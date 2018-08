Nu ştiu cum se face, dar atunci când politicienii corupţi şi marii businessmani simt răcorica din preajma penitenciarelor care îi aşteaptă, brusc lor li se face rău, încep să aibă probleme de sănătate.

Ai înţelege dacă pârnaia ar fi singura aventură din viaţa lor, dar nu e aşa. O „aventură” e şi să faci rău ţării, să distrugi bănci, să-ţi baţi joc de toţi cetăţenii unei ţări. După asta nu te poţi spăla nici la Athos, nici la Irusalim. Dacă vorbim concret, cu exemple, vedem că lui Ilan Shor nu i s-a făcut rău când a zdrobit sistemul bancar al Moldovei, din contra, n-a avut nici o problemă. Nu e de râs de sănătatea unui om, dar e cinic că inimioara l-a apucat doar atunci când puşcăria părea de neevitat. Problemele lui de sănătate sunt până la urmă un mare avantaj, astfel că el are scuză să stea la spital, nu la puşcărie şi, mai recent, să iasă din Moldova ca să se controleze la doctorii din Israel, deşi se află sub control judiciar.

În Israel, Ilan Shor (sau Şor) a fost văzut la un hotel unde se cazase sub un nume fals. Curios lucru, la noi, deşi toată lumea îi cunoaşte „eroismele”, el apare în public cu numele real. Ce are în Israel, acolo unde s-a născut? I-o fi ruşine de compatrioţi că a adus Moldova în stare de criză? Îl mustră conştiinţa de îl apucă inima?

Oare cu ce nume fals s-o fi cazat Shor? Nu cu Ostap Bender, care a fost creat ca personaj având ca prototip tot un Shor? Cel puţin aşa ne spune wikipedia, dar şi alte surse: “The were a number of possible prototypes for Ostap Bender, most famously Ostap (Osip) Shor (1899—1978), a friend of the authors who spent his youth in Odessa gaining money as a con man and then — as a Cheka inspector. He was a good story-teller, and many of his tales inspired the adventures of Ostap Bender.[5][6] Valentin Kataev who came up with the idea for the novel (which, in turn, is dedicated to him) is named as another prototype; he also led an adventurous life and was known as a literary hoaxer, adding many original touches to the biography of Osip Shor whom he saw as fitting the readers' expectations of a "real-life combinator".[7]”

Adevărul e că Ilan Şor l-a depăşit cu mult pe simpaticul şi glumeţul Ostap Bender, cât şi pe prototipul acestuia, Ostap Shor. Ilan Shor nu are umor, iar devalizarea sistemului bancar nu e o aventură, ci o tâlhărie în ziua mare.

Dar nici restul personajelor care îl înconjurau pe Ostap Bender nu erau atât de proaste şi corupte. Nu l-ar fi ridicat în slăvi, aşa cum vedem în „abonamentul de laudă” al primarul de Orhei. Presa noastră independentă şi deontologică continuă să-l ridice în slăvi. Ce să mai comentezi? Că judecătorii i-au dat drumul în Israel? Păi da, dacă poporul şi presa independentă îl iubeşte!

Eu zic că ar trebui să-i punem un monument lui Ilan Shor, un monument al prostiei noastre. Să fie o sculptură compusă din judecători, procurori, politicieni şi businessmani, oi, capre, jurnalişti. Înconjurată de pensionari flămânzi, care ar face orice pentru o pâine „ieftină”. Ar fi o sculptură ce ar reprezenta cel mai bine tabloul zilelor noastre. S-ar putea numi: „Za Rodinu!”