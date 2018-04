Supărat foc, liberalul Valeriu Munteanu se arată deranjat de intrarea în cursa pentru primăria Chișinăului a vicepreședintelui Partidului Unității Naționale Constantin Codreanu. Insinuează că acesta s-ar fi lansat numai pentru a o ajuta pe Silvia Radu să câștige scrutinul.

Paiul din ochiul altuia

Candidatul PL nu-l cruță nici pe Traian Băsescu, președintele de onoare al PUN, pe care îl face cu ou și cu oțet. El îi impută fostului președinte al României că ar da apă la moară lui Plahotniuc, implicând „sfânta cauză a Unirii în jocurile politicianiste de la Chişinău”.

Reacții la fel de mânioase a stârnit și candidatura lui Sergiu Tofilat. Mai mulți susținători ai Platformei DA nu se ascund îndărătul eufemismelor și îl acuză pe acesta de trădare, afirmând că motive de bucurie ar avea acum doar Plahotniuc. Se arată dezamăgit vicepreședintele PDA, Alexandru Slusari, care spune că nu înțelege de ce candidează Tofilat.

Nemulțumirile lui V. Munteanu și nedumeririle lui A. Slusari sunt explicabile. De bună seamă, cu fiecare concurent nou cresc șansele Silviei Radu, în cazul în care va candida, să se califice în turul de balotaj unde îl va înfrunta pe socialistul Ion Ceban.

Puzderia de candidați slabi îi întărește prin forța lucrurilor pe cei mai robuști. Ceban este favoritul electoratului de stânga și orice brambureală pe dreaptă îi oferă o șansă în plus să învingă în alegeri. Pe de altă parte, primarul interimar, Silvia Radu, are din oficiu un avantaj în fața unor candidați cu rating mic.

Numai că Valeriu Munteanu și Alexandru Slusari văd paiul din ochiul altuia, iar bârna din ochiul lor nu o iau în seamă. Ei și partidele lor sunt cei care au provocat dezbinarea dreptei în alegerile anticipate din Chișinău.

Au deschis cutia Pandorei

Cutia Pandorei a deschis-o Andrei Năstase de la PDA care s-a autopropus candidat, forțând partidul Maiei Sandu să-l sprijine și să renunțe la propriul reprezentant în cursa pentru primăria Chișinăului. Apoi s-a lansat nimeni altul decât Valeriu Munteanu. Au urmat Vasile Costiuc, Sergiu Tofilat și alții.

Nu-i de mirare deci că segmentul de dreapta al pistei electorale s-a aglomerat până peste poate. Și lucrurile nu se termină aici. Este loc de mai rău. Mai mulți candidați independenți se pregătesc să se antreneze în competiție.

Acum, odată cu înaintarea candidatului PUN, lui Valeriu Munteanu și Andrei Năstase li se încurcă pânza. Asta îi indispune și-i face irascibili.

Or anume ei au fost cei care au creat această situație care le displace. În viață culegem ceea ce am semănat, iar tot ce suntem reprezintă rezultatul a ceea ce am gândit și am făcut.

Implicându-se în lupta pentru primărie, Valeriu Munteanu a procedat exact ca Andrei Năstase. Ambii s-au înghesuit în cursa electorală pe cont propriu, compromițând ideea unui candidat comun al dreptei.

Astfel, s-a produs efectul bulgărului de zăpadă. Intrarea în campania electorală a unui nou concurent stimulează apariția altor candidați.

Legea bumerangului

Mai mult decât atât. În aceste împrejurări incerte încep să se frământe, derutate, până și taberele politice din care provin A. Năstase și V. Munteanu.

Sergiu Tofilat, de exemplu, este un apropiat al binomului PAS-PDA. Candidatura sa suscită deja tulburări și animozități în cele două partide, fiind sprijinită public de tot mai mulți militanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate, fapt ce o pune într-o situație penibilă pe Maia Sandu care i-a promis susținere lui Andrei Năstase.

La fel stau lucrurile și în PL. Odată cu antrenarea în alegeri a lui Constantin Codreanu, alegătorii unioniști pe care miza, desigur, Valeriu Munteanu, se pot îndrepta acum spre candidatul PUN.

Astfel, dacă este adevărat că noii candidați, vrând-nevrând, o întăresc pe Silvia Radu, acest lucru se poate spune și despre Valeriu Munteanu sau Andrei Năstase care, intrând în competiția electorală, au provocat fragmentarea forțelor pro-europene. Oricum ai da, legea bumerangului funcționează. Te lovește în moalele capului când ți-e lumea mai dragă.

Prin selecție naturală

În același timp, în condițiile în care frontul proeuropenilor a fost spart, lansarea unor candidați noi, oricât ar părea de paradoxal, este benefică, deoarece creează premise pentru identificarea unui candidat potent prin selecție naturală, ca să zic așa. Altfel spus, din mulțimea de concurenți, unul dintre ei ar putea să explodeze, coagulând în jurul său electoratul pro-european.

Dintre candidații partidelor de dreapta o soluție promițătoare pare să fie Constantin Codreanu. Fondator al mișcării tinerilor unioniști din Republica Moldova, unul dintre liderii vizibili ai noii generații, deputat în Parlamentul României cu un palmares politic deja consistent – toate acestea îl recomandă să lupte pentru poziția de exponent al electoratului proeuropean din Chișinău.

PUN, Traian Băsescu și Constantin Codreanu, neîndoios, au atuuri electorale. Vor trebuie să demonstreze că sunt în stare să le convertească în voturi.

Andrei Năstase, după cum am arătat deja, este subminat din interiorul propriului fief politic. Acest handicap amestecat cu originile sale politice dubioase, cu reputația-i îndoielnică de fost aliat al lui Dodon și Renato Usatîi, se constituie pentru el într-un impediment greu de trecut. Rămâne de văzut dacă va sări mai sus decât casa.

Dacă nu izbutesc Constantin Codreanu, Valeriu Munteanu sau Andrei Năstase, tonul îl vor da independenții. Dintre aceștia, singurul care poate să-l înfrunte cu succes pe candidatul PSRM pare să fie actualul primar interimar.