E august, luna în care se întorc cei mai mulți români acasă, fie că sunt din România sau din Moldova. Dacă la granița României cu Uniunea Europeană deja nu mai sunt controale vamale, rândurile fiind făcute doar de numărul mari de mașini, la granița României cu Moldova e prăpăd, ca în unele puncte de trecere ale frontierei cu Ucraina, de altfel.

Desigur că se iau anumite măsuri pentru fluidizarea traficului, dar nu întotdeauna acestea sunt eficiente. Numărul mare de mașini, dar și oamenii care ar trebui să le pună în practică parcă sunt împotriva unei circulații civilizate. Nu în ultimul rând, existența frontierei dela Prutse opune: dacă Moldova ar intra în Uniunea Europeană sau s-ar uni cu România, vămile pur și simplu ar dispărea, rămânând o amintire tristă din perioada în care eram cei mai săraci din Europa (nu doar cu cel mai trist poet din Europa, Eugen Cioclea). Dar deocamdată politicienii români de pe ambele maluri se opun: ei vor două parlamente, două guverne, doi președinți.

Săptămâna trecută, premierul Pavel Filip i-a trimis o scrisoare Vioricăi Dăncilă, în care cerea luarea unor măsuri la punctele de trecere ale frontierei. Înainte de asta, Filip a făcut o vizită neanunțată la Vama Leușeni, după care a cerut demisiile șefului poliției de frontieră și a șefului serviciului vamal. Descrierea lui a fost parcă desprinsă dintr-o proză scurtă: „Am discutat și cu pasageri și cu șoferi și am constat că nu se întâmplă așa cum am convenit. Eu pot să merg mai des la punctele de trecere a frontierei dar nu intră în misiunile funcției mele. Atunci bine că încă nu am intrat în barul cela de acolo de la vamă dar dacă o să aveți posibilitatea o să intrați și o să vedeți că acolo este ca în uniunea sovietică, căldură ventilator, muște și toate celea”.

Viorica Dăncilă a reacționat la scrisoarea lui Filip, astfel că pe 7 august, la Albița, a fost semnat un plan de acțiuni comun. Dar întotdeauna există un dar: se pare că vameșii moldoveni l-au ascultat pe premierul moldovean, dar nu s-a întâmplat același lucru cu vameșii români, care au ignorat-o pe Dăncilă.

Pe 10 august am trecut chiar pe la punctul de trecere Leușeni-Albița. Moldovenii se grăbeau, am trecut repede, chiar dacă a trebuit să ne întoarcem, că nu apucaseră funcționarii să noteze toate datele. În schimb, după Prut,la Albița, a fost jale mare. Rândul nu se mișca, iar mai târziu mi-am dat seama de ce. După controlul de pașapoarte, pur și simplu nu mai venea nimeni să verifice bagajele. Pentru că polițistul de frontieră îi ținea companie unei doamne tot din poliție, care lupta de zor cu o pungă de semințe. Păi cine are chef de lucru când semințele sunt bune?

Cât o să avem funcționari amatori de semințe, lucrurile nu se vor schimba la vamă. Dar cel mai bine ar fi ca mâncătorii de semințe de pe ambele maluri ale Prutului să se întâlnească la pescuit, nu la vamă. Ca să fie bine, vama trebuie să dispară.