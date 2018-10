Două vineri la rând comentariile evenimentelor săptămânii nu au apărut. Nu am primit niciun mesaj îngrijorător de la nimeni, semn că totul eclar pentru toată lumea și că nu v-am lipsit.

E bine. Înseamnă că rămân din nou în minoritate, printre acei care nu înţeleg mare lucru și trebuie să anticip de pe-acum o decepție monumentală la următoarele alegeri. Ori au obosit toţi de „politică”, iar asta înseamnă exact aceleaşi pronosticuri.

În rest, noutăți nu prea au fost cât am lipsit. Silvia Radua fost pusă să crească o sănătate ca bradul la ministerul de resort. Are ea ce are cu sănătatea, încă de pe vremea haiduciei independente la primărie. Și la agricultură avem un nou ministru, dar el va rămâne la fel de anonim ca și precedentul.

Dodon a adunat la Chișinău a gașcă de extremiști de toate culorile la un eveniment pe care l-a numit „Congresul familiilor”, eveniment despre care e suficient să spunem că a avut-o invitată pe Elena Mizulina, una din primele persoane black-listate în occident încă de administrația Obama, pentru a înțelege nivelul „congresului”. Apropo tot Mizulina apăra proiectul de depenalizare a violențelor familiale în Rusia...

Da, copiii, cetățeni ai Republicii Moldova, tații cărora au fost răpiți de către SIS și vânduți sultanului de la Istanbul, rămân în continuare orfani. Tații lor, după cum era de așteptat, nu au revenit între timp din temniţă...

Cât priveşte săptămâna care s-a scurs, iată ce mi-a atras atenţia:

FILIP - LA NEW-YORK, DODON - LA DUŞANBE În timp ce Pavel Filip cerea de la tribuna ONU retragerea armatei ruse din Transnistria, act curajos în sine, chiar dacă e relativ inutil, căci Rusia oricând îi poate trece pe toți la „forţe de menținere a păcii” despre care moldovenii nu îndrăznesc să spună nimic pentru moment, Dodon fuge repejor la o adunare a celor mai progresiști lideri mondiali (precum sunt după cum bine se ştie președinții Rusiei, Tadjikistanului, Kazahstanului, Belarusului ori Azerbaidjanului) care s-a ținut la Duşanbe. Tradițional, aș zice.

SIMION EXPULZAT George Simion, unul din cei mai cunoscuți unioniști, a fost reținut și expulzat din R. Moldova. A mai primit și interdicție pentru o perioadă de 5 ani de a intra în R. Moldova. Simion a postat niște poze cu ceva roșu pe față, zicând că a fost bătut de poliție, iar poliția a zis că nu l-a bătut, căci nu putea să-l transmită românilor însângerat, argument perfect credibil, de altfel. Sincer, eu unul nu înțeleg logica acestui act. Eu pot să înțeleg de ce au fost vânduți cetățenii turci. Există o logică oarecare, oricât de monstruoasă și perfidă n-ar fi ea. Există una și în expulzarea lui Simion, dar pentru moment anumite elemente lipsesc din puzzle, căci ea nu servește nici interese personale, nici interesele puterii de la Chișinău...

AGROINDBANC ŞI AIR MOLDOVA – PRIVATIZATE Nu atât faptul că au fost vândute e semnificativ, cât cui anume. Banca a fost vândută unui consorţiu din care fac parte Western NIS Enterprise Fund (fondat de Congresul SUA prin intermediul USAID), BERD, Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale), Banca Olandeză de Dezvoltare (FMO), Societatea Germană de Investiții (DEG) și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (PROPARCO). Sună altfel decât Veaceslav Platon, nu-i aşa? Iar Air Moldova a fost vândut companiei Blue Air din România (49%). Celelalte 51% au fost împărţite între doi cetăţeni moldoveni pentru a păstra avantajele unei companii aeriene „naţionale”. Eu zic că e bine atunci când businessul încape pe mâini bune!

DODON CU DOSAR PENAL? Cică procuratura afirmă că ar exista un dosar penal în care sunt cercetate NTV și Argumenty i Fakty pentru spălare de bani. Ambele posturi aparțin grupului Exclusiv Media care aparține socialiștilor, care aparțin lui Dodon. Să vedem... Așteptăm cu nerăbdare! Nu de alta, dar vin alegerile!

VORONIN – GARANTUL LEGALITĂŢII! Voronin cere să fie sancționate partidele care și-au anunțat candidații pentru alegeri. Cică el ar face aluzie la Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Partidul „Şor”. Numai că sunt și alții, de la alte partide: prin țările europene circulă deja un catindat pentru circumscripția din diasporă. Ăsta a zis-o deschis și chiar cheamă lume la întâlniri electorale fără sinchiseală, direct, nu prin aluzii ca acei sus-citaţi.

ARMATA ARE STRATEGIE! Citeam și nu-mi venea să cred ce citesc. Guvernul a aprobat strategia militară. Iar ceea ce-mi pare stratosferic este că e PRIMA strategie militară de la independență! Pentru o țara care a trecut prin război, cu teritorii ocupate, e cu adevărat incredibil...

ROMÂNIA NE TOT AJUTĂ Nu știu ce ar mai putea face România pentru că să înțelegem cine ne sunt cu adevărat frații de sânge... SMURD a mai efectuat o misiune în Republica Moldova. Este a 17-a misiune salvatoare de la începutul acestui an. Consiliul Județean Cluj alocă 500.000 de euro pentru dotarea Spitalului Raional Hinceşti. Și nu sunt decât două exemple!

NĂSTASE MAI ARE BATISTE Între timp Năstase nu găsește nimic mai breaz decât să mai arunce o batistă. Pe țambalul unioniştilor. Un politician normal constituit s-ar limita la explicarea a ceea ce a însemnat „batista pe țambalul pro-european” fără a turna gaz pe foc. Dar de unde nu-i, nu ai ce lua...

Cam astea au fost. Mai rămâne Cireșica de pe tort. Și am s-o trimit la FMF. Așadar, federația de fotbal a decis să sancționeze echipa Zimbru Chișinău cu cinci înfrângeri tehnice și o amendă în valoare de 18.000 de lei, după ce a constatat că jucătorul Alexandru Onică a intrat pe terenul de joc deși avea acumulate mai multe cartonașe galbene. Astfel, Comitetul de Competiții al FMF a hotărat ca Zimbru să piardă cu 0-3 cele cinci meciuri în care a jucat fotbalistul Alexandru Onică. Cu alte cuvinte, FMF și-a documentat propria incompetență şi prostie: că a greșit ori trișat echipa, mă rog, se mai poate întâmpla. Dar oare ce anume monitoriza acest Comitet de Competiții timp de cinci etape câte le-a jucat Onică? Vă zic eu: pândea Cireşelele de pe tort pe Deschide.md!