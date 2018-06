NUMĂRUL 1 – 1 Noutatea numărul 1, și aici nu încape nicio îndoială, a fost victoria Simonei Halep asupra spanioloaicei Garbine Muguruza și s-a calificat pentru a treia oară în finalul Roland Garrosului de la Paris, asigurându-și totodată și supremația în clasamentul mondial, indiferent de rezultatul finalei. Dar desigur noi vrem să credem că va învinge și, în sfârșit, va avea și un turneu din cea mai înaltă categorie la activ! Acei de la L’Equipe, cel puțin, sunt încrezători și spun că Simona a demnstrat un tenis de cea mai înaltă probă în semifinale!

NUMĂRUL 1 – 2 Bănuiesc însă că nu toți sunt amatori de tenis... Pentru ei am și un alt eveniment nr. 1: Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chisinău în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Filarmonica Natională „Serghei Lunchevici", Sala cu Orgă și Compania publică Teleradio – Moldova organizează, în perioada 4-8 iunie 2018, o serie de 3 concerte, în cadrul proiectului multianual „Muzică romanească de pe ambele maluri ale Prutului". Apropo, mai aveți timp, dacă poate nu știați și dacă mai rămân locuri, să prindeți concertul de azi seara, de la 18h00, ora Chișinăului.

Bineînțeles, martorii cultului „statul capturat” pot vedea în aceste două evenimente de prim plan un complot întru susținerea lui Plahotniuc. Și eu văd: cum boala să renovezi Sala cu Orgă și s-o vopsești așa de urât? Ce poate fi alta dacă nu un act de susținere a lui Plahotniuc această lipsă de gust? Absurd desigur, dar oare nu este o absurditate și o prostie absolută ieșirea lui Năstase imediat după alegeri care acuză România că i-ar face jocurile lui Plahotniuc? România întotdeauna a susținut Moldova, indiferent de cine a fost la putere aici și acolo. Chiar şi pe Voronin „l-au susținut”. Dar pe Leancă? Dar pe Filat?... Numai că România nu pe aceşti indivizi îi susţine, ci Republica Moldova!

CCM DESPRE DESUETUDINE Curtea Constituțională a declarat legea despre funcționarea limbilor în Republica Moldova, acea care îi acordă statut de „limbă de comunicare interetnică” rusei, desuetă. Ceea ce înseamnă că legea este anulată. În principiu acest lucru nu înseamnă mare lucru, în afară de faptul că statul nu va mai fi obligat să cheltuie sume enorme pentru a edita acte în două limbi. Limba română nu devine obligatorie, elevii continuă să primească diplome fără a cunoaște limba de stat... Socialiștii, iată: au și anunțat deja că pregătesc un proiect de lege care s-o înlocuiască pe cea „desuetă”. Bănuiesc că e și mai și decât acea din 1989... E un mic pas înainte, dar se poate adeveri o oportunitate pentru acei care optează pentru a-i acorda limbii ruse statut de limbă de stat. Vă daţi seama ce cadou, dacă câştigă putiniştii alegerile?... Între timp, decizia CCM a readus în prim plan așa numita „problemă a limbii” cu aberaţiile de rigoare. Găgăuzii protestează pentru apărarea limbii... ruse, deși nu i-am văzut vreodată ieșind în stradă pentru limba găgăuză... PSRM-iştii protestează și ei. Eu zic că circul ăsta cu „limba” trebuie oprit. Odată și pentru totdeauna! Cum? Citeam mai ieri o postare ingenioasă pe FB: „Să se declare limbă de stat – româna, iar limbă de comunicare interetnică – moldoveneasca!” Susțin întru totul!

52,57% DIN 39% l-au ales pe Năstase primar. Au ales până şi acei care nu aveau acte de identitate, ci doar nişte certificate în loc (nu ştiu cum se face că în străinătate nu se atârnă într-atât de lejer la chestia cu actele). E o problemă de matematică pentru clasele primare. Răspuns: Chișinăul are un primar (oare cum ar trebui să-i spunem: temporar? interimar? de scurtă durată?) ales de către 20,5% din alegători. Despre isprăvile alesului am pomenit deja. Eh, nu știm, fraților, să citim biografii. Nici memorie nu prea avem... În schimb, acum statul nu mai este „capturat”, alegerile nu-s trucate, iar dinspre Chișinău adie a iasomie și a trandafir. Felicitări, tovarăși! Celălalt, care a pierdut și de această dată, s-a supărat, pe semne, și a demisionat din funcția de consilier și purtător de cuvânt al lui Dodon. Cică vrea să se concentreze asupra lucrului la Primărie (totuși se vrea Primar și gata!). Dodon între timp a și planificat o călătorie la Moscova. După instrucții? Tot la capitolul alegeri merită menționat un proiect de lege care chipurile e pregătit de PLDM: acel de a introduce al II-lea tur pentru circumscripții la parlamentare. Proiect pe care îl susțin cu ambele mâini și picioare!

LESNIC: TIRASPOLUL TRIŞEAZĂ Lesnic, cea care e Vicepremier pentru Reintegrare la noi, explică într-un interviu cum a încercat delegaţia Transnistriei să bage pe agenda rundei de convorbiri de la Roma (acea care e 5+2) subiecte noi, chiar în ajun. Să nu uităm că ei au fost vizitați de Serghei Gubarev cu o săptămână înainte. Ei nu trișează. Pur și simplu instrucțiunile le-au venit târziu. Organizare à la russe, atâta-i tot. Apropo, Tiraspolul cere ajutorul ONU pentru apărarea drepturilor omului. Și sunt de aceeași părere: să vină ONU! Dar dacă e să rămânem în Transnistria, atunci evenimentul cel mai spectaculos a fost vizita concomitentă a ambasadorilor țărilor europene la Tiraspol! E bine! Să vedem acum cine pe cine.

CORUPŢIE LA ASEM? CNA a fost în vizită la ASEM. Știți chestii din astea: bani pentru examene, licențe, diplome... Scandal, Dom’lor! Când s-a mai văzut așa ceva la noi?

BANI DIN BANII NOŞTRI 6,6 mln lei din fondul ecologic, dați de Ministerul Mediului pentru canalizare - furați la Străşeni. 10,6 mln - furați la Chișinău... Tot din banii Ministerului Mediului. Cam des apare acest minister în dosare și cam mulți bani mai are acest Minister, nu vi se pare?...

YURIVANÂCI – LA JUDECATĂ! Dosarul lui Roșca a fost transmis în judecată! El zice, tradițional, că-i răfuială politică. Și, la fel de tradițional, zice că vom afla mai multe mai târziu, că acum nu-i timpul. Numai că acest timp, la fel de tradițional, nu vine niciodată în Moldova. Câte declarații din astea nu am auzit până acum! Deci fi-va judecat Yurivanâci, n-are încotro.

SHOR SARE LA MAIA Shor, supărat foc pe Maia Sandu, scrie o declarație pe Facebook, în care o acuză că ar fi primit bani în plic de la Filat, bani pe care chipurile tot el îi pregătea... Omitem bădărănismul machist și sexist al mesajului pentru care Shor în oricare țară civilizată ar fi fost linșat. Cel mai trist în această poveste rocambolescă este că ea e... credibilă. Iar a doua întrebare vine de la sine și am pus-o de nenumărate ori până acum: după asmenea declarații cineva trebuie să stea la dubă: ori Shor pentru calomnie (deși aflarea lui în libertate și așa e o sfidare a rațiunii), ori Sandu pentru corupție (căci Filat e deja la zdup)...

Cam astea am vrut să vă spun. Îmi rămâne Cireşica de pe tort şi am s-o trimit astăzi... la CEDO! În semn de recunoştinţă. Fraza respectivă: „Procuratura Generală a examinat scrisoarea Agentului Guvernamental, Oleg Rotari, prin care se cere examinarea în limita competențelor, a oportunității începerii urmăririi penale în privința mai multor factori de decizie responsabili de pierderea dosarelor la CEDO.” poate că e destul de încâlcită, dar, lapidar, înseamnă următoarele: Ai luat o decizie care ne-a făcut să pierdem la CEDO? Raspunde în faţa legii! Sunt 61 de cazuri examinate! Aştept cu nerăbdare deznodământul!