Alina Zotea a parcat mașina și a ieșit afară, se grăbea foarte tare să ajungă la un post de televiziune pentru a da un interviu și a trecut strada în fugă. Se temea să nu întârzie. Emisiunea urma să înceapă dintr-o clipă în alta. Alerga. Când a intrat în studio, gâfâia.

După emisiune, a ieșit agale din clădirea televiziunii. A făcut doi pași și s-a oprit. Și-a rotit gâtul de la stânga la dreapta în căutarea mașinii sale. Pe care nu o vedea nicăieri. Oare nu aici am parcat-o? se întrebă Alina. Printre mașinile garate în curte nu se afla și mașina ei. Alina a dat colțul. Nu era nici pe trotuar. Și nici în stradă. Și nici în spatele clădirii televiziunii.

Alina a rămas înmărmurită în mijlocul trotuarului, printre oamenii care treceau pe lângă ea în deal și în vale, când și-a dat seama că și-a pierdut mașina, și nu-și amintea unde a lăsat-o. Dar poate nu am venit cu mașina la televiziune? Poate am venit cu altceva? Nu, este exclus. Alina își amintea foarte bine cum a frânat, cum a ieșit din mașină și a trecut strada în fugă. Dar care stradă oare? Strada aceasta?

Se uita la mașinile parcate peste drum și printre ele nu era și mașina sa. Of, of, unde mi-am lăsat oare? Cum oare pot să fiu așa de căscată încât să uit unde mi-am lăsat-o?

Dar poate, totuși, nu cu mașina mea am venit la interviu? Dar cu ce aș fi putut să vin? Cu troleul? Ultima oară am mers cu troleul când eram elevă, în clasele primare. Și cu autobuzul la fel. Atunci reises că am venit la televiziune cu taxiul, și-a spus Alina, și s-a liniștit. A telefonat după un taxi și până vehiculul a sosit și-a aranjat părul într-o oglinjoară, pe care a scos-o din poșetă.

Soțul trebăluia prin curte când Alina a coborât din taxi.

-Dragă, da ce s-a întâmplat că ai venit acasă cu taxiul?

-Da cu ce ai fi vrut să vin: cu troleul?

-Și mașina unde ai lăsat-o?

-Asta eu pe tine ar trebui să te întreb.

-Eu nu am plecat azi de acasă.

-Înseamnă că mașina e în garaj.

-Nu e, pentru că tu te-ai dus la interviu cu mașina.

-Am ieșit eu în oraș cu mașina?

-Da. Of, Alina, Alina că tare distrată mai ești.

-Știi, și eu aveam impresia că am mers cu mașina, la televiziune, dar de ce nu am găsit-o după emisiune?

-Nu ai găsit-o?

-Da, nu am găsit-o nicăieri. Oare nu ne-au furat-o?

- Dar cine putea s-o fure?

-Cum cine? E clar cine! Hai să anunțăm poliția și presa că tipul ne-a furat mașina.

-Alina, lasă prostiile! Și adu-ți aminte mai bine unde ai lăsat-o!

-Nu-mi amintesc.

-Of, da neatentă mai ești. Mă duc eu s-o caut.

Peste o jumătate de oră, a răsunat un claxon cunoscut în curte și Alina a ieșit afară și și-a văzut mașina, din habitaclul căreia ieșea zâmbitor soțul ei și imediat și-a amintit unde și-a parcat-o.

NOTĂ AUTOR: Parantezele pamletare deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare