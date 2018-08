Bine te-am regăsit, dragul meu Cititor ! De trei săptămâni nu am fost cu voi, pentru voi, ci chiar cât se poate de printre voi. Trei săptămâni, atâta a durat vacanța și imersiunea mea, atât de reală, dar totodată atât de falsă, printre voi. Nu am intenția să te plictisesc, mult-pretuitu-Le, cu mult de detalii referitoare la sejurul meu în patria-mamă. Voi zice doar atât : niciodată până în această vară nu am avut impresia mai clară și mai desăvârșită că Republica Moldova s-a prefăcut într-o țară de vilegiatură... Voi avea poate ocazia să dezvolt mai mult acest gând, dar până una alta vă voi trimite, drept argument, spre noutățile despre cozile care se crează la vămile acestui ghetto de lux care este Republica Moldova: vămi – vămi-vămi... și sârmă ghimpată. Dar dacă nu vă place această comparație, imaginați-vă un hotel de lux, all inclusive, pentru sejurul în care munciți un an întreg... Bagi cardul, plăteşti, intri, te distrezi cât încape, apoi pleci înapoi la locul de muncă. Despuiat... Dar fericit. BNS a anunțat săptămâna trecută că în primele șase luni ale lui 2018 (deci în afară de perioada vacanțelor din iulie-august) Republica Moldova a vost vizitată de către 1,9 milioane de cetățeni străini. Mă întreb câți din ei sunt „straini” de alde mine, care călătorește cu pașaport francez. În același timp BNS mai informează că cetățenii moldoveni au înregistrat tocmai 2,6 milioane de ieșiri din țară. Iată așa o statistică captivantă...

CREŞTEM? Dacă e să rămânem la capitolul statistică, același BNS ne anunță că în ianuarie-iunie 2018, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2017, producția industrială a crescut cu 13,4%. O fi totuși de bine această creștere, depinde în buzunarul cui ajunge până la urmă.

VOR VEDEA CU OCHII LOR 150 de copii dintre cei mai buni au plecat în vacanță în România. Gratuit. Fiindcă au fost buni și au învățat bine la școală, așa precum ne spuneau și bănuiesc că le mai spun și astăzi întotdeauna părinții odraslelor. Eu zic că e o recompensă nespus de frumoasă. Și mai zic că e una cu adevărat utilă. În total în această vară de programe similare vor beneficia două mii de copii! Cel puțin ei își vor aminti de bine de anul centenarului!

ÎNFRĂŢIRILE CONTINUĂ Chiar dacă nu se mai stârnește atâta tărăboi precum la primile, nu voi obosi să le menționez: înfrățirile între localități din România și Republica Moldova continuă: săptămâna trecută Județul Tulcea și Raionul Soroca s-au înfrățit! Eu zic că e și asta de bine, nu credeți?

VACANŢE NEPREVĂZUTE Independența, Ziua Limbii + an electoral = o săptămână de vacanțe. Adică nu chiar vacanțe, căci e cu recuperări ulterioare. Eu unul nu sunt deloc adeptul acestor practici. Nu știu care este beneficiul. Poate cineva ar trebui să ni-l explice mai bine. Auzisem cândva că e o formă de a combate absenteismul. Adică lumea tot nu ar veni la lucru...

TABERELE DE STORS BANI DIN COPILĂRII A tot continuat să ploaie cu noutăți despre taberele de odihnă pentru copii din Moldova. Din păcate nu toți copiii pot să plece în vacanță în România sau alte țări... Mulți rămân în țară. Și sunt literalmente utilizați pentru a stoarce bani de la stat. Desigur, maltratările copiilor sunt intolerabile și trebuie drastic pedepsite. Dar lumina projectoarelor a scos la iveală un alt adevăr pe care bănuiesc majoritatea îl ocultă. Eu, naivul de mine, credeam că taberele pentru copii sunt instituții publice. Aflam însă cu nu sunt! Totul a încăput pe mâna unor afaceriști dubioși și fără scrupule, gata să facă bani pe orice... Vă mai amintiți de scandalul cu alimentele perimate pentru grădiniţele de copii? Aceeași schemă şi acelaşi mod de funcţionare. Care generează și inevitabil va genera aceleași derive...

MENIA ZOVUT SERGIU BURUIANĂ Cititorii acestor rânduri cu o anumită vechime în viață, dacă mă pot exprima astfel, nu pot să nu cunoască filmul „Меня зовут Арлекино” de Valerii Rybarev (1988). Există acolo o scenă în care niște tineri sunt tunși de banda lui Arlekino... Este primul lucru la care m-am gândit când am citit abracadabranta poveste de la Călărași. Numai că în filmul-cultissim al perestroïkăi Arlekino nu era un criminal condamnat la detențiune pe viaţă pentru omor și vătămare intenţionată gravă. Ce-i drept, în Italia, nu în Moldova. Acolo ar fi stat la dubă, la Călărași tunde tineri... La noi în genere mulți criminali tund câte ceva, unii lovele, alții frunze la câini... Nestingheriți.

SCUMPIRILE CĂLĂTORIILOR Vă mai aduceţi aminte de coborârea autorităților abilitate în gările auto din toată țara? Cu arestări și percheziții, și tot-tot-tot. Consecința? Nu știu cum o fi cu corupția, dar consecințele, tradițional, tot consumatorul le va achita. Cu alte cuvinte, se vor scumpi călătoriile. Poate voi vedeți altceva, dar eu văd o legătură directă între aceste două „evenimente”.

Şi acum să trecem la chestii cu adevărat serioase...

NOI SANCŢIUNI IMPOTRIVA RUSIEI Statele Unite introduc noi sancțiuni împotriva Rusiei. În textul proiectului de lege figurează și Republica Moldova: SUA cere retragerea trupelor ruse din Transnistria. Dacă e să-i credem pe diverși analiști de pe toate meridianele acest pachet e cel mai dur din toate câte au fost adoptate până acum. Putin a și convocat Consiliul de Securitate. Piața a reacționat imediat adecvat: rubla a căzut... Iar Kremlinul a reacționat ca de obicei: cu lansări de rachete și escaladări ale conflictelor în care este implicat.

BLINDATELE TREC NISTRUL Blindatele armatei ruse au exersat din nou traversarea Nistrului. Bineînțeles că moldovenii s-au arătat îngrijorați, la fel și OSCE (apropo, ce mai face acel Frattini, prieten cu Lavrov, care se apucase într-atât de însuflețit de „reglementarea transnistreană”?). Nici CUC, nici OSCE nu au fost lăsate să monitorizeze așa zisele „manevre”. Un fiasco atât de previzibil al inițiativelor europene... Aici aș putea jubila și reaminti că exact asta ziceam de la bun început, dar nu era o dovadă de clarviziune extraordinară, era doar o evidență și am să tac umil. Pentru mine e mai degrabă încă o dovadă a incompetenței cronice a instituțiilor europene în anumite chestiuni. Dacă urmăriți bine subiectul, Moldovei i s-au impus o serie de concesii: plăcuțe de înmatriculare pentru automobile, acces la piața europeană pentru companiile de la Tiraspol, se vorbea și despre conectarea sistemelor bancare... Iar ca bătaia de joc să fie și mai evidentă, Tiraspolul a decis să mărească cota partea a așa numitului „gaz social” distribuit gratuit. Gaz pentru care, dacă țineți minte, Transnistria oricum nu plătește nimic și care se adună pe nota de plată a Republicii Moldova față de Gazprom.

GRECII SE SUPĂRĂ PE RUSIA Grecia își recheamă ambasadorul de la Moscova. Reamintim că Grecia a expulsat patru „diplomaţi” ruși acuzându-i de sabotarea negocierilor referitoare la Macedonia. Apoi a interzis mai multor reprezentanți ai bisericii ortodoxe ruse accesul la muntele Athos pentru a-i încurca pe aceia să se implice în procesul recunoașterii bisericii Ucrainei care se separă de cea rusă... Desigur am putea să nu pomenim despre aceste evenimente aici dacă nu ar fi fost un alt declarat mare prieten al Kremlinului chiar săptămâna trecută călare pe muntele Athos și acela nu e altul decât președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Poate ar trebui ca grecii să-l ia puțin la puricat și pe acesta? Tare m-ar amuza dacă i s-ar interzice şi lui accesul pe munte.

ŞI POLONEZII S-AU SUPĂRAT Polonezii au expulzat și au obținut interdicție pe teritoriul Uniunii Europene pentru o oarecare Ludmila Kozlovska, cetățeancă a Ucrainei, acuzată de a fi o unealtă a serviciilor secrete rusești prin intermediul fondului „Open Dialog”. Dacă am lua în considerație doar acțiunile Poloniei, am putea avea oarecare dubii, dar bănuiesc că argumentele lor au fost suficient de convingătoare pentru a impune o decizie la nivel european. De această dată legăturile cu Moldova sunt și mai directe, căci Kozlovska este o susținătoare a Anei Ursachi și a lui Veaceslav Platon. Acesta din urmă stă bine la zdup la Chișinău, după ce a fost arestat în Ucraina. Săptămâna trecută a fost publicată o înregistrare cu acest cinstit domn, în care o voce, presupusă a fi chiar a lui, zice că ar fi năruit de tot Moldova, dar că niște incapabili nu și-au făcut bine treaba, (sunt curios pe cine-l consideră el așa, pe Filat sau pe Shor, sau poate un alt erou, încă necunoscut marelui public? Ori cunoscut, dar nu în anume această calitate?). Numai că lista prietenilor fondului „Open Dialog” e mult mai largă și mai curioasă: Maia Sandu, Andrei Năstase, Alexei Tulbure, Alexandr Petcov, Grigori Petrenco, Natalia Morari... În diverse poze îi vedem alături de alți deputați europeni care, unii, militau activ pentru suspendarea finanțării europene pentru Moldova precum Siegfried Mureșan, Cristian Preda sau Andi Cristea... Desigur, pozele sunt relativ inocente, oricine poate face o poză, dar ele există... și mai ales ele sunt nu una și nu două. Dar mai cu seamă e curios ceea ce nu există, și anume explicații sau reacții din partea celor vizați... O tactică lesne de înțeles: să se facă cât mai puține valuri, să se uite, să nu fie luat în considerație.

SHORHEI SHOW Armata de mâncăi pe gratis a lui Shor a făcut un contra-miting la Orhei împotriva unui miting al mayiştilor și nastasiştilor. Problema e că au manifestat împotriva a ceva inexistent, căci aceștia din urmă au declarat că nu aveau nimic prevăzut la Orhei. Se distrează oamenii, ce mai... Inventezi o agendă, căci altfel Shor ar trebui să explice multe, de exemplu cum e cu transparența în materie de achiziții publice la Primăria Orhei, căci urbea se numără printre cei mai mari contractanţi publici la moment... Laudromat ziceți?..

Cam astea au fost. Ne vom lua rămas bun, dar nu înainte de a trimite Cireșica de pe tort. Și am s-o trimit primarului de la Bălți, Grigorişin, urbea în care înflorește antiromânismul. Drept urmare a incapacității cronice de a-l administra, orașul s-a umplut de... purici. La cel mai direct mod, fără nicio metaforă nimic. Grigorişin a cerut ajutor de la... români, mai exact de la orașul Botoșani, cu care se înfrățise acu câteva luni. Tot din Botoșani au fost aduse și două autospeciale pentru a strânge gunoiul. Apoi cum stăm cu antiromânismul, tovarăș primar? Prin Skype de purici nu scapi, nu-i așa?