mai sublinia faptul că astăzi Chișinăul nu prezintă un interes mare pentru Kremlin, pentru că pentru Putin la ora actuală contează Kievul.

Cu alte cuvinte, dacă Moscova nu poate readuce Ucraina pe orbita sa, orice efort de subordonare directă a Chișinăului este inutil. Republica Moldova nu are cum fi transformată din nou în satelitul Federației Ruse atâta timp cât între ele există un stat ostil Kremlinului care îndepărtează orice primejdie dinspre Răsărit.

Toate acestea nu sunt însă un motiv să ne culcăm pe o ureche. Să ne autoliniștim la modul nepermis.

Un factor perturbator

În noua situație internațională, Rusia nu poate să ocupe militar Republica Moldova atâta timp cât rezistă Ucraina, s-o transforme într-un fel de protectorat politic, dar este în stare s-o destabilizeze și s-o arunce în haos. Interesul lui Putin pentru slăbirea, dezechilibrarea și subminarea unor state din afara sferei sale de influență, oricare ar fi ele, rămâne viu.

Din acest punct de vedere, o majoritate parlamentară filorusă la Chișinău i-ar veni Kremlinului ca o mănușă. Cu toate că o putere de stânga va avea mâinile legate, spațiul ei de manevră fiind redus pentru simplul motiv că nici Bucureștiul, nici Kievul nu vor permite niciodată Chișinăului să se alieze pe față cu Moscova, însăși existența ei va deveni un factor perturbator.

Viitorul guvern de stânga nu va putea încheia alianțe politice și militare cu Rusia, nu va beneficia de asistența financiară a acesteia. „Bani nu-s, dar voi țineți-vă”, vorba premierului rus Dmitri Medvedev. Moscova nu poate acorda un ajutor mai de Doamne ajută nici măcar Abhaziei, unde e sărăcie lucie, necum Republicii Moldova.

În schimb, o putere rusofilă la Chișinău va fi precum cârpa roșie pentru taurii pe coride. Va înfuria și va trezi suspiciuni și la Kiev, și la București, și în marile cancelarii occidentale. Chiar dacă aceștia vor căuta s-o țină în frâu, nimeni nu va avea încredere într-o atare guvernare.

Veriga slabă

Republica Moldova nu va fi lăsată la voia întâmplării, desigur, fiind ajutată din Occident să supraviețuiască. Dar asistența financiară generoasă a SUA și UE de altădată va fi dată uitării, ceea ce va accentua înapoierea celui mai sărac stat din Europa.

În treacăt fie, spus, atitudinea rezervată de astăzi a Uniunii Europene față de guvernarea PDM este generată de concubinajul puterii executive cu președintele Igor Dodon. Deși majoritatea parlamentară neagă orice complicitate cu șeful statului, suspiciunile rămân.

Ceea ce este mai rău, o putere socialistă de stânga, orice ar face și orice ar spune, va induce într-o societate și așa extrem de dezbinată ideea de izolare de statele vecine, de cetate asediată, de pericol iminent extern, de război civil ce stă să înceapă. Învrăjbirea dintre proeuropeni și rusofili se va adânci, stârnind manifestații de stradă, ciocniri violente între diferite tabere politice.

Altfel spus, o guvernare de stânga va constitui un dublu risc. Și pe plan extern, și pe cel intern. Sub o putere filorusă echilibrul social se va rupe iminent, situația va scăpa de sub control și se va instala haosul. Cuprinsă de un fel de mișcare browniană, Republica Moldova va intra într-o fază de coșmar.

Chișinăul va fi veriga slabă care va trage în jos întreaga construcție geopolitică occidentală în această parte a Europei. Punct ochit, punct lovit pentru Putin.