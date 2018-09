Stăteam cu capul rezemat de cefiera scaunului alb, cu ochii închiși, ca să nu văd ce-mi face medicul.

De văzut nu vedeam, dar simțeam cum îmi băga în nas un instrument rece ca gheața și cum acesta îmi pătrundea pe nară și îmi aluneca rapid în cavitatea mea nazală. Unde se uita cu mare atenție și domnul Dobre, care își îmbrăcase pe frunte un fel de cozoroc metalic cu un bec în mijloc ca lumina acestuia să-mi pătrundă în nas și el să vadă mai bine ce se întâmplă în fosa mea nazală din partea stângă a feței mele. Deodată, și-a scos instrumentul acela aspru din nara mea și mi-a spus:

- Singura soluție e să te operez.

Când am auzit asta am sărit ca ars din scaun. Podeaua îmi dansa sub tălpi și m-am încleștat cu o mână de cantul mesei ca să nu cad. Îl priveam cu ochii căscați de uimire.

- Și chiar nu se poate fără?

- Nu. Du-te acasă după haine și alte lucruri și într-o oră să fii înapoi. Poimâine te operez.

Am mers la cămin după pijama și șlapi, după care am trecut pe la facultate ca să le spun noutatea și colegilor mei de grupă. Când le-am povestit ce urma să mi se întâmple, genunchii îmi tremurau.

Cătă a făcut o chetă pentru mine. El a umblat cu șapca în mână pe la toți colegii noștri și a strâns o sumă frumușică, pe care trebuia să i-o dau domnului Dobre, înainte de operație.

Cătă m-a condus la spital și banii mi i-a dat în fața ușii. Erau băgați într-un plic alb și nimeni nu ar fi putut bănui ce conține. I-am mulțumit colegului meu de grupă, cu care umblam la același cenaclu literar, pentru acest plic, pe care l-am vârât în buzunarul de la piept, dar Cătă nu s-a grăbit să plece și a ținut să-mi aducă aminte ca să i-l dau medicului înainte de operație.

- Vezi și tu, prinde un moment când acesta e singur în cabinet și dă-i plicul.

Apoi a plecat. În aceeași zi pleca și din oraș la un festival de literatură din București, unde urma să recite poezii chiar în dimineața când trebuia să fiu operat.

Am plecat și eu ca să mă internez. M-au instalat într-un salon din capătul coridorului, chiar alături de baie, în care am și mers după ce mi-am lăsat lucrurile pe pat. Am intrat într-o cabină liberă, și am închis ușa. Mi-am băgat mâna în buzunarul de la piept, după plicul acela alb. I-am dezlipit marginile și am apucat cu degetele teancul acela de bancnote, stivuite atât de frumos. Era așa de gros. Îmi frigea degetele. Am început să le număr. Scoteam câte o bancnotă din teanc și o puneam în altă mână. A intrat cineva la baie și am dat drumul la apă.

Era o sumă impunătoare. Atâta părălet nu am avut de când mă știu. Era echivalentul a vreo cinci burse de-ale mele de la universitate.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare