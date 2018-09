Evenimentele săptămânii trecute s-au înghesuit cam toate la începutul ei. Exact precum moldovenii care se îmbulzesc și dau din coate la poarta de îmbarcare în avion... Nu știu de ce m i-a venit anume această comparație, căci scene similare demult nu mai vedem, nici barem la AIC. Pare astăzi un acronism, o amintire hazlie și plină de ridicol a unei realități din trecut. Dar oare nu suntem înconjurați încă de anacronisme similare, la fel de hilare?

ZIUA LIMBII ROMÂNE Acesta este numele oficial al sărbătorii naționale. Din România. În Moldova ea se cheamă „Limba noastră”. E tot ce a rămas de la numele inițial: „Limba noastră cea romană”. Un nume parcă special ales pentru a i se tăia „cea romană” ulterior, chit că e și titlul unui poem (destul de prost, poeticește vorbind) de Grigore Vieru. „Patria mea este Limba Română” zicea Nichita Stănescu, un citat cunoscutde toată lumea. Numai că el este scos din context. Iată ce scrie mai departe: „Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria mea.”Așa și trăim: într-o patrie care nu este o patrie...

AVENTURILE MARŞULUI CENTENAR LA CHIŞINAU Pe 1 septembrie Marșul Centenar a ajuns în PMAN, la Chișinău. Socialiștii nu au ieșit să-i sfideze, precum a făcut-o Shor cu ACUM. Împotriva unioniştilor s-a jucat mult mai finuț și mai serios. Poliția s-a făcut a respecta legislația, utilizând cele mai mici ocazii și pretexte pentru a zădărnici marșul, dar neîncumetând să intre în forță. A fost un joc de-a țurca în care ambele părți au încercat să-i provoace pe adversar la fault. Până și epizodul cu autocarele, oricât de neverosimil și tras de păr nu ar părea, dar tot poate fi tixit în cadru legal... Să nu uităm nici de prezența militarilor înarmați cu pistoale automate, ceea ce nu a fost semnalat nici pe 26, nici pe 27. În al doilea rând, au fost remarcate, cu puțin înainte de ora 23:00, blindate și mașini de carabinieri pentru reținuți eventuali, ceea ce era un semnal clar și o amenințare că vor fi arestări (organizatorii rezervaseră piața până la 23h00).Să nu uităm nici de acea misterioasă pană de curent care a fost „rezolvată” nu mult după ce au plecat unioniştii din piață... Nu sunt în capul organizatorilor, dar două momente mi-au trezit nedumerire, că să-i zic așa: în primul rând, declarația lui George Simion precum că scopul mitingului este să obțină o declarație despre Unire din partea Parlamentului RM, asta chiar dacă sesiunea de toamnă a Parlamentului urma să înceapă abia pe data de 3 septembrie... Pe mine la școală mă învățau că obiectivele trebuie să fie realizabile... În al doilea, nu prea am înțeles de ce organizatorii au mișcat întregul miting spre autocarele blocate de poliție. Cu același succes putea pleca un commando într-acolo, să facă videourile cu „poliţiştii agresori” de care aveau nevoie. Din păcate acest moment a dinamitat dinamica mitingului. Dar să punem asta pe lipsa de experiență a organizatorilor, pe megalomanismul lor tineresc și egocentric. Nu poți să spui „nu continuăm până nu vin autocarele în piaţă” oamenilor care au venit să te asculte...

DECLARAŢIA DE UNIRE ÎN PARLAMENT? Să revenim însă la această „Declaraţie”. Teoretic, Parlamentul ar trebui să poată face chiar mai mult, din moment ce tocmai 74 din cei 101 deputați sunt cetățeni ai României! Cu un asemenea procentaj schimbi și legile fiundamentale din Constituție! Ce-ar fi să înceapă cu denumirea Limbii române și cu recunoașterea oficială a tuturor actelor administrative doar în limba română? Lilian Carp, deputat, a declarat pe 5 iulie 2018 că el ar vota declarația de Unire cu România și știe cel puțin alți 20 de deputați care ar face acest gest din „pornire sufletească”. Și Carp, dacă e să-l credem, nu este cetățean al României! Să vedem care-i distanța de la vorbe la fapte... Și cât de ipocriți sunt acei 74...

UNIREA DISCUTATĂ LA BRUXELLES În incinta Parlamentului European a avut loc o conferință în care a fost discutată soarta românilor din afara frontierelor României. George Simion a făcut o prezentare în care a vorbit despre Unire și avantajele ei pentru UE. E bine că se vorbește despre Unire. La toate nivelele și peste tot. Dar nu vreau să mă repet, scriam în martie despre asta (vezi aici).

CASELE LUI PLAHOTNIUC Rîse.md a publicat în această săptămână o investigație despre patru „case” ale lui Plahotniuc. Valoarea lor s-ar ridica la 30 mln de euros. Purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gămurari a declarat: „Pot să spun că acest articol nu aduce nimic nou. Este aceeași informație care a fost publicată și în trecut și care a fost în principiu comentate de noi acum un an. Pentru mine este destul de clar că în lipsa de teme de atac credibile îi duce pe oponenții PD în situația ridicolă de a se repeta permanent”.Într-un fel, are dreptate: situația e ridicolă. Totul se știe de mai demult, iar anchete ale procuraturii – ia-le de unde nu-s... Măcar și pentru a-l disculpa pe Plaha. Iar eu mi-am adus aminte de o conversație pe care am avut-o acum câțiva ani cu o persoană care locuiește în Elveția, la Geneva. Ea-mi zicea că la Geneva Plahotniuc și Filat au case pe aceeași stradă și că le-a văzut pe ambele, din curiozitate. Cum conversația era în rusă, ziceam că nu-i exclus să mintă, denigrând deliberat „pro-europenii” noștri dragi... Acuma, când Filat stă la dubă, chiar s-ar putea să nu fie drept, deși... noi nu comentăm bârfe, doar fapte!

BISERICĂ AUTOCEFALĂ ÎN UCRAINA Încă nu-i oficial, dar se pare că devine inevitabil! Ucraina a făcut un pas important și scapă de cel mai periculos și mai eficient agent al Kremlinului – Biserica Ortodoxă Rusă. Vom mai aminti că Ucraina a anunțat ieșirea din CSI, că vrea să denunțe acordul de prietenie și colaborare cu Rusia. Moldova se preface, de facto, într-un fel de Kaliningrad.

FRANCEZILOR NU LE PLACE SPUTNIKUL Ministerul Apărării din Franța nu recomandă să fie acreditați jurnaliști de la Sputnik și Russia Today, publicând un raport de peste 200 de pagini în care demonstrează că sunt agenții de propagandă nocive. La noi ele fac ce vor, iar lista poate fi continuată...

ŞAPTE TURCI EXPULZAŢI SIS a reținut șapte cetățeni turci învinuindu-i de „existenţa riscului la adresa securităţii naţionale”. Cică ar fi „suspectaţi de legături cu o grupare islamistă”. Ei urmează să părăsească imediat țara. SIS are tot interesul să fie cât mai transparenți în acest caz, căci persoanele respective au legături directe cu liceul moldo-turc „Orizont”, instituție cu reputație destul de bună. În absența dovezilor, orice speculație e posibilă, de la legături economice cu reparația Președinției (deci atac indirect la Dodon), de la un deal cu Erdogan care ar fi cerut SIS-ului extradarea a nişte adversari ideologici și până la elilminarea unui concurent de pe piața școlilor private, un business destul de lucrativ în Moldova, de când a fost pus pe brânci învăţământul public...

Cam atât. Cireşica de pe tort din această săptămână am s-o trimit celor două doamne care au fost prinse în poză cum duceau într-un tricolor, cu acvila noastră independentă pe el, niște gunoaie. Dacă tot vorbeam săptămâna trecută de „poze simbol”... Sper foarte mult că nu vor fi identificate și nu vor fi pedepsite. Ignorantia juris neminem excusat, dar... respectul se merită și-apoi, peștele de la cap se strică, nu-i așa? Dacă se poate purta stemă de stat pe un halat de baie, de ce nu ar fi bun la purtat gunoi? O activitate mult mai nobilă, la o adică, decât scăldatul în copcă.