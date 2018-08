Vedem, după perioada sovietică, mulți politicieni comunisto-socialiști care colindă mănăstirile, după ce idolii lor distrugeau bisericile și rupeau crucile. Moda ateismului științific a comunistoizilor a trecut.

Acum se pare că le place „opiumul pentru popor”, mai mult, îşi fac publicitate pe la Athos ca Dodon, mai dăruiesc câte-o icoană ca Usatâi, aduc Focul Sfânt ca Filat sau contribuie la renovarea mănăstirilor, ca Voronin. E o privelişte dizgraţioasă să vezi politicienii pe la mănăstiri în scopuri electorale, mai ales dacă ştii sigur că în alte vremuri ar fi dărâmat bisericile cu buldozerele şi ar fi dat foc icoanelor în drum. Ei, cu toţii, ar trebui să se spovedească doar la popa cu steluţa cu secera şi ciocanul în piept, adică la Marchel.

Până şi Mitropolia Moldovei de sub Patriarhia Rusiei atunci când nu e în campanie electorală, susţinând oamenii Rusiei sau când nu agresează preoţii Mitropoliei Basarabiei (vezi cazul Dereneu), dacă încearcă să-şi amintească că ar avea ceva cu ortodoxia, parcă, vorba bătrânilor, „ceva nu puşcă”. Am văzut crucea dusă de preoţii soroceni de sub ruşi la Putna. Călugării de la Putna i-au lăsat s-o instaleze la intrarea în mănăstire, altfel ar fi stricat armonia din curte, unde toate obiectele sunt foarte vechi. Nu poţi să nu te întrebi: ce caută preoţii de la Soroca la Putna, dacă sar la bătaie la preoţii Mitropoliei Basarabiei, din aceeaşi Biserică Ortodoxă Română? Mie mi-e clar: cele două feţe ale preoţilor Mitropoliei Moldovei sunt ca măştile politicienilor.

Dar voiam să vă povestesc, de fapt, despre drumurile bucovinene pe la mănăstiri, pe care le-am avut nu de mult. Nu trebuie să te duci neapărat la Athos, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu. Desigur, dacă nu e vorba de campanie electorală. Poţi merge şi la biserica din sat, dar dacă vrei să călătoreşti ar fi păcat să nu încerci să vezi câteva mănăstiri din vremea lui Ştefan cel Mare.

Fratele şi cumnata i-au făcut un cadou foarte frumos mamei mele de ziua ei: au dus-o pe la mănăstirile din Moldova. M-au luat şi pe mine şi pe soţia mea, astfel că am primit şi noi un cadou de ziua mamei.

La început am mers la mănăstirile din Iaşi, deşi le mai văzuserăm, când fusesem la FILIT. Mănăstirea Cetăţuia ne-a impresionat cu zidurile ei imense şi cu biserica impunătoare.

Apoi am mers la Sfânta Parascheva de la Iaşi şi la Sfântul Nicolae Domnesc.

Din păcate biserica Sfinții Trei Ierarhi era deja închisă, dar am admirat ornamentele ei din exterior.

Deja a doua zi am pornit spre Bucovina. Am vizitat la început mănăstirea Agapia, unde se află şi muzeul dedicat lui Alexandru Vlahuţă şi altul cu foarte multe picturi de-ale lui Nicolae Grigorescu.

A urmat Mănăstirea Sihla, dar şi peştera Sfintei Teodora de la Sihla.

După ce am trecut pe la bojdeuca lui Ion Creangă din Humuleşti, am mers mai departe, la Mănăstirea Văratic. În Văratic este înmormântată Veronica Micle.

Apoi a urmat Putna, dar despre asta v-am povestit deja în alt text. De la Putna şi de la schitul lui Daniil Sihastru, ne-am pornit la mănăstirea Suceviţa, care ne-a cucerit imediat prin picturile ei exterioare.

Seara am trecut şi pe la Voroneţ, dar din păcate mănăstirea deja îşi închisese porţile. Pe drum am aflat de alte mănăstiri pe care ar fi meritat să le vedem, la care aş vrea mult să ajung, dar deja altă dată.

Mamei mele i-a plăcut mult vizitarea mănăstirilor, dar şi nouă. Dacă vreţi să le faceţi o surpriză părinţilor, care n-au prea apucat să iasă dincolo de graniţele vechiului URSS, un traseu prin Bucovina ar fi ideal. E atâta frumuseţe prin mănăstirile lui Ştefan și ale altor voievozi, că nu prea poate fi transmisă prin cuvinte, dar nici prin fotografii.