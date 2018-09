Am să las mai jos două citate, încercați să vedeți cui aparțin.

„Moldova trebuie să aibă relaţii bune cu toţi. Noi trebuie să fim prieteni şi cu Europa, şi cu Federaţia Rusă, şi cu vecinii noştri – Ucraina şi România. De aceea mesajul „pro-Moldova” eu l-am lansat mai prompt anul trecut, în cadrul unei discuţii cu ambasadorii. Am declarat că în calitate de Preşedinte al Moldovei voi promova principiul de echilibru în politica externă. Este poziţia mea – relaţii bune şi cu unii, şi cu alţii. Nu se poate categoric să fim prieteni cu europenii împotriva ruşilor sau cu ruşii împotriva europenilor sau americanilor”.

Și al doilea:

„În cei 27 de ani de la Independență, majoritatea partidelor au divizat societatea pe criterii geopolitice și au creat falsa senzație că de viitorul Moldovei are grijă cineva din exteriorul țării. S-au ascuns după tema geopolitică, din cauza incapacității de a face eforturi consecvente și de a înregistra rezultate pe intern.

Am discutat în ședința Consiliului Politic Național un plan de acțiuni prin care (...) să se definească, mai categoric, ca un partid Pentru Moldova. Un partid, care acționează pentru toți moldovenii, cu o agendă, care are ca principale puncte problemele lor. De aceea, cei care vor decide prioritățile viitorului nostru program de guvernare vor fi oamenii, cetățenii țării noastre. Propunerile și sugestiile lor vor fi prezente și în activitatea noastră imediat următoare, pentru că vrem să ne asigurăm că (…) îndeplinește cât mai deplin voința poporului”.

Așa-i că seamănă, că par scrise de același autor? Autorii citatelor se bat între ei care e mai moldovean, care e mai pro-Moldova. Ei vor prietenie cu toți, dar, mai ales, vor TOATE VOTURILE, pentru că asta contează pentru ei și pentru viitorul lor politic.

Da, a început campania electorală și politicienii-țărani încep să întoarcă fânul electoral. E un fân pe care ni-l propun nouă, stânei, caprelor și oilor cu drept de vot. Pentru că nu mai au ce să ne propună nou, o lălăie pe veșnicele teme deja banalizate.

Fiind întrebat direct ce să va întâmpla cu proiectul de lege prin care integrarea europeană să fie introdusă în Constituție, premierul Pavel Filip n-a răspuns direct, cum făcea până acum, ci s-a apucat și el să întoarcă fânul, dând vina pe celelalte partide: “Ca să fie foarte clar: suntem dezamăgiţi că multe formaţiuni politice au mers pe speculaţii, din punctul meu de vedere, destul de ieftine. Punând alegătorul în faţa unei alegeri alb-negru Uniunea Europeană sau Rusia. Astfel cel care votează îi este foarte uşor să-şi facă o alegere. VRea la est sau vrea spre vest. Din punctul meu de vedere a fost o crimă a politicienilor pentru că au indus în eroare cetăţenii Republicii Moldova”.

Acesta e doar începutul campaniei electorale. Pentru noi va urma un amplu meniu: macaroane, gogoși și hrișcă. Voi nu v-ați săturat?



P.S.: 1. Dodon, 2. Plahotniuc