Săptămâna care a trecut nu a fost prea bogată în evenimente, ceea ce este firesc, într-un fel, căci vine peste noi aniversarea a 27 de ani de la Independență și cam toate câte se întâmplă nu au fost decât mari pregătiri pentru săptămâna următoare

Suntem în an electoral și fiecare forță politică ori nu prea politică va trebui cumva să se manifeste. Cu cât mai „gălăgios” cu atât mai bine. Bine pentru aceste „forţe” bineînțeles, nu neapărat pentru noi, cetățenii acestei țări, independente până-n măduva oaselor. Vom reveni imediat și la aceste „pregătiri”, dar nu înainte de a vă vorbi și despre ceva de bine:

SĂRBĂTOAREA CĂRŢII LA CHIŞINĂU În perioada 29 august-2 septembrie, la Moldexpo Chisinău, va avea loc unul din cele mai mari târguri de carte din Republica Moldova, Bookfest! Peste 50.000 de cărţi de la cele mai importante edituri din România și Republica Moldova, reunite în circa 60 de standuri individuale, își asteaptă cititorii! Iar subsemnatul vă îndeamnă să vizitați și standul Editurii Vinea, acolo unde am auzit că va fi vândută și o adevărată capodopera a literaturii universale, volumul de poezie „şi în realitate s-au întâmplat următoarele” care poartă aceeași semnătură ca și aceste rânduri. Gluma-i glumă (și sper că anume așa ați interpretat-o), dar este probabil unica ocazie să procurați această carte, care, din varii motive, așa și nu a ajuns în librăriile de la Chișinău. Deci, aveți câteva zile la îndemână ca să procurați la Chişinău cea mai vândută carte de pe standul României de la Salonul de Carte de la Paris din 2018!

UN MILION LA ZECE Guvernul a anunțat laureații Premiului Național 2018. Anul acesta, din fericire, laureații nu au stârnit controverse. În ceea ce mă privește, îl felicit călduros pe Iurie Colesnic, care a publicat, din depărtatul an 1993, 11 volume intitulate „Basarabia necunoscută”. O muncă enciclopedică titanesca! Printre laureați se numără și Viorel Mardare, tânărul realizator cunoscut pentru spoturile publicitare care promovează imaginea Republicii Moldova, diagnosticat recent cu cancer. Mi-ar place să cred că nu e doar un act de binefacere, deși așa se prezintă. Și nu e nimic reprimabil aici, dimpotrivă. Dar de când a început această vastă acțiune de susținere-„Viorel must go on”-nu mă pot sustrage de la gândul la toți acei pentru care o diagnoză similară este sinonimă cu o sentință definitivă fără drept de apel...

79 DE ANI DE LA PACTUL HITLER - STALIN O aniversare lugubră pe care s-ar cuveni să n-o uităm. Pe 23 august 1939 Hitler și Stalin își împărțeau Europa. Chiar dacă după război pactul a fost numit „Ribbentrop – Molotov” pentru a-l proteja pe Stalin, consider că demult e timpul să-i redăm numele adevărat. Și să recunoaștem că anume acest pact a fost declanșatorul celui de-l doilea război mondial, respectiv, să considerăm că 23 august este data când a început.

NATO A DEBARCAT LA CHIŞINĂU Bine, nu chiar tot NATO, doar Locțiitorul șef al statului major al Direcției parteneriate militare din cadrul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, general maior Odd Egil Pedersen. Ceea ce nu e rău, nici așa. Au de discutat cu Ministrul apărării, Sturza, despre strategii de cooperare. Atunci când armata rusă se antrenează an de an să forțeze Nistrul, ce mai poți face altceva? Apropo, SIS a anunțat sesizări masive de muniții și armament în această săptămână... Iar la Odesa a fost arestat un killer cu pașaport moldovenesc. E bine că discutăm cu NATO, dar n-ar strica să ne ocupăm mai serios de ceea ce se întâmplă pe teritoriul țării.

FRIZERUL VA STA LA DUBĂ ÎN MOLDOVA Sergiu Buruiană, condamnat de către autoritătile italiene la 23 ani și 11 luni privațiune de libertate pentru omor intenționat și deținere ilegală de armă, acel care s-a ars (ca să vezi tâmpit: nici să stea cuminte la fund nu știe!) intrând în vizorul presei atunci când s-a apucat să tundă tineri la Călărași, ar putea să-și ispăşească pedeapsa în Republica Moldova. Sper ca condiționalul să dispară din fraza de mai sus. Și mă mai gândesc că, dacă se întâmplă, inculpatul ar putea să-și dorească să fie extradat înapoi în Italia. Apropo, cazul respectiv tot despre securitatea statului este, nu despre altceva.

PASIUNI PENTRU O PIAŢĂ PPDA și PAS, mai pe scurt „ACUM”, au planificat un protest pe 26 august, chiar în ajun de Ziua Independenței (ceea ce a mutat toate „serbările” în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Biesu” și Palatul Național „Nicolae Sulac”), dar s-au pomenit cu un alt „concurent” pentru spațiu, Maia Laguta! De-o unde o mai fi apărut și asta? Vorba aia: „Kак черт из табакерки!” Și la momentul potrivit! Cică piața va fi împărțită în două... Promite să fie vesel. Dar stranietățile nu se termină aici: unioniştii urmează să împartă cu... socialiștii! Piața Marii Adunări Naționale pe data de 1 septembrie, atunci când primii vor organiza Marea Adunare Centenară cu ocazia finalizării Marșului Centenar. Cică PSRM ar fi rezervat piața pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018! Patru luni! Și de ce doar 4? De ce nu toate 12?

NĂSTASE VREA O MANUŞĂ PENTRU FILIP Cică Năstase îl cheamă pe Filip la o „discuţie publică”, chiar în ziua protestului. Mă gândeam să comentez cumva, dar am citit „scrisoarea deschisă” și am zis că e suficient de nostimă și fără comentarii. Doar un fragment: „intenţia mea și a colegilor mei de a organiza proteste exclusiv pașnice, așa cum am procedat de fiecare dată din 2015 încoace, este fermă”. Vai, cât de pașnic luau ei cu asalt Parlamentul!... Sau asta: „suntem hotărati să oprim deteriorarea statului de drept și încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în Republica Moldova”. Și când luau cu asalt „Antena C” și „Euro TV” pentru care drepturi luptau? O fi vrut Năstase să-i arunce o mănușă lui Filip, dar... ia-o de unde nu-i. Nu-i ajunge stofă nici măcar pentru un degetar.

SHOR BOLEŞTE Individul care are suficientă energie pentru a înjura, pentru a amenința, pentru a guverna un oraș, pentru a pune pe roate o mașinărie întreagă cu partide, organizații teritoriale, pentru a organiza mitinguri și combate vehement mitingurile ACUM etc, etc, se îmbolnăvește subit de fiecare dată când trebuie să se prezinte la judecată. Eu propun să fie suspendat din toate funcțiile pentru exact același motiv: boală cronică și incapacitate fizică de a-și exercita funcția.

OPEN SKY PRIN „OPEN DIALOGUE” Continuă saga cu fundația „Open Dialogue” și agentul Kozlovska, interzisă în spațiul UE. Au fost publicate biletele de avion cumpărate de „Open Dialogue” pentru membrii familiei lui Platon. PDM a cerut să fie cercetate legăturile mambrilor ACUM cu Kozlovska. Iar ceea ce vrea PDM... PAS a fost nevoit să reacționeze și a zis că nu are nicio legătură nici cu Kozlovska, nici cu „Open Dialogue” ceea ce-i cam tras de păr și cusut cu ațe albe... Chestiile astea se plătesc cu bani grei, dar fie, am să le acord celor de la PAS o consultație gratuită în ale comunicării și relațiilor publice. Ar fi fost firesc să răspundă la diverse acuzații ceva de genul ăsta: „PAS a răspuns unor solicitări de a participa la o conferință internațională ce trata despre subiecte care ni se par importante, inclusiv pentru Republica Moldova. Noi nu suntem SIS ori CIA și nu avem capacitatea de a investiga persoane sau ONG-uri. PAS neagă orice implicație deliberată în favoarea altor state ori subminarea securității Republicii Moldova. Solicităm, la rândul nostru, ajutorul organelor abilitate pentru a clarifica pentru opinia publică care a fost rolul exact al Ludmilei Kozlovska și „Open Dialogue””. Dar nu a fost să fie. Amatorism, ca de obicei. Dar, în fond, atunci când îți cumpără Renato Usatîi bilet la avion, după ce faci proteste cu Usatîi şi Dodon, poate că nici nu ai cum să faci un asemenea comunicat...

Cam atât. Săptămâna care vine va fi cu adevărat vesel. Independent de vesel! Îmi mai rămâne Cireșica de pe tort. În această săptămână am s-o trimit la Comrat, Irinei Vlah. Acei de acolo au celebrat 28 de ani de la formarea Republicii Autonome Găgăuzia. Bascanul s-a jeluit că Chișinăul le dă prea puțini bani... Adică refuzăm să-i respectăm legile, amenințăm permanent cu răscoală armată, îi sabotăm funcționarea, iar apoi mai avem tupeul să-i cerem bani? Bine se zice: obraznicul mănâncă